Las entidades rurales esperan mayores precisiones sobre la tercerización de caminos

En la edición de ayer de Democracia se informó la decisión del Gobierno de Junín de tercerizar el mantenimiento de la red vial rural de todo el partido, de una extensión de algo más de 1.400 kilómetros.

Al respecto, el secretario general del Gobierno de Junín, Manuel Llovet, expresó que la medida “era algo en lo que veníamos trabajando hace ya un tiempo y que hemos decidido llevar adelante luego de analizar distintas variantes y consultar experiencias en municipios donde se implementa este sistema".

Asimismo, señaló que la decisión fue producto de la escucha y reclamos constantes de los sectores rurales: "Siempre escuchamos. Por eso tomamos nota y actuamos", destacó Llovet y agregó que, luego de ser comunicada a las entidades el pasado viernes, “allí volvimos a escuchar sus observaciones antes de subir el pliego, como así también lo comunicamos al sindicato de empleados municipales y a los empleados del sector".

Tras el anuncio difundido como primicia por Democracia, las entidades rurales Sociedad Rural de Junín, Federación Agraria, Liga Agrícola y APAJ mantendrán hoy una reunión para unificar criterios tras el anuncio y esperan mayores precisiones sobre la medida. No obstante, referentes del sector insistieron en la necesidad de resolver la situación actual de los caminos de manera urgente, más allá de la adopción de un nuevo sistema, como es el caso de la tercerización.

Guibelalde: “No puede seguir dilatándose”

El presidente de la Sociedad Rural de Junín, Hernán Guibelalde, señaló que “hasta ahora no hay demasiadas precisiones. Quieren que lo haga una empresa, pero aún no está definido el pliego. Por ahora es un anuncio”.

El productor y dirigente aseguró que hoy se reunirán las entidades “para tomar un criterio al respecto”.

A su vez, resaltó: “Si bien veníamos reclamando, lo que reclamamos mayormente es el mal estado de los caminos hoy. Fijar un nuevo sistema es una decisión que toma el Ejecutivo, no es que tengamos injerencia en cómo va a funcionar esta privatización”.

Más allá de las consultas y las opiniones de las entidades que fueron consultadas, Guibelalde insistió en que “no hay mucha información y sin el pliego, sin saber cómo está definido, es difícil hacer una recomendación”.

“Nuestro criterio, en principio, es que era momento de tomar decisiones porque el estado de la red vial es muy malo. Veremos en definitiva cómo se termina dando y cuándo, porque es algo que no puede seguir dilatándose. Los caminos no pueden seguir esperando”, remarcó.

Sobre la posibilidad de la concreción, reconoció que “sistemas que funcionan en el país hay varios, pero para que funcionen tiene que haber decisión política de que los caminos estén en buen estado y entender la importancia que tienen. Hasta hoy eso no sucedió. Veremos cómo se sigue desarrollando”.

No obstante la medida, Guibelalde reiteró: “Necesitamos que sea lo más urgente posible para que se materialice en arreglos, porque hoy en día no hay director de caminos y, encima de que el sistema no funcionaba, también estaba a la deriva. La realidad es que se necesita una reconstrucción total y completa de la red de caminos”.

Por su parte, la presidenta de la Federación Agraria, Rosana Franco, aseguró: “Mañana (por hoy) vamos a reunirnos las entidades para analizar la propuesta. Desde nuestra Federación estamos de acuerdo con que el servicio se privatice”, y remarcó que “así no funciona más”.

Sobre los tiempos que pueda tomar, y ante la falta de designación de un titular en la Dirección de Camino, consideró que “la decisión del Gobierno de Junín es no poner a nadie en el área. Dijeron que la tercerizacion saldrá rápido”.

Esponda: “Es más que poder sacar la cosecha”

Consultado el concejal y productor Rodrigo Esponda, señaló: “Por lo que tengo entendido, hasta ahora son expresiones de deseo, no hay nada concreto ni definido de la empresa, así que hay mucho para interiorizarse por ahora”.

Consideró que “todo lo que sea para mejorar, y si realmente va a haber una solución definitiva a este flagelo que es el deterioro permanente de los caminos rurales, bienvenido sea”.

Y en esa línea insistió con que la red de caminos y su mantención va más allá del traslado de la cosecha: “Insistimos con lo mismo de siempre: no es una cuestión de la campaña, de la cosecha de la soja, del maíz. La transitabilidad de los caminos rurales tiene que ver con la salud, con la educación, tiene que ver con la seguridad de todos los que deciden vivir en el campo, con lo cual es mucho más amplio que poder sacar la cosecha”, indicó el edil de la Coalición Cívica.

“Entendemos que lo que hay que hacer es invertir más dinero. Venimos reclamando hace mucho tiempo que el dinero que se recauda en camino de la tasa de red vial se invierta en los caminos rurales y no se ha logrado. Si han encontrado la forma de tercerizar, de invertir ese dinero tercerizando, y ellos no lo quisieron hacer directamente, entonces será una alternativa que habrá que evaluar. Veremos cuando suba el pliego y cuando cuenten un poco más de información sobre cómo piensan hacerlo, y en base a eso tendremos una opinión más concreta”, cerró.

Licitación

Perla Casella, secretaria de Coordinación, adelantó que el pliego de licitación establecerá que el privado que se haga cargo de prestar el servicio deberá presentar un plan de trabajo que tendrá que contemplar situaciones estacionales y contingencias.

Al respecto, Casella dijo: "en momentos de cosecha, el privado deberá incrementar el servicio. Dicho plan, además, deberá tener en cuenta el presente de cada cuartel y garantizar un mínimo de maquinarias en funcionamiento. Será la Secretaría de Coordinación quien controle y supervise el cumplimiento".

La secretaria municipal también indicó que, como en toda licitación que impulsan desde el Municipio, el pliego incluirá requisitos para garantizar la transparencia y cumplimiento de los mismos. En este sentido, aclaró que "la empresa deberá volcar de manera online los kilómetros realizados por cada máquina y dar la posibilidad de realizar consultas online sobre el desarrollo de las tareas", para que, de esa manera, los productores puedan controlar y seguir los trabajos realizados.

Los objetivos de la licitación estarán comprendidos en el pliego de condiciones, estableciendo las técnicas, operativas y administrativas para la contratación de un servicio integral que se compondrá por el mantenimiento y mejora de caminos rurales, y el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria vial y equipos utilizados.