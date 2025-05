Miles de evacuados y rutas cortadas en la Región por el agua

El eco del temporal de Bahía Blanca resonó en Junín y en toda la Región

El temporal y las fuertes lluvias registradas en Junín y la Región generaron situaciones dramáticas con vecinos que sufrieron inundaciones en sus viviendas, incluso muchos debieron ser evacuados, así como calles totalmente colapsadas por el agua caída en los últimos días y que se consideró con medidas récord, rondando los 200 milímetros el total acumulado en nuestra ciudad.

La situación, que en la tarde del viernes se convirtió en alerta roja por parte del Servicio Meteorológico Nacional en una amplia franja del noroeste bonaerense, obligó a los comités de emergencia a desplegar distintos trabajos para responder a las necesidades que vivieron y aún padecen los vecinos, no solo de Junín, sino también de localidades como Chacabuco, -con emergencia hídrica declarada-, General Arenales, Rojas y Bragado, entre otros.

Rutas provinciales, como la N°51, la N°191, la N°31, N°32, así como la conexión de caminos se vio anegada en muchos sectores y aún se espera que recuperen la transitabilidad.

En la Ruta Provincial N°45, en el tramo que atraviesa Rojas, al igual que en el kilómetro 198 de la Ruta Nacional N°7, se registraron anegaciones y el agua cubrió por completo la calzada.

El pronóstico sigue siendo poco alentador y se espera que la lluvia continúe hoy por lo que se solicita a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias ante eventos de esta magnitud.

Lluvias casi sin precedentes

Como se mencionó, se registraron cifras récord de lluvias, incluyendo la que se dio el jueves, en un corto lapso de tiempo, y el viernes, donde la situación empeoró, con precipitaciones más prolongadas y severas, alcanzando los 187,3 milímetros de agua en Junín.

Según la Estación del Servicio Meteorológico que funciona en el Aeródromo, durante el jueves, viernes y sábado en Junín se registró un acumulado de 187,3 milímetros (de los 247 mm totales del mes).

En Rojas, el acumulado llegó a 245; en Ameghino, 47 milímetros; en Lincoln, 121 milímetros; en General Pinto, 186 milímetros; en Pergamino, 103 milímetros; en Ascensión, más de 120 y en General Arenales superó los 250 mm (datos hasta las 9 am de ayer).

En Rafael Obligado, el acumulado marcó 396 milímetros.

En tanto, en Chacabuco, el distrito cercano más fuertemente golpeado, el acumulado fue de 400 milímetros y en Bragado, más de 200.

Salto, en una situación crítica, sufrió la caída de cerca de 315 milímetros y la crecida del río Salto dejó a la ciudad aislada. En Pergamino, a pesar de los más de 100 milímetros caídos, la situación se encuentra controlada.

Evacuados y ayuda

El viernes fueron evacuadas seis familias en Junín, por ingreso de agua en sus viviendas, aunque según indicaron desde el Gobierno de Junín, solo una permanece en el Complejo Pioneer. No obstante, debieron asistir a 82 familias por problemas estructurales en sus viviendas.

En Chacabuco, según la última información proveída por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, ante la emergencia por las tormentas, hay 64 personas evacuadas. Asimismo, además de las acciones del Municipio, se llevan adelante colectas solidarias.

Desde el Municipio de General Arenales, hasta el momento, una familia debió ser evacuada y hay rutas, caminos rurales y zonas urbanas anegadas.

La intendenta Erica Revilla encabezó el viernes una reunión de emergencia, acompañada por delegados de todas las localidades del distrito, el secretario de Obras Públicas, el Área de Desarrollo Social, Servicios Urbanos y Seguridad.

En la reunión, los funcionarios analizaron el estado de cada comunidad y definieron acciones coordinadas.

En este sentido, la localidad de Ascensión contó con una familia evacuada debido al anegamiento y fue asistida por el equipo de Desarrollo Social en las instalaciones de Cáritas.

Solicitaron además “la ayuda de la comunidad y la colaboración responsable de los vecinos”.

Las tareas en Junín

El Gobierno de Junín continúa trabajando en toda la ciudad para reparar las calles dañadas por el paso del agua y garantizar la transitabilidad, aunque se insiste en que se debe circular con precaución.

