Un severo temporal de lluvia azotó con gran dureza a Junín y a toda la Región

Los pronósticos siguen siendo poco alentadores y se mantiene la alerta naranja, por lo que se espera para las próximas horas más caída de agua en todo Junín y la Región, donde en las jornadas de el jueves y ayer, las mediciones fueron récord.

En la primera de ellas, la intensa lluvia se dio en un corto lapso de tiempo; ayer, en cambio, las precipitaciones fueron más prolongadas pero igual de severas. De esta manera, al cierre de esta edición, en Junín se registraron 153 milímetros de agua. Pero en localidades vecinas, como en Rafael Obligado, hasta la media tarde de ayer, los pluviómetros habían marcado más de 370 milímetros; algo casi sin precedentes.

En Rojas, el número superaba los 185 mm y hubo serios problemas, principalmente, en los barrios La Loma y Progreso; en Ascensión llovieron más de 120 mm y en General Arenales superó los 250 mm. En tanto, en Chacabuco, otro distrito fuertemente golpeado, cayeron cerca de 300 mm; y en Bragado, más de 200 mm.

El implacable temporal dejó a su paso serias complicaciones y extensos anegamientos. Si bien en la ciudad de Junín se registraron unos significativos 153 milímetros de agua caída, la situación en localidades vecinas fue aún más crítica.

Desde la tarde del jueves, las precipitaciones se intensificaron, persistiendo durante toda la noche y la madrugada del viernes. Esta acumulación de agua en tan corto período de tiempo superó la capacidad de drenaje de numerosas zonas, tanto urbanas como rurales.

Al cierre de esta edición, desde el Gobierno municipal de Junín informaron que "dos familias asistidas por filtraciones en sus viviendas han sido evacuadas en el complejo Pionner".

La situación se tornó particularmente grave en Rafael Obligado, donde la cantidad de agua caída superó ampliamente los registros de Junín. Fuentes locales informaron sobre viviendas inundadas y caminos rurales intransitables, aislando a algunas familias.

Las autoridades municipales trabajaron arduamente para asistir a los damnificados y evaluar los daños ocasionados por este fenómeno climático extremo.

En tanto, productores rurales de la zona expresaron su preocupación por el impacto de las lluvias en los campos. El exceso de agua podría afectar los cultivos y la ganadería, generando pérdidas económicas significativas para el sector.

Las autoridades de Defensa Civil y los municipios de la Región se encuentran en alerta, monitoreando la situación y coordinando acciones para brindar asistencia a los afectados. "Se recomienda a los vecinos tomar precauciones, evitar transitar por zonas anegadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales", advirtieron.

Este intenso temporal pone de manifiesto la vulnerabilidad de la Región ante eventos climáticos extremos, y subraya la necesidad de fortalecer las infraestructuras de drenaje y los sistemas de alerta temprana para mitigar futuros impactos.

Varias comunidades seriamente afectadas

El Comité de Emergencia de Junín, que permanece activo, debió desplegar sus equipos para realizar tareas de escurrimiento y drenaje de agua en sectores afectados de Junín. La Alerta Meteorológica Roja persiste para la Ciudad y la zona.

Debido a la fuerte caída de lluvia en un corto período de tiempo, algunos sectores de la ciudad y domicilios particulares tuvieron que ser intervenidos por la asistencia municipal.

De esta forma, el Comité de Emergencia, conformado por la Defensa Civil, Equipos Municipales de diferentes áreas y Fuerzas de Seguridad, se encuentra en permanente funcionamiento.

Así, el mencionado equipo recuerda a los ciudadanos comunicarse al número 103, perteneciente a Defensa Civil, ante cualquier emergencia. Además, se pide a la población que evite salir y procure mantenerse bajo techo, en lugares cerrados y seguros.

También, destacaron la relevancia de "mantenerse alejados de los postes de luz y cables de electricidad", en caso de encontrarse en la vía pública. En este sentido, se recomienda evitar sacar la basura. Además, como en el resto de la Región, algunas escuelas se vieron obligadas a suspender las clases, como en caso de los Jardines de Infantes Rurales y de Islas de Matrícula Mínima (JIRIMM).

Algunas plantas funcionales sufrieron filtraciones en los techos y problemas en las canaletas. "Falta mantenimiento y otras cuestiones, por parte del Consejo Escolar, que son necesarias para que las escuelas no se deterioren", explicó Silvia Velasco de SUTEBA. Por citar otro ejemplo, en el caso de la Escuela Primaria 1, donde no se suspendieron las clases, se llovió una galería.

