José Luis Montagna: “Siento una gran satisfacción por lo que genera esta profesión”.

Sin antecedentes médicos entre sus familiares, José Luis Montagna decidió incursionar en un campo inexplorado por su familia y convertirse en una referencia en el ámbito médico local, precisamente en la especialización de urología.

A grandes rasgos puede afirmarse que la urología es una especialidad médico-quirúrgica que trata los problemas de salud del aparato urinario y del sistema reproductivo masculino.

Esto incluye los riñones, uréteres, vejiga, próstata, uretra y los órganos reproductores masculinos.

En diálogo con Democracia, recordó su infancia en el barrio Belgrano; abordó su pasión por La Loba; y contó cómo fueron los años de estudio de medicina. También hizo alusión a su experiencia en España y los motivos de su especialización.

Infancia, entre Villa y La Loba

“Si bien no soy nativo del barrio, a los pocos años de vida mi familia decidió mudarse a Villa Belgrano y es donde me crié. Mi padre ferretero y mi madre maestra. Me encantaba ir a la ferretería con él y me metía entre los cajones de los tornillos para jugar. Fui a la escuela N°18, frente a la Plaza Sarmiento”, introdujo sobre sus primeros años en un Junín muy distinto al que conocemos hoy.

Y describió: “Tengo hermosos recuerdos de cuando Borges era calle de tierra. Tuve una infancia fantástica que era muy distinta a la de hoy. Jugábamos al fútbol en el potrero de la esquina y el partido se terminaba cuando caía la noche y ganaba el que iba ganando”.

“Andábamos libres sin riesgos o peligros en una época distinta. Aprendíamos a andar en bicicleta en la calle y era una infancia muy sana”, opinó y comparó: “Veo a los chicos cómo crecen hoy y me lamento porque no pueden crecer con la libertad que vivimos nosotros. Nosotros fuimos libres, sin riesgos y aprendíamos dónde podía haber un peligro”.

En tal sentido, agregó: “Había picardía en los jóvenes, pero con mucho respeto. No como lo que pasa hoy que escucho que suceden cosas muy distintas. Uno no tiene que quedarse en la nostalgia porque esta época tiene cosas muy buenas y otras que no tanto”.

Como parte de una infancia añorada, Montagna resaltó el lugar ocupado por el club River Plate de Junín. Al respecto, relató: “Soy el socio más joven que tuvo La Loba. Nací y mi papá pasó por el club y me anotó. O sea, al día de vida ya era socio. Comencé en la décima a los nueve años y me iba en bicicleta de Villa Belgrano hasta la cancha de River”.

Acerca de su formación durante la adolescencia contó: “El secundario lo hice en el Nacional, del cual tengo hermosos recuerdos. Fue todo un cambio para nosotros que vivíamos en Villa y el hecho de venir hasta el centro era toda una historia. Compartimos mucho con Marcelo Bazzani con quien hicimos la escuela y hoy seguimos juntos, cada uno en su especialidad”, valoró.

Sumado al valor del Colegio Nacional y el club River como espacios de formación vitales, se añade Villa Belgrano. Al respecto, indicó: “Mientras jugaba al fútbol en La Loba, también formaba parte del básquet de Villa. Antes había muchos que jugaban tanto al fútbol como al básquet y hoy es impensado que alguien juegue en la primera de dos disciplinas”.

“Por ejemplo, Omar Valdéz fue un DT que tuve en mis años en River y él también había jugado al básquet, pero en Argentino. En esa época no había problemas y, si bien había rivalidad, se respetaba todo”, sostuvo.

Al definir el lugar ocupado por cada institución manifestó: “Le tengo mucho amor a Villa por ser el barrio donde viví y los amigos que me dejó, y La Loba es un amor genético porque mi papá me lo transmitió”.

Medicina, la carrera elegida

Tras finalizar el colegio secundario, Montagna decidió seguir con su formación académica en la Universidad de Buenos Aires. “Hoy se tiene un menú de opciones increíble pero, en aquel momento, en los 70, se elegía entre medicina, arquitectura, abogacía o docencia. Me interesó la biología y considero que el secundario define muchas cosas de forma inconsciente”, expresó.

De tal forma, explicó: “matemática no me gustaba y no sentía que servía para una carrera técnica. Un día voy al Sanatorio a ver una operación y me empezó a gustar eso. Tengo un gran recuerdo de Héctor Mecherques, quien fue como mi papá médico en Junín. Estoy muy agradecido con su figura y lo último que debe perder uno en la vida es el sentido del agradecimiento”.