Por otro lado, señalaron que las bombas dispuestas por el Municipio en puntos críticos, “siguen trabajando para agilizar el paso y escurrimiento del agua acumulada por los alrededor de 200 milímetros caídos en las últimas 48 horas”.

También continúa el relevamiento de familias que necesitan asistencia, que como se dijo, seis requirieron evacuación “por problemas de filtración de agua en sus viviendas” y al mediodía de ayer, “solo una continua en el Complejo Pioneer”.

Según señalaron desde el Comité de Emergencias, encabezado por el intendente Pablo Petrecca, “hasta el momento, la situación en Junín está controlada”, pero más allá de eso, se continuó monitoreando la situación ya que persisten alertas meteorológicas. También el equipo de Obras Públicas se encuentra realizando un relevamiento para determinar un plan de mejoras en los próximos días.

En caso de ser necesario, la comunidad puede comunicarse con los teléfonos de emergencia: 103 de Defensa Civil o 147 de Atención Ciudadana, ambos disponibles de forma gratuita para atender situaciones vinculadas al temporal.

Actividad solidaria de La Cámpora

Integrantes de la agrupación política La Cámpora Junín prepararon viandas para las familias afectadas por el temporal. Esta actividad solidaria se concretó en horas del mediodía de este sábado, en la unidad básica de Rivadavia 1276.

Concretada la jornada, la concejal y referente de La Cámpora Junín, Clara Bozzano, expresó: “Primeramente queremos solidarizarnos con los vecinos y vecinas que fueron afectados por el temporal. Realmente es una situación crítica, que nos genera tristeza y que lógicamente nos mantiene en estado de alerta”.

Por su parte, Brian Ratto, responsable político de la organización, relató que “se hicieron unas cien viandas, que de alguna manera representó una ayuda. Sabemos que la situación puede agravarse porque aún persiste la alerta meteorológica, por eso estamos atentos a lo que pueda llegar a ocurrir y obviamente predispuestos a salir a los barrios en el caso que sea necesario”.

Dos personas fueron arrastradas por la corriente en un arroyo de Rojas

El fuerte temporal de agua sigue dejando consecuencias. En Rojas, distrito donde cayeron 245 milímetros en pocas horas, dos personas son intensamente buscadas, tras caer al agua en la zona de Las Polvaredas, donde realizaban tareas laborales rurales.

La emergencia se reportó en el cuartel de los Bomberos Voluntario, cerca de las 14 horas, y según fuentes oficiales, se trata de dos jóvenes de 30 y 24 años que, montados a caballo, habrían intentado cruzar el afluente de un lado a otro por un precario paso que se desmoronó y, como consecuencia, fueron arrastrados por la corriente.

Parte del cuerpo activo de los Bomberos de Rojas trabajaron en el lugar con una lancha y contaron con la colaboración activa del aviador Fredy Perticarari, quien sobrevoló la zona acompañado por un bombero, en un sector de canales donde sucedió el hecho.

Según cuentan los ruralistas del lugar, se trataría de una zona de difícil acceso por el exceso hídrico y el estado de los caminos que están repletos de agua. También trabajaron en la búsqueda, personal de la Patrulla Rural de Policía. Hoy, las actividades de rescate continuarán activas.

Al respecto, el jefe comunal Román Bouvier describió – en exclusiva para Democracia – cuál era el estado de situación en Rojas, en la jornada de ayer. "Tenemos entre 15 y 20 personas evacuadas que están alojadas en un centro que armamos en un complejo recreativo. También hay una persona con discapacidad que fue derivada hacia el hospital y se encuentra en buen estado de salud", sostuvo.

La lluvia dejó un total de 320 milímetros en la ciudad, y respecto a los puntos más afectados, pronunció: "Son el barrio Santa Teresa y el asentamiento que se encuentra en cercanías de lo que era el Motel Kamao. La gente de ahí no se quiso ir, salvo dos familias. Y después el asentamiento que está detrás de las vías del ferrocarril, que son las zonas más complejas. El puente que está sobre la Ruta 45 en dirección Rojas-Arenales está cortado y lo mismo ocurre en la Ruta 31 entre Salto y Rojas".