Chacabuco, en emergencia hídrica

Ante las intensas lluvias registradas en las últimas horas, que superaron los 160 milímetros en menos de 12 horas y provocaron anegamientos en distintos barrios de la ciudad, el Municipio de Chacabuco declaró ayer por la tarde la "Emergencia Hídrica y Climática", con el objetivo de actuar con rapidez y destinar todos los recursos disponibles para atender la situación, cuando los milímetros contabilizados llegaban a los 300.

Al igual que en Junín, lo ocurrido hizo que el Comité de Crisis permanezca activo y con intensas tareas desde la noche del jueves y la madrugada de ayer, dejando como saldo, evacuaciones, calles anegadas y la activación del protocolo de emergencia.

Así, cayeron más de 160 milímetros de lluvia en pocas horas, lo que generó severos inconvenientes en diversos barrios, entre ellos el centro de la ciudad. Ante la situación, el Gobierno Municipal emitió una alerta a través de las redes sociales solicitando a la población evitar circular por calles inundadas, ya que el movimiento de vehículos puede provocar que el agua ingrese a los domicilios. “Se les pide no circular y esperar que cese la lluvia para poder hacerlo, hasta que pueda drenar el agua por las bocas de tormenta, que por el momento no dan abasto”, detallaron.

En este sentido, el acceso Juan XXIII, desde calle Roca a 200 metros, estuvo cortada en ambos sentidos por anegamiento; ya que solo tiene una boca de tormenta de escurrimiento hídrico.

Desde el comienzo de la precipitación, alrededor de las 18 del jueves y durante una hora, se registró inicialmente 85 milímetros. Consecuentemente, desde calle Zapiola hasta Avenida Solís se produjo anegamiento debido a la poca capacidad (de 15 milímetros), de las bocas de tormentas.

En el centro de la ciudad, desde Plaza San Martín hasta seis manzanas a la redonda, no se cuenta con desagües fluviales. Por eso, todo dependió de la boca de tormenta ubicada en Zapiola y Santa Fe.

Durante la primera jornada con problemas, y como parte del protocolo de emergencia, se desplegó un operativo coordinado por el Comité de Crisis, integrado por Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, el área de Tránsito, Control Urbano, la Subsecretaría de Seguridad y la Cruz Roja. En este marco, seis personas integrantes de dos familias debieron ser evacuadas en el Hogar del Niño; otros hogares se autoevacuaron.

En cuanto a las escuelas, permanecieron abiertas, pero no se computaron las inasistencias de alumnos y docentes afectados por la emergencia y la imposibilidad de llegar a destino de manera segura. Además, la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco informó que se produjo un corte imprevisto de la energía eléctrica a causa de las fuertes lluvias. El hecho tuvo su origen en la falta de suministro de línea de media tensión proveniente de Bragado, y la apertura de uno de los alimentadores rurales en O’Higgins.

Bragado, castigado

El fuerte temporal también azotó a la ciudad de Bragado. El comienzo de los inconvenientes se registraron en la tarde del jueves con una fuerte lluvia enmarcada en la alerta naranja por tormentas severas. Esto generó complicaciones en varios sectores. Tal es así que el Servicio de Bomberos Voluntarios debió asistir a varias familias.

Del mismo modo que en otras ciudades, la intensa caída de agua fue en un breve lapso de tiempo. Las calles Santa María y Rivadavia, San Martín y Quiroga, Pellegrini y Rauch, así como Urquiza y Entre Ríos, de la ciudad de Bragado, quedaron anegadas. Estas, se suman a la lista de calles no circulables por inundación.

Asimismo, los Bomberos locales de la Central 34, avisaron a través de sus redes sociales, las múltiples salidas de la Guardia que debieron realizar frente a la emergencia. De esta forma, la Dirección de Seguridad de Bragado pidió a los vecinos seguir las recomendaciones de seguridad, y llamar al 911 en caso de ser necesario.

La Municipalidad de Bragado avisó sobre la alerta y solicitó evitar circular las calles cerradas al tránsito. Además, se pidió no salir de sus casas a menos de tratarse de una emergencia. También, se incluye no estacionar en zonas que puedan inundarse, evitar sacar la basura, no dejar en el patio o balcón objetos que puedan volarse. Así como prestar atención a cables, árboles y postes de luz.