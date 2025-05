Feb destacó un alto acatamiento al paro en Junín y cuestionó la propuesta salarial

En el marco de las negociaciones salariales, uno de los gremios docentes que no aceptó el aumento del 10% ofertado la semana pasada por el gobierno bonaerense, fue la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB).

En consecuencia, el gremio en cuestión convocó a un paro de 24 horas que, en Junín, aseguraron que tuvo un alto acatamiento, cercano al 97%, incluso luego de que autoridades de la Provincia anunciaran un llamado a conciliación obligatoria y que los docentes que adhirieran a la medida de fuerza afrontarán el descuento del día de paro.

La secretaria de UDEB-FEB, María Inés Sequeira aseguró que “el acatamiento es alto. Relevamos un 95 o 97 % de adhesión”.

En repaso de la oferta, del 10% en 2 veces, con el 6% a pagar en junio y el 4% en agosto aseguró que “resultó totalmente insuficiente” pero a su vez resaltó que “hay muchos otros temas a tratar, como el nuevo Régimen Académico Secundario, el incentivo docente, el Impuesto a las Ganancias, Infraestructura”.

La titular del gremio remarcó que “Junín no acepta las propuestas de la Provincia desde hace rato”, y señaló: “Venimos haciendo congresos con las propuestas del Gobierno Provincial, donde los congresales de cada distrito van con el mandato de los docentes. Esta vez se votó por el paro de 24 horas”.

La oferta que entregó el gobierno de la Provincia el último miércoles y que representa un incremento del 10% dividido en dos tramos, lleva el salario de un Maestro de Grado que recién se inicia a $643.057 en mayo y a $670.210 en julio.

“Es un incremento que no logra recomponer el importante rezago salarial que vienen sufriendo los sueldos de los docentes en los últimos meses y no estamos dispuestos a aceptar propuestas a la baja”, aseguró la presidenta de la FEB, Liliana Olivera.

De acuerdo a la última propuesta de incremento salarial, un Maestro de Grado que recién se inicia percibiría un incremento de $40.059 en el mes de mayo y otros $27.153 en el mes de julio. “Es un aumento que, claramente, no alcanza a cubrir las numerosas necesidades económicas de los docentes, más aún cuando durante abril no hubo incrementos”, aseguró Olivera.

Entre los pedidos del Frente de Unidad Docente Bonaerense, que conforman la FEB, AMET, Sadop, Suteba y Udocba se encuentran el de reducir la sobrecarga de tareas, suprimiendo el uso de dispositivos celulares personales por parte de las y los trabajadores docentes en el desempeño de sus funciones. Así, la desconexión evita la extensión de la jornada laboral más allá de lo establecido, lo que afecta directamente el bienestar de la y el docente.

También la de incorporar la fehaciente notificación y efectiva implementación en toda la Provincia del Acuerdo de Resguardo y Reparación.

Otro tiene que ver con fijar fecha de tratamiento del Convenio Colectivo de Trabajo para el día 12 de junio. Y también sostener la cláusula de monitoreo en junio y la reapertura de la negociación en la primera quincena de agosto.

Solicitan además adelantar el pago de haberes para jubiladas y jubilados, quienes cobrarán a fines de mayo y dar continuidad a la presentación de los aptos psicofísicos comprendidos en el acuerdo paritario de titularización en Técnica 2024.

Además, la Dgcye convocará a una mesa de cogestión en la primera semana de junio de 2025 para evaluar y resolver mejoras laborales y administrativas que permitan priorizar el trabajo pedagógico. También solicitan aumento de los tramos de ingresos familiares.

“No es representativo”

Desde el Ministerio de Trabajo bonaerense señalaron que actuarán “conforme a la ley”: “El trabajador o trabajadora que no concurra obviamente se le va a descontar el día”, señaló el titular de la cartera de trabajo de la Provincia, Walter Correa, durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo en Gobernación.

En consonancia, Carlos Bianco, ministro de Gobierno, apuntó contra la FEB: “Hay un sólo gremio docente que no es representativo ni mucho menos del conjunto, que está amagando o amenazando con alguna medida de fuerza”. Y agregó: “Lo importante es el conjunto y no de una parte no representativa”.

Casi en simultáneo, la Federación, a través de sus redes sociales, ratificó la medida de fuerza de hoy: “El paro lo pueden hacer todos los docentes de la Provincia”, expusieron en un comunicado.