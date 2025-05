El rubro gastronómico se convirtió en uno de los sectores que más progresó en Junín

En lo que va del año, uno de los sectores con más empleados incorporados formalmente en Junín, fue el gastronómico, debido a la habilitación y apertura de dos importantes empresas, una a nivel nacional y otra a nivel local, ya instaladas y habilitadas en la ciudad.

Es así que según lo informado a Democracia por la