Sobre la búsqueda de dos jóvenes que cayeron al agua en la Zona Rural de Las Polvaredas dijo: “Ocurrió un accidente en una estancia con unos puesteros que iban a caballo y una parte por la cual iban pasando se desmoronó, cayeron al agua y la correntada se los llevó con los dos caballos. Es una de las situaciones más complejas que tenemos y en estos momentos los bomberos están tratando de llegar al lugar que es de difícil acceso porque está anegado".

Rafael Obligado: Poca cobertura para lluvias extremas

Ante la situación que se originó tras el temporal, productores rurales de Rafael Obligado expresaron su preocupación por el impacto de las lluvias en los campos que podría generar pérdidas económicas significativas para el sector.

En ese sentido, con la circulación de imágenes de silobolsas, totalmente dañados por el agua caída, la pregunta sobre la situación de pólizas contratadas en situaciones tales, surgió de inmediato.

Ante la consulta, Carlos Garrote, de Garrote y Asociados se refirió a las coberturas y el impacto que pueden tener este tipo de situaciones.

Según señaló, en los seguros para la vivienda hay “coberturas para granizo, para inundación, y hay coberturas adicionales, pero no todas las pólizas lo tienen cubierto. Es optativo”.

Sobre la situación de los silobolsas rotos y la cosecha casi perdida, explicó que “para el agro existe la cobertura para el cultivo, es decir, si aún no se cosechó, está la opción de tomar coberturas contra granizo, incendios”, pero en el caso de inundaciones, “son adicionales que no todo el mundo toma".

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires estuvo en el lugar

Más de 6 mil evacuados en Salto

Salto atraviesa una fuerte inundación por las fuertes lluvias, que marcan 315 milímetros y una de las crecidas más grandes del río en la historia de la ciudad. Hasta ahora cuenta con 6000 evacuados y se encuentra en estado de emergencia.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió las zonas más afectadas y evaluó junto al intendente Ricardo Alessandro el estado de la situación.

Kicillof, estuvo acompañado por los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis.

En conferencia de prensa, el intendente y el secretario General del Municipio, Camilo Alessandro brindaron un panorama de la situación.

"A como estamos hoy (por ayer), la verdad que ha sido una noche fatal, porque no ha parado de llover ni de crecer el río”, dijo Alessandro y agregó que "Salto está anillado, están todas las rutas cortadas. Por lo tanto, cualquier tipo de ayuda que necesiten los Bomberos, la Municipalidad y la Defensa Civil, de parte de alguna ciudad vecina, está imposibilitada”.

Al difícil panorama agregó que “los Bomberos que han trabajado toda la noche tienen solamente dos lanchas para rescatar. Aquellos que se quedaron adentro de sus casas y no salieron, los bomberos, por supuesto, colapsados a este momento, van a salir a buscarlos pero solamente con sus dos lanchas”.

Insistió en que “estamos imposibilitados de que vengan ayudas de rescatistas y bomberos de otras ciudades por el momento. Aquellos que ven que el agua les llega a sus casas, por favor, que salgan".

“Llamen a los bomberos que lo van a recepcionar, pero la única ayuda posible es con lanchas”.

Ya hay seis centros de evacuados y abrieron un centro para recibir donaciones en el Hogar Agrícola (colchones, comida, pañales, leche y mantas).

OSDE con consulta médica online

OSDE, en alianza con los Municipios de Campana, Exaltación de la Cruz, Salto, San Antonio de Areco y Zárate, pone a disposición su servicio de Consulta Médica Online a todos los habitantes de esas ciudades.

El servicio dispondrá de un canal preferencial de atención con dedicación exclusiva para los municipios mencionados, para agilizar el ingreso de llamados.

El contacto inicial podrá realizarse por Whatsapp o teléfono, y luego del triage, se derivará al especialista en clínica de adultos o pediátrica. El servicio -de carácter netamente asistencial- está destinado a aquellas consultas que no revistan urgencia. En el caso de tratarse de una emergencia, se derivará al servicio público (911); brindando instrucciones de prearribo, tal como se hace en cualquiera de estos casos.

