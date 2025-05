Los productores de Junín se reunieron en asamblea y exigieron respuestas claras

Este lunes 18 de mayo, productores agropecuarios de Junín se congregaron en una asamblea clave en el predio ferial de Ruta 7 y Camino al Balneario, convocada por la Sociedad Rural de Junín, la Federación Agraria, la Sociedad Rural Argentina, la Liga Agrícola Ganadera y la Asociación de Productores Agropecuarios de Junín.

El motivo del encuentro fue el estado crítico de los caminos rurales y la reciente decisión del Municipio de tercerizar su mantenimiento, cuya licitación fue publicada el domingo.

La convocatoria, abierta a todos los productores, había sido organizada con antelación por las entidades que conforman la Mesa de Enlace local, ante lo que califican como una situación “apremiante” y “que ya no puede esperar”. Durante la asamblea se debatió no solo el estado de la red vial, sino también las dudas que genera la propuesta de tercerización anunciada por el Gobierno municipal. Se definieron acciones colectivas a futuro, mientras se remarcó la urgencia de contar con caminos en condiciones para garantizar el desarrollo productivo de la Región.

La presidenta de la Federación Agraria, Rosana Franco, explicó – en diálogo con Democracia – que han “convocado a los productores para que sean ellos los que también decidan lo que quieren hacer”.

Agregó que todavía hay aspectos no aclarados por el Municipio. “Existen cuestiones que todavía el Gobierno local no las ha aclarado; por lo menos no las hemos visto con respecto al tema de tercerización”, indicó.

Franco también remarcó la gravedad de la situación: “Los caminos rurales están detonados, llovieron casi 300 milímetros, y ya desde antes estaban mal. Lo que más nos preocupa es qué va a pasar desde ahora hasta que llegue la tercerización, porque todavía no salieron los pliegos de la Municipalidad. Las autoridades locales no informan, quedan en informar y no lo hacen”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural de Junín, Hernán Guibelalde, aseguró que “no contamos con tantos detalles del pliego para conocer cómo va a ser el proyecto. Sí sabemos cuánto se va a invertir; lo cual - a primera vista - parece poco”.

También apuntó contra los tiempos del anuncio oficial. “El anuncio salió de alguna manera para contrarrestar lo que era esta asamblea que ya se estaba gestando. El estado de los caminos es malo, desde hace mucho. Si bien tuvimos dos o tres años de sequía que le daba cierto margen, hoy con la lluvia aparecieron todos los defectos, sumado a la falta de inversión durante todos estos años”, detalló.

La falta de información también fue cuestionada por el concejal Rodrigo Esponda, de la Coalición Cívica, quien expresó: “Lamento enormemente que después de tres años y medio de concejal y de los ocho que vengo participando en política, no haya logrado que el espacio político al que pertenezco me escuche. Las respuestas no llegaron con el gobierno anterior y no llegan con este gobierno tampoco”.

Esponda también se refirió a los montos anunciados: “No tenemos ni idea cómo va a ser la licitación, no conocemos absolutamente nada. Estos 2 mil 400 millones que va a destinar en dos años, no sé qué porcentaje va a representar pero me parece que es poco”.

La preocupación central de los productores gira en torno al presente crítico y a la incertidumbre futura: qué pasará mientras se concreta la tercerización; en qué plazos reales se ejecutará la inversión anunciada, y si ésta será suficiente para revertir años de deterioro. Mientras tanto, los caminos siguen en mal estado y la producción se ve afectada, por complicaciones en la logística.