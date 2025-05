A 10 años del primer juicio por jurados, en Junín se realizaron 7 con un 71% de condenas

A diez años de que se celebrara el primer debate con jurado popular en territorio provincial, la Suprema Corte destacó la importancia de este instrumento y sus ventajas a partir de la participación de la ciudadanía en las resoluciones. En el Departamento Judicial Junín desde 2015 hasta ahora se realizaron 7 juicios bajo esta modalidad, muy por debajo, por ejemplo, de los 51 que hubo en San Nicolás.

El primer juicio por jurados en territorio bonaerense tuvo lugar en los tribunales del Departamento Judicial San Martín, entre el 10 y 12 de marzo de 2015, con la participación de Francisco Pont Verges, Ana María Armetta, Verónica Jollife, Andrés Berndhardt, como juez, fiscal, defensora y presidente del jurado popular, respectivamente.

En el Departamento Judicial Junín, como se explicara, se realizaron siete juicios bajo esa modalidad. El porcentaje de culpabilidad fue de 71%, el de no culpabilidad fue del 29%, sin sentencias mixtas.

El primer juicio por jurados en Junín fue en 2015 y el segundo al año siguiente. Y para que ocurra el tercer, tuvieron que pasar siete años, período en el que se llevaron adelante dos juicios. En 2024 se efectuó otro y en el año que transcurre, otros dos.

Antecedentes de juicio por jurado en Junín

El juicio por jurados debutó en Junín el 28 de mayo de 2015, con el debate de una causa por tentativa de homicidio por un hecho ocurrido en Vedia, durante el 2014.

La audiencia se llevó a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 y significó la primera experiencia de dicho sistema en este Departamento Judicial. Con doce ciudadanos de la Región que integraron el jurado titular y otros seis de suplentes, el veredicto dio como resultado declarar “culpable por lesiones graves” a Ariel Giménez, de 22 años, quien llegó a dicha instancia acusado de “homicidio en grado de tentativa” contra Iván Sarrachini, de 35.

Los hechos tuvieron lugar en una vivienda situada en Belgrano 845 de la ciudad de Vedia. Allí, Giménez, un oficial albañil, le propició una golpiza a Sarrachini, y lo dejó en coma.

La disputa se originó en que la presencia del primero de ellos molestaba al segundo, quien le prestaba una vivienda a dos mujeres para que vivan allí.

En tanto, el segundo juicio por jurado en Junín se desarrolló un año después, en 2016. Diez de los doce ciudadanos elegidos para dar el veredicto del caso, declararon culpable a Oscar Alberto Muñoz del delito de homicidio simple, por un hecho ocurrido en julio de 2015 que tuvo como víctima a Emanuel Ferreyra, de 20 años; tras una feroz pelea acontecida en la zona de Battilana y Rivadavia.

Por su parte, el tercer juicio con estas características se realizó en 2023. Tras tres jornadas de audiencias y los alegatos, un jurado popular halló culpables, a Vilma Esther Verón (28) y Gustavo Damián Arrieta (36), por el asesinato de Marcelo Torres, hecho que ocurrió el 27 de octubre de 2020 en el Parque Ecológico de Junín.

El debate se llevó a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Junín, a cargo de la Dra. Karina Piegari, donde 12 ciudadanos se expidieron de manera unánime.

Meses después, en septiembre de 2023 y tras dos jornadas de audiencias y alegatos, un jurado popular encontró “no culpable” a Diego Pérez, por el “homicidio agravado por la utilización de arma de fuego” del joven de 27 años René Grobets, hecho que ocurrió en julio de 2022 en la localidad de Chacabuco.

Por su parte, el quinto se llevó adelante en abril de 2024, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Junín fijó la pena de 10 años de prisión para el hombre que había sido encontrado culpable por tres hechos de abuso sexual.

