Abrió la inscripción para participar del nuevo taller “Crea IA”

El Gobierno de Junín y la Red Citeco ponen en funcionamiento esta nueva iniciativa pedagógica bajo el lema “Explorando la Inteligencia Artificial jugando”, la cual se desarrollará en la Escuela Municipal de Robótica y apunta a chicos y chicas de entre 10 y 12 años. El primer encuentro se llevará a cabo el viernes 23 a las 16hs y todos los interesados deben inscribirse por medio de la web oficial del Municipio de Junín.

Se trata de cuatro clases intensivas de una hora y media de duración cada una que estarán a cargo de profesionales de la Red CITECO, quienes señalaron que el propósito es promover una experiencia lúdica y creativa donde los niños y niñas aprenderán sobre IA mientras se divierten creando proyectos interactivos.

A propósito de la planificación y puesta en marcha de esta nueva iniciativa, María Luz Muracciole, coordinadora de la Escuela Municipal de Robótica, declaró que “estamos muy contentos y entusiasmados con esta nueva propuesta que vamos a poner en marcha en la escuela, de forma pensada, planificada y cuidada para que chicos y chicas de Junín empiecen a explorar esta herramienta como es la IA, de una manera orientada y lúdica”. Luego, dijo que “desde esta institución trabajamos siempre con la idea de adelantarnos un paso y acompañar a los chicos y chicas que ya están inmersos en este mundo digital”.

Seguidamente, Muracciole expresó que “pensamos en la concreción de este nuevo curso de forma articulada y mancomunada con Red CITECO, el cual será corto con solo cuatro clases por lo menos por ahora, y que apunta como público destinatario a niños y niñas de entre 10 y 12 años”. Al mismo tiempo, comentó que “la inscripción ya se encuentra abierta y todos los interesados pueden anotarse por medio de la página web www.junin.gob.ar/inscripcioncursos-robotica”.

La coordinadora también informó que “la primera clase se desarrollará este viernes 23, tenemos muchas expectativas puestas en esta nueva experiencia pedagógica y desde el Gobierno de Junín seguimos apostando a la formación de niños, niñas y adolescentes en la Escuela de Robótica”, y ahondó: “Con todo lo que trajo la IA no podíamos estar sin visitar esta propuesta”.

A su turno, Néstor Camilo, director ejecutivo de IA de Red Citeco, manifestó: “Estamos invadidos de IA desde hace muchos años, pero la mayoría de la gente todavía no lo sabe, a excepción de los chicos y chicas que ya lo viven como algo muy natural y, en este sentido, les venimos a traer esta propuesta para que no solamente la usen, sino que también aprendan a programar desde el juego”. Al mismo tiempo, comentó que “es un taller muy novedoso que surgió de MIT con la idea de generar materiales para pequeños y pequeñas, y desde Citeco vimos esa oportunidad para adaptarla a la realidad de Argentina”.

Camilo también observó que “vengo trabajando con temas de IA desde hace 20 años, cuando prácticamente nadie hablaba de la misma y hace cuatro que me especialicé en materiales para niños, luego de mi participación en un congreso realizado en Boston y hubo todo un proceso de actualización y adaptación que hubo que hacer para pasar todo al idioma castellano”, y añadió: “Estos últimos años apareció una cantidad enorme de material incluso ya traducido, por lo cual contamos bastante recurso para brindar estas cuatro clases que durará el taller”.

Por último, el representante de Citeco valoró la política de educación en ciencia y tecnología que se impulsa en Junín y subrayó: “Me parece fantástico lo que están haciendo, Luz recién me comentaba sobre la existencia de la Escuela de Innovación y Tecnología y es muy bueno, yo me fui a los 18 años de Junín para estudiar en Buenos Aires porque no había nada y ver que ahora existen estas posibilidades para formarse directamente acá está buenísimo. Cuanta más cantidad de cosas se puedan desarrollar a nivel local, más oportunidades hay para la gente y es fundamental que esto se acompañe con docentes, estructuras y espacios donde se pueda aprender”.