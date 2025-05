Entidades del campo convocan a una asamblea por la situación de los caminos rurales locales

Luego del anuncio de la tercerización de los caminos rurales realizado por el Municipio, las entidades rurales se reunieron este lunes y se definió una asamblea abierta de productores para debatir la situación y el futuro de la red vial rural.

La convocatoria fue realizada por la Sociedad Rural de Junín (SRJ), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Filial Junín (FAA), la Liga Agrícola Ganadera y la Asociación de Productores Agropecuarios de Junín (APAJ) y tendrá lugar el próximo lunes 19 de mayo, a las 18:30, en el predio de la Sociedad Rural de Junín.

Consultada la secretaria de Coordinación del Municipio, Perla Casella, sobre la licitación, señaló: “Estamos trabajando en el pliego, con todas las áreas, para que salga lo antes posible”.

Situación de los caminos

Consultado por Democracia, el presidente de la Sociedad Rural de Junín Hernán Guibelalde, señaló que se venía trabajando desde hace tiempo, dada la crítica situación de los caminos rurales en el Partido. “La reunión de este lunes fue para buscar un criterio común entre las entidades”, indicó sobre el encuentro realizado tras conocerse la decisión del Ejecutivo Municipal, de tercerizar el mantenimiento de la red vial rural.

Sobre la asamblea que se convoca, explicó que “lo cierto es que veníamos trabajando en una asamblea dado el mal estado de los caminos. Es el motivo de la reunión porque siguen estando malos, y a su vez vamos a evaluar este anuncio, que si bien parece ya una decisión tomada, entiendo que falta mucho para que se concrete y necesitamos saber que va a pasar en el mientras tanto”, advirtió, y reiteró que “lo más importante es tener la voluntad política de inversión para que los caminos estén acorde a lo que la producción reclama”.

La convocatoria de las entidades para el próximo lunes, como se dijo, es abierta y convoca a los productores rurales del Partido. “La idea es debatir sobre el estado de los caminos, el reclamo constante por la afectación de la tasa de red vial, del 55%, que es muy baja, y las acciones concretas que se puedan realizar”, señaló Guibelalde. Asimismo aclaró que “es medianamente informativa también, sobre lo que como entidades conocemos acerca de este anuncio, ya que no hay más detalles”.

La presidenta de la Federación Agraria, Rosana Franco, reiteró: “Desde nuestra Federación estamos de acuerdo con que el servicio se privatice”, y remarcó que “así no funciona más”. Sobre la asamblea, la consideró necesaria porque “los caminos están muy malos. Muy deteriorados”.

En cuanto a los tiempos que pueda tomar, y ante la falta de designación de un titular en la Dirección de Caminos, consideró que “la decisión del Gobierno de Junín es no poner a nadie en el área. Dijeron que la tercerización saldrá rápido”.

Barbieri: “No se está haciendo el trabajo como debería”

Alejandro Barbieri, expresidente de la SRJ y productor agropecuario señaló que “el estado de los caminos es crítico porque no hay mantenimiento, ni obras, ni reacondicionamiento en gran parte de la red vial”.

Consideró que “es un abandono por parte del Municipio de hace bastante tiempo, lo que sucede es que con la sequía extrema que tuvimos se podía circular de todas formas, pero el estado de los caminos viene de hace mucho tiempo sin mantenimiento”.

El productor resaltó que “la tasa de red vial es la contraprestación de un servicio que no se está dando, con lo cual se está cobrando y no se está invirtiendo donde tiene que invertirse, que es en los caminos rurales”.

“Tenemos una extensión de 1400 kilómetros donde no se está haciendo el trabajo como debería hacerse, venimos de años de esta cuestión porque fundamentalmente no hay voluntad política de que el dinero vaya a donde tiene que ir que es a la inversión en eso por lo que se recauda dicho dinero, ya que la tasa es una contraprestación y no un impuesto”, remarcó Barbieri.

Sobre el sistema de tercerización anunciado señaló que “no hay información detallada de qué es lo que se quiere hacer, pero tampoco es importante en este momento, porque lo que se necesita es una solución en el corto plazo -si bien la cosecha está terminando-,no solo a los fines de que se pueda ingresar para sembrar y hacer todos los trabajos que hay que hacer en el campo sino también para que uno pueda llegar a su casa, en zonas rurales, a las escuelas, que una ambulancia llegue bien, cuestiones mínimas que tiene que tener el Municipio; alumbrado, barrido y limpieza, y red vial, y no lo estaría cumpliendo en este contexto”.

“Esta asamblea que están convocando las entidades me parece correcta a los fines de tratar la situación actual y el estado crítico de la red vial, y ver pasos a seguir”, cerró el productor.

“Complicados desde hace años”

El productor Hernán Centoz, integrante de la Liga Agrícola señaló que “los caminos rurales están en muy mal estado y vienen complicados desde hace muchos años porque no se toma la decisión de solucionar el problema de raíz que es arreglarlos bien y después mantenerlos”.

Explicó que “esta asamblea se hace en principio por ese problema, pero además el Municipio va a tercerizar lo que son los trabajos viales en los caminos” y, según indicó, hay cuestiones que no les convencen mucho.

Sobre la posibilidad de que una empresa realice los trabajos, Centoz señaló que “tiene que haber dos o más empresas que hagan cada una un sector y no una sola”, y que “abonar un dinero fijo no me parece que sea lo ideal. Se debe pagar por lo que hacen. A veces por una suma fija por ahí no hay repasos y no hay forma de reparar cuando hay alguna lluvia. No sé si se van a poder hacer o no con una suma fija para una empresa”.

Otra cuestión, señaló, “es quién va a controlar y quién va a decidir qué camino hacer y en qué momento, el tiempo que pueden tardar”.

“Un poco lo que hará esta asamblea es poner en conocimiento a todos los productores y además tener la opinión de cada uno antes de que el Municipio tome la decisión de hacer alguna tercerización y darle la posibilidad de poder cambiar algunos temas”, cerró Centoz.