Se trata del bailarín y profesor de tango Facundo Amaya a quien, el jurado popular, lo halló responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado del que fue víctima una de sus alumnas. El sexto fue contra Cristian Fabián Ruiz, imputado por el delito de Homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en el que resultara víctima fatal Jorge Catamarca, y por lesiones leves sufridas por Oscar Emanuel Catamarca y Carlos Rodrigo Cruzate; en un hecho ocurrido el 28 de abril del 2023 en la ciudad de Vedia, partido de Leandro N. Alem.

En la audiencia de febrero de este año, la jueza Karina Piegari resolvió sentenciar al imputado Cristian Ruiz a cumplir la pena de 4 años y 3 meses de prisión.

La sentencia del séptimo juicio por jurados en Junín se conoció luego de que dos jóvenes estuvieran dos años acusados en una causa iniciada por una denuncia de abuso sexual que tramitó en el Tribunal Criminal N°1 de Junín. Ambos fueron declarados no culpables por un jurado popular. El hecho que generó la denuncia tuvo lugar en diciembre de 2022, aunque la misma se presentó en marzo de 2023.

La experiencia ciudadana

En diálogo con Democracia, la jueza Karina Piegari consideró, respecto a los juicios por jurados, que "es importante que se instale en la opinión de la gente como una realidad", porque "muchos ciudadanos desconocen de su existencia".

En cuanto a los siete realizados en el Departamento Judicial Junín, la doctora explicó que han tenido varios años con un número particular. "Desde lo particular, considero que los siete juicios tienen una doble significación", detalló.

Seguidamente, reforzó: "Por un lado es una realidad con la cual el legislador ha trasladado la función del juzgamiento desde los jueces técnicos al jurado popular con ciertas características que son las contempladas en el código de procedimiento; pero está contenido por un denominador común que, desde lo personal, creo que ha sido un redoblar esfuerzos en dos aspectos".

Sobre esto último, Piegari argumentó que, por un lado, es un esfuerzo de los ciudadanos porque "dejan de ser espectadores frente a la administración de justicia, para pasar a ser protagonistas en la toma de decisión".

Eso ha generado un deber, un compromiso porque "requiere una dedicación particular", porque "el ciudadano en ese tiempo tiene que dejar sus tareas habituales y comprometerse a la actividad del juzgamiento del caso concreto".

Es decir que ese esfuerzo y esa dedicación es fundamental porque para el ciudadano le significa que hacer "una tarea que no está habituado". "La experiencia nos ha demostrado que aquellas personas que han transitado por esta experiencia se llevan un cambio de visión respecto de la justicia, al sentirse protagonista y comprender en este rol protagónico que abarca lo complejo de decidir, el involucrarse y tener que tomar una decisión particular, que no es una mera opinión, sino decidir el juzgamiento del caso. Eso los lleva a transitar una experiencia que cambia su visión respecto de la justicia, hay un antes y un después", aseguró la jueza Piegari.

El operador judicial

Ahora, en relación al operador judicial, Piegari soslayó que "la reforma del juicio por jurado en el código de procedimiento de la provincia de Buenos Aires ha significado un redoblamiento del esfuerzo en el operador" porque a cada uno que esté en el rol que le toque, ya sea el juez técnico, los litigantes, la fiscalía o los defensores tienen que entrenarse en función de poder transmitir las cuestiones esenciales del litigio de una manera clara y precisa para que pueda ser comprendido por cada uno de los jurados.

Sobre esto último, Piegari le aclaró a Democracia que "tienen que presentar la prueba de una manera que significa una forma distinta de presentación que se hace frente a los jueces técnicos". "Eso ha requerido capacitación, entrenamiento, rediseñar o pensar las estrategias del litigio que llevan cada una de las partes de una manera más ordenada y más prolija", incorporó.