Sobre sus inicios académicos indicó: “entré a la Facultad para ser cirujano, no médico. Me volqué hacia ese lado y, en el segundo año, ya era ayudante de anatomía. Siempre fui un alumno aplicado por el esfuerzo que hacían mis padres para acompañarme en la carrera. Sentía una obligación terrible en no fallar por su esfuerzo”.

“Hablábamos con nuestra familia a través de un teléfono público de la plaza. Convivía con otros cuatro estudiantes para poder pagar el alquiler. Hoy en día si no recibís un mensaje en todo el día te agarra una sensación rara y antes pasábamos días sin hablar”, rememoró.

Tras recibirse en 1982, Montagna decidió continuar con la especialización. Por eso, señaló: “Como quería ser cirujano entré a una residencia de cirugía general en Lanús. Cuando estaba terminándola me interesó urología e hice la residencia en urología”.

“También tenía esa idea bohemia de prepararme y volver para darle a la ciudad todo lo que pueda darle. Siempre sentí que lo mío era estar de paso porque mi destino final era Junín”, compartió.

El desarrollo de la especialización

Luego de su primera experiencia laboral, Montagna tuvo la oportunidad de emigrar para realizar una especialización en su disciplina. “Era la primera vez que me subía en un avión y conocí otra cultura y otro estilo de vida. Fue una cosa fantástica para mi formación urológica y humana. Estuve seis meses trabajando en Barcelona”, comentó.

Con la posibilidad e invitación de quedarse trabajando como personal efectivo de la salud en España, Montagna ponderó su regreso a la Argentina para ganarse un lugar en la especialización de urología de nuestro país.

La urología “trata todas las enfermedades quirúrgicas de las vías urinarias y la parte genital masculina. Dentro de ella hay subespecialidades porque es muy amplia y tiene mucha parte quirúrgica como cuando hay un cálculo, una mal formación o proceso oncológico sea de riñón, testículos u otro”, explicó.

Como palabra de referencia, al brindar su mirada en torno a cuidados y recomendaciones, sostuvo: “El hombre debería hacerse un examen urológico anual a partir de los 50 años.

En eso las mujeres nos llevan mucha ventaja porque se hacen su control ginecológico anual y son más disciplinadas que el hombre”.

“El cáncer de próstata es el más frecuente en el hombre y se lo diagnostica haciendo un análisis de sangre y tacto rectal. Si uno lo detecta en un momento temprano, lo puede curar”, ejemplificó como una de las enfermedades a prevenir a través de los análisis de rutina.

En tal sentido, Montagna abordó su profesión y valoró: “La satisfacción la tiene uno todos los días en esta profesión. También hay tristezas porque hay cosas que no salen bien o hay pacientes que no la pasan bien. Si uno lo pone en la balanza son más las satisfacciones que las cosas negativas”.

Siguiendo con su ética profesional, hizo alusión tanto a la parte asistencial como formativa indispensables en la comunidad médica. “Desde operar a un paciente que anda bien, se cura y le gana al cáncer; como así también poder transmitir todo lo que uno ha vivido y lo que sabe”, enfatizó.

En lo que hace a la parte formativa destacó que “en La Pequeña Familia tenemos un sistema de residencias en urología que es una de las pocas en toda la provincia de Buenos Aires, y poder transmitir lo que uno vivió es fantástico. García Márquez sostiene que no sirve para nada lo que uno aprendió si no lo transmite. Es así: de qué sirve lo que pueda saber si el día que me voy, me lo llevo conmigo”.

Más allá de su gran presente laboral, trajo a colación sus años de trabajo en el Sanatorio y manifestó “estar muy agradecido por los años de trabajo y el hermoso recuerdo y cariño de la institución”.

Cierre

Al abordar la elección que realizó sobre su carrera expuso: “Esta pasión que empecé a tener por la medicina la sigo teniendo y me levanto todos los días con la misma pasión por lo que hago. Soy un convencido de que cuando uno toma una decisión, ya está”.

“Estoy feliz de haber hecho las elecciones que hice. Si volvería a vivir cambiaría muy pocas cosas de las que hice. Quizás a los 30 es pronto para hacer un análisis así, pero a mi edad ya puedo decirlo con seguridad”, evaluó.

Finalmente, en lo que hace a su devenir tanto personal como profesional, Montagna, fue claro y conciso. Por eso, concluyó: “Quiero seguir disfrutando de la vida en familia como así también conocer otras culturas y lugares. Eso lo ha llenado a uno y va enriqueciendo cada día junto al perfeccionamiento laboral”.