Los médicos destinados a estas consultas cuentan con una vasta experiencia en esta modalidad de atención.

OSDE, como principal organización de salud del país, acerca una ayuda real y tangible, poniendo a disposición de la comunidad sus principales activos, experiencia y confiabilidad.

El acceso a la consulta se realiza mediante WhatsApp, escribiendo al +5491148729100 y seleccionando la opción ‘Asistencia por temporal’, o por teléfono, llamando al 0810.333.3827 o al 0810.444.4827 ‘Opción 1’, durante las 24 horas.

La lluvia también complicó a Chacabuco

El Jefe Comunal de Chacabuco, Darío Golía, informó a través de un diálogo con Democracia, que la situación ahora se encuentra fuera de peligro, que los canales troncales funcionan bien, y en el casco urbano no se registran inundaciones.

Para abordar la situación, Golía aseguró que se trabaja junto al Comité de Emergencia. También, equipos municipales continúan la labor, en conjunción con instituciones y servicios públicos, para contribuir al desagüe hídrico de las manzanas y los barrios que quedaron bajo agua.

De esta manera, los principales barrios afectados son los comprendidos en la zona de la Fuerza Aérea, Sosa y Liniers, al fondo. Del mismo modo, el barrio más complicado pertenece a la zona de Juan XXIII y Uspallata, debido a un canal de agua desbordado. En este contexto, la Municipalidad trabaja sobre el mismo con bombas.

El Comité de Crisis comenzó a actuar el jueves, cuando se registraron 85 milímetros de lluvia en el lapso de una hora y a partir de ese momento, los trabajos se activaron rápidamente.

Durante el viernes, el Intendente Municipal afirmó que se llevaron a cabo dos reuniones organizativas y de evaluación.

Afortunadamente, señalaron que la situación comienza a mejorar para la localidad, ya que recibió el apoyo de la Provincia mediante múltiples llamados que permitieron articular medidas de emergencia.

Sin embargo, el Intendente aseguró que hacen falta artículos de limpieza, lavandina, agua mineral, entre otras cuestiones: “Es lo primero que se va a utilizar al momento de que bajen las aguas”, explicó.

Con respecto a las zonas rurales, el político aseguró que el agua continúa escurriéndose.

Por su parte, el Jefe del Cuartel de Bomberos de Chacabuco, Esteban Cipollone, destacó que se trabaja desde el Comité de Crisis, constituido por la Cruz Roja, la Defensa Civil, Bomberos, Control Urbano, y todas las Secretarías del Municipio que intervienen en casos de emergencia para dar respuesta a los afectados.

Cipollone aseguró que el comando “funcionó muy bien”, ya que se pudieron abordar todas las situaciones de los vecinos.

“A día de la fecha (ayer), la cantidad de evacuados incluye 60 familias que fueron asistidas, exclusivamente, por el Comando”, destacó y existe también una cantidad de autoevacuados.

El Jefe de Bomberos aseguró que “la catástrofe en Chacabuco tiene que ver con la poca, o nula, capacidad de absorción de los suelos”, es decir, la cantidad de lluvia, caída en un corto período de tiempo, es incapaz de ser absorbida.

También en Bragado

El comienzo de los inconvenientes en Bragado se registraron en la tarde del jueves por tormentas severas, lo que generó complicaciones en varios sectores y el Servicio de Bomberos Voluntarios debió asistir a varias familias.

Del mismo modo que en otras ciudades, la intensa caída de agua fue en un breve lapso de tiempo con varias calles anegadas e intransitables.

Asimismo, los Bomberos locales de la Central 34, avisaron a través de sus redes sociales, las múltiples salidas de la Guardia que debieron realizar frente a la emergencia. De esta forma, la Dirección de Seguridad de Bragado pidió a los vecinos seguir las recomendaciones de seguridad, y llamar al 911 en caso de ser necesario. La Municipalidad de Bragado avisó sobre la alerta y solicitó evitar circular las calles cerradas al tránsito. Además, se pidió no salir de sus casas a menos de tratarse de una emergencia; no estacionar en zonas que puedan inundarse; evitar sacar la basura; no dejar en el patio o balcón objetos que puedan volarse; prestar atención a cables, árboles y postes de luz.