Para la jueza, todo este entrenamiento tiene que "redundar en la mejor litigación de todos los casos, no sólo los de los juicios por jurado". "Esta experiencia es bienvenida para todos los operadores judiciales. En lo particular, en estos 10 años que ha transitado la reforma se ha trabajado mucho en función de esto, hay mucho para seguir trabajando y para progresar porque cada experiencia nos va enriqueciendo", admitió.

En conclusión, ser parte de un juicio por jurado es una carga pública y es obligatorio tener que concurrir. "El ciudadano tiene que entender que es una realidad que pueden ser convocados, no pueden eximirse por la invocación de un mero compromiso particular que tengan ese día, sino que los casos que se excepcionan deben ser evaluados de acuerdo a las pautas legales por el juez", aclaró.

El ranking de Departamentos

Desde 2025 hasta marzo de este año se celebraron más de 773 juicios por jurados. El ranking lo encabeza Bahía Blanca, con 152 juicios por jurados, seguido por Azul con 93, San Martín con 90, Lomas de Zamora con 69, San Nicolás con 51 (datos hasta abril), Quilmes con 50 y Mar del Plata con 49.

El porcentaje de culpabilidad fue de 59% (457), el de no culpabilidad fue del 28% (215) y el mixto fue de 11% (86), quedando el resto para otras terminaciones. Durante la década y en los 774 juicios, pasaron 13.932 ciudadanos, quienes aportaron su visión “popular” y por fuera del derecho para evaluar hechos y pruebas, determinar si son creíbles o no los testimonios y seguir los lineamientos del juez.

Particularidades de la modalidad

El juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires es un mecanismo de enjuiciamiento penal en el que ciudadanos comunes participan en la administración de justicia.

Se aplica en delitos graves cuya pena mínima sea de 15 años de prisión o más, como homicidios, abusos sexuales y secuestros extorsivos. El jurado está compuesto por 12 personas, seleccionadas de un padrón electoral, quienes deben decidir si el acusado es “culpable” o “no culpable” sin intervención directa de jueces profesionales en la deliberación.

Los jurados son elegidos a través de un sorteo público y deben cumplir ciertos requisitos, como ser argentinos, mayores de 21 años, saber leer y escribir, y no tener antecedentes penales. Durante el juicio, escuchan los alegatos de la fiscalía y la defensa, así como los testimonios de testigos y peritos. Su función es evaluar las pruebas presentadas y alcanzar un veredicto basado en su interpretación de los hechos, sin necesidad de conocimientos jurídicos previos.

Para que el acusado sea declarado culpable, es necesario que al menos 10 de los 12 jurados voten en ese sentido. En caso de que no se alcance esa cantidad, el juicio puede ser anulado y realizado nuevamente con otro jurado. Si el veredicto es de culpabilidad, el juez profesional del caso determina la pena correspondiente dentro del marco legal. Si el jurado declara al acusado “no culpable”, el proceso finaliza con su absolución y no puede ser juzgado nuevamente por el mismo delito.

Para que el acusado sea declarado culpable en un juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, es necesario que al menos 10 de los 12 jurados voten en ese sentido. Si el jurado no logra alcanzar esa cantidad y queda “trabado”, es decir, dividido sin llegar a una mayoría suficiente, se denomina “jurado estancado”. En este caso, el juez puede pedirles que sigan deliberando y traten de alcanzar una decisión, siempre respetando su independencia. Si persisten en la falta de acuerdo, el juicio se declara nulo y se debe realizar un nuevo proceso con otro jurado.

Este mecanismo busca garantizar que la decisión sea resultado de una deliberación profunda y que no se condene a una persona sin un consenso sólido entre los jurados. En caso de un nuevo juicio, la fiscalía puede volver a presentar pruebas y testigos, pero el nuevo jurado debe analizar el caso sin influencia del anterior. Si en el segundo juicio también se produce un estancamiento, el juez puede tomar otras medidas, como dictar la absolución o evaluar la posibilidad de un tercer juicio, dependiendo del caso y la gravedad del delito.