"Los liderazgos autoritarios como los de Milei pueden ser muy peligrosos para la democracia"

El último viernes, Ricardo Alfonsín, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, con el Frente Amplio por la Democracia, estuvo en Junín y, tras cumplir con su agenda programada que incluyó una reunión con autoridades municipales y con Guillermo Tamarit, visitó las instalaciones de Democracia y fue entrevistado en profundidad.

El exembajador argentino en España habló del nuevo espacio que fundó junto a representantes de otros sectores, y analizó temas como la actualidad política y económica a nivel nacional; Ficha Limpia; y la situación que vive la UCR, partido del cual fue parte durante décadas e, inclusive, fue el último candidato presidencial con dicha bandera.

-Hace muy poco fundó el nuevo espacio político Frente Amplio por la Democracia…

-Efectivamente. Como en todo espacio democrático tenemos diferencias, pero lo más importante es que hay grandes comunes denominadores. En varios distritos nos acompañan socialistas y peronistas que, por una u otra razón, no se sienten representados por ninguna de las dos corrientes que se están disputando en la provincia de Buenos Aires.

-¿Cuál es el objetivo del frente?

-La idea es disputar en la provincia de Buenos Aires la candidatura a diputado, defendiendo las ideas de Illia, Alfonsín, Yrigoyen, Lebensohn y Larralde, porque el radicalismo dejó de defenderlas hace rato.

Además de Libre del Sur y FORJA, al Frente Amplio lo integra una parte importante del socialismo. El propósito nuestro es poder escuchar y hablar con la gente; nos reunimos con sociedades de fomento, con centros de jubilados, con cámaras de comercio, sindicatos, comedores comunitarios, centros de día; es decir, con entidades o instituciones que representan a ciertos sectores sociales y que son efectivamente representativas, para escuchar qué es lo que piensan.

-¿Qué es lo que les comentaron las instituciones?

-La gente te dice que está peor que antes. No es que antes estuvieran bien, pero que están peor que antes, que no ha mejorado la situación. La conclusión que sacamos es que ningún partido capitaliza.

-¿A qué se debe esto?

-Bueno, porque hay un gran desencanto todavía con las fuerzas anteriores. Ocurrió lo mismo en España, en Francia y está ocurriendo en Italia, Grecia, Austria, Bélgica, Holanda y Alemania. Todos los partidos tradicionales, los que tuvieron la responsabilidad de gobernar desde el año 45, están perdiendo muchísimo apoyo de la sociedad y se está produciendo el mismo fenómeno que acá, incluso en esos países antes que en Argentina.

La emergencia de liderazgos autoritarios, antidemocráticos, xenófobos, clasistas, racistas, es una cuestión muy peligrosa. Aún no ha habido una reacción, una acción, de parte de las fuerzas políticas anteriores o de las que están emergiendo, que pueda despertar confianza en la sociedad. Eso es muy grave, porque si no logramos despertar esa confianza, se pueden generar situaciones muy complejas y no será fácil encausar la frustración de la sociedad.

-¿Qué opinión tiene al respecto de lo sucedido con Ficha Limpia?

-Nos preocupa el accionar de los legisladores, porque varios de ellos dicen una cosa y después votan todo lo contrario. Muchos son sospechados de ciertos intercambios económicos o de cargos, eso es lo que daña nuestra democracia o nuestro sistema, donde decimos que es representativo y donde decimos que en realidad otros valores debieran estar en juego. Ahí está uno de los principales problemas hoy y por el cual una parte muy importante de la población descree de la política.

En conclusión, no me gusta opinar sobre la Justicia y, en todo caso, opino sobre lo que piensa la sociedad de la Justicia. Me parece que en ese marco, un tema tan delicado como este, todavía es mucho más grave. Porque una mitad de la sociedad va a decir una cosa y otra mitad va a decir otra, y puede generarse una situación muy compleja desde el punto de vista político. Dicho esto, por suerte Ficha Limpia se rechazó, porque para mí era inconstitucional.

-Su alejamiento de la UCR aún sigue resonando en el ambiente político…

-Por mi apellido me costó mucho irme del radicalismo, aunque de hecho ya me había ido en el 2017. Dos años después dije que prefería el programa de Alberto (Fernández), porque era más radical que el programa de Macri. Los hechos me demuestran que tenía razón, porque ahora Macri está diciendo que él iba a hacer lo que está haciendo Milei.

Ya lo dijo (Martín) Tetaz, había que ir a arreglar con La Libertad Avanza y, salvo Gerardo Morales, los dirigentes de peso se callaron la boca frente a las declaraciones que hacían otros. Y cuando ganó Milei, el partido no hizo otra cosa más que acompañar todas las iniciativas que envió al Parlamento.

-¿Qué análisis hace de la clase política nacional?

-Nosotros todavía no nos hemos dado cuenta que tenemos que darle más calidad. Y no es darle calidad a la política la doble vara, ni al el electoralismo, reunirte con una fuerza que piensa opuesto a lo que vos pensás simplemente por ganar la elección y encima callarte la boca, después si esa fuerza que no tiene nada que ver con vos ganó, el frente gana, pero además hacia adentro el frente gana esa fuerza, que fue lo que pasó.

-Siempre se dice que cada elección es clave. ¿Por qué lo es la de este año?

-Es una elección muy importante porque el señor Milei va a pretender profundizar su proyecto autoritario, reaccionario, conservador y plutocrático a través de decisiones del Congreso. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? La correlación de fuerzas que existe hoy en el Congreso. Tiene mayoría, no por sí solo, sino con el apoyo del radicalismo, del PRO y parte del Encuentro Federal. Eso es lo que queremos modificar, contribuyendo al aporte de diputados, en este caso en la provincia, que puedan modificar la correlación de fuerzas que existe en el Parlamento para ponerle un freno a este señor.