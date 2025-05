Clínica La Pequeña Familia realizó el primer drenaje ecoguiado de la Región

En el marco de la jerarquización continua y en búsqueda de la excelencia en endoscopía digestiva, el servicio de Gastroenterología de la Clínica La Pequeña Familia ha realizado con éxito el primer drenaje ecoguiado, un suceso único en Junín y la Región que posiciona a nuestra institución a la vanguardia de las prácticas de cirugía endoscópica, a la altura de las mejores del país.

Dicha técnica consiste en realizar una anastomosis (unión) entre la vía biliar y el intestino para resolver una obstrucción biliar cuando no es posible acceder al duodeno con endoscopía, que actualmente es la técnica de elección mediante la colangiografía retrógrada endoscópica. Cuando esto no es posible por diversas causas (obstrucciones tumorales o inflamatorias, cuestiones anatómicas, etc.), la opción convencional suele ser la cirugía, generando el drenaje de bilis al intestino mediante uniones entre el duodeno y el colédoco.

La alternativa quirúrgica, aunque efectiva, implica mayores riesgos, posibilidad de complicaciones, mayor tiempo de internación y costos hospitalarios.

Con el advenimiento de la ecoendoscopía —equipos que combinan endoscopía y ecografía— estas anastomosis pueden lograrse sin necesidad de cirugía, es decir, sin abrir la cavidad peritoneal, con todos los beneficios que esto conlleva.

El procedimiento es rápido y con resultados equivalentes a los de la cirugía.

Sobre el primer drenaje ecoguiado

Esta práctica fue realizada por los doctores Alejandro Talani y Gerardo García en un paciente con un tumor pancreático que generaba obstrucción biliar e invasión del duodeno, impidiendo el acceso mediante endoscopía convencional. Durante el procedimiento, se cambió a ecoendoscopía y se colocó un stent entre el duodeno y el colédoco por encima de la obstrucción, permitiendo así la desobstrucción y el pasaje de bilis al intestino. El paciente fue dado de alta al día siguiente, sin complicaciones.

Esto representó un gran avance médico, ya que permite obtener los mismos resultados que una cirugía, pero con menor tiempo de internación y menos comorbilidades.

Vanguardia de Gastroenterología de la Clínica

El servicio de endoscopía de la Clínica también se encuentra a la vanguardia en otras prácticas de alta complejidad como la endoscopía de vías biliares y las resecciones endoscópicas avanzadas (mucosectomías ampliadas y disecciones endoscópicas submucosas), utilizadas para extraer grandes pólipos o tumores tempranos sin necesidad de cirugía convencional.

Estas prácticas requieren una extensa curva de aprendizaje. Por ello, desde 2012, los doctores Gerardo García y José Spatola comenzaron su formación en Colombia —país pionero en este tipo de intervenciones—, continuando luego en modelos animales y presentando sus resultados en congresos científicos nacionales antes de aplicarlas en pacientes reales. Le consultamos al Dr. Gerardo García, sobre cómo visualiza el posicionamiento de Junín en el área de gastroenterología, a lo cual nos respondió:

“Debemos seguir trabajando para continuar profesionalizándonos en las últimas técnicas del área. Nos alegra ser pioneros en la actividad regional y ver que otras instituciones y colegas sigan nuestro ejemplo. Recientemente, en otra clínica de la ciudad, realizaron su primera disección submucosa. Felicitamos a su equipo, liderado por el Dr. Juan Pizzala, por este importante logro, especialmente considerando los elevados costos de insumos y formación, que en muchos casos no son cubiertos por las mutuales. Por eso debemos trabajar para que estos avances, que redundan en beneficios directos para la comunidad, sean incorporados por las coberturas de las prepagas y obras sociales. El objetivo es consolidar a Junín como un verdadero centro de referencia regional y provincial, aún mejor de lo que ya es. Este tipo de prácticas no solo mejoran la calidad de vida de los pacientes, sino que reafirman el compromiso de la Clínica con la innovación médica y el desarrollo regional”.