Entidades evalúan suspender el pago de la tasa y exigen los pliegos de la licitación por tercerización de caminos

La asamblea de productores rurales que tuvo lugar este lunes, impulsada por la Sociedad Rural de Junín, la Federación Agraria Argentina Filial Junín, la Asociación de Productores de Junín, la Sociedad Rural Argentina y la Liga Agrícola Ganadera Cooperativa Ltda. dejó algunas conclusiones que desde el sector manifestaron en un comunicado.



Según señalaron, evalúan suspender el pago de la tasa de red vial, exigir explicaciones a los funcionarios municipales responsables del área y el acceso a los pliegos de la licitación lanzada por la tercerización de los caminos. Asimismo, no descartan acciones legales colectivas en base al reciente fallo dictado sobre la cuestión de caminos en Santa Fe.

Acciones planteadas

La reunión, que tuvo lugar en el predio de la Sociedad Rural, contó con una masiva participación de más de 200 productores, que se acercaron para expresar su “preocupación ante el grave deterioro de la red vial rural del partido de Junín, el destino y uso de los recursos, el elevado valor de la tasa y la falta de proporcionalidad con el servicio prestado”, así como también para debatir acerca de la terciarización cuya licitación se lanzó días atrás.

Durante el encuentro, se trataron cuestiones como la posibilidad de “suspender el pago de la tasa hasta que el servicio se preste en condiciones adecuadas y verificables”.

También buscarán “exigir la interpelación de los funcionarios municipales responsables del área, con el objetivo de que brinden explicaciones sobre el deterioro vial”.

En cuanto al nuevo sistema para el manejo de caminos que plantea el Ejecutivo, reclaman “el acceso al pliego de licitación del proyecto de tercerización anunciado por el Municipio, con el fin de conocer las exigencias que deberán cumplir las empresas interesadas”.

Por último, se consultarán las herramientas legales en un estudio jurídico especializado “para defender los derechos de los productores”, teniendo como antecedente el fallo de la Provincia de Santa Fe, “que establece que el cobro de una tasa debe estar respaldado por la efectiva prestación del servicio”.

Como conclusión unánime de la asamblea, “se resolvió avanzar en el análisis y eventual implementación de acciones judiciales conjuntas, con el compromiso firme de todos los presentes. Entre las alternativas se contemplan: pagos en consignación judicial; solicitudes formales de acceso a la información pública, y demandas por falta de contraprestación del servicio correspondiente a la tasa vial”.

La asamblea, señalaron desde la Mesa local, “dejó en claro que no se trata de una discusión partidaria, sino de un reclamo legítimo del sector productivo que sostiene parte de la economía de nuestra región” y que “para que cualquier sistema funcione tiene que existir la voluntad política e inversión reconociendo la importancia que tienen los caminos rurales ya que, si no están en condiciones, no hay producción ni vida rural posible. Exigimos caminos transitables los 365 días del año, porque allí circula lo que alimenta al país”.