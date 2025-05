Entre descuentos y promociones eternas: el nuevo laberinto del consumo en Junín

En un escenario de inflación persistente, consumo retraído y billeteras apretadas, las promociones se volvieron parte del paisaje cotidiano. Pero su presencia constante también genera una consecuencia menos visible: la pérdida de referencia sobre el valor real de los productos.

Algunas de las preguntas que surgen son: qué tan genuinas son esas rebajas, cómo impactan en los comercios locales y cuánto ahorra realmente el consumidor. En diálogo con Democracia, comerciantes de Junín y la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) comparten su mirada sobre una práctica que, aunque necesaria, puede distorsionar la economía cotidiana.

Desde la OMIC, Alejandra Tomasone advirtió que las promociones constantes afectan la percepción del precio real. “En muchos casos se ha detectado la práctica de subir precios días antes del evento para luego aplicar falsos descuentos. Estas acciones pueden ser consideradas publicidad engañosa y violan la Ley de Defensa del Consumidor (24.240)”, señaló.

Para evitar caer en estas trampas, recomendó a los consumidores comparar precios previamente, conocer sus derechos y no comprar bajo presión. “Una buena oferta respeta el derecho a decidir. Un consumidor activo debe comprar con la cabeza, no con apuro”, remarcó.

La funcionaria hizo hincapié en los riesgos de los eventos como el Hot Sale, donde puede haber ofertas reales, pero también una sobrecarga promocional que genera decisiones impulsivas.

“Los mensajes de urgencia como ‘últimas horas’ o ‘pocas unidades’ fomentan decisiones apresuradas que pueden llevar al arrepentimiento de compra”, indicó. Además, recordó que las compras online también están protegidas por la ley. “El botón de arrepentimiento permite devolver el producto sin condicionantes, porque se entiende que el comprador no pudo verificar las características del artículo”, señaló.

La voz de los comerciantes

En Junín, los comerciantes también perciben cómo este fenómeno moldea la conducta de los consumidores. Desde la verdulería y carnicería El Triángulo, explican que las promociones son hoy parte de una estrategia casi obligada para atraer ventas. “El tema de las promociones es reinventarse permanentemente”, contaron.

Tras la reducción de los descuentos de Cuenta DNI, notaron una fuerte caída en el uso de tarjetas. “Se vino abajo el gasto con tarjeta. Es el 20% de descuento pero con tope máximo de $8000, y mucha gente no lo entiende. Nos preguntan y tratamos de explicar para que no piensen que los estamos engañando”, aclararon.

En dicho local también ofrecen promociones para jubilados y empleados municipales. Los clientes, aseguran, organizan sus compras en función de los días con descuentos. “La gente espera estos días. A veces piden que les facturemos un día después para aprovechar una promo, y en algunos casos accedemos”, relataron.

Sin embargo, aseguraron que muchos comercios a veces ajustan precios previamente y luego se aplican descuentos que no son tales. “Algún que otro negocio sube los precios una semana y luego se suscribe al Hot Sale y termina no siendo real. La gente no tiene tiempo de averiguar precios permanentemente. Compra donde le tiene confianza y listo”, indicó.

Desde Frigia Perfumería, el uso de promociones también es constante. “Tenemos promociones con distintos bancos: cuotas sin interés con Banco Provincia, Hipotecario, Naranja, y también descuentos en efectivo”, explicaron.

Para este negocio, el efecto de las promociones es mixto: ayudan a vender, pero afectan la rentabilidad. “Pagamos mucho IVA por el tema de los bancos; es todo tarjeta, débito, transferencia… y uno no lo puede manejar. Pero son cuestiones inevitables”, señalaron.

En cuanto al comportamiento del consumidor, observan que varía según el perfil. “Las mujeres, en general, no esperan. Si necesitan un perfume, lo compran. Pero la jubilada quizás no puede pagar tanto y te pide que le guardes la bolsa para pasar al día siguiente con la promoción”, señalaron.

En Calzalindo la estrategia es combinar promociones con múltiples formas de pago. “La gran mayoría de los productos nunca queda al precio de lista. Tenemos hasta 12 cuotas y también descuentos en efectivo. Si hay promociones, los clientes las aprovechan”, explicaron.

Reconocieron que, si bien las promociones favorecen las ventas, muchas veces están diseñadas también para beneficiar al propio comercio. “Cuando largamos una promoción, tratamos de que nos sirva para ofrecer en cantidad o para que más gente conozca el local. Y los clientes son muy diversos: hay quienes buscan precio accesible y otros productos más exclusivos”, detallaron.

La proliferación de promociones parece haberse naturalizado. En palabras de Alejandra Tomasone: “¿Siempre hay descuento? Entonces algo no cierra”. La funcionaria insiste en que es fundamental “comparar los precios con jornadas anteriores o entre establecimientos” y recomienda herramientas concretas: usar sitios oficiales, guardar capturas, leer condiciones, aprovechar los diez días de arrepentimiento.

Para consultas o denuncias sobre promociones engañosas, la OMIC recuerda que los vecinos pueden acercarse a la oficina en Hipólito Irigoyen 63 de lunes a viernes de 8 a 13, llamar al 236 4407951, escribir a [email protected] o completar el formulario online en la sección “OMIC Resuelve” del sitio web del Gobierno de Junín.

En definitiva, entre descuentos que no siempre lo son y estrategias de marketing que juegan con la urgencia, el consumidor camina sobre una línea delgada. Saber cuánto vale realemente algo, se volvió una tarea más compleja. Y como coinciden comerciantes y autoridades, en este nuevo escenario la única defensa es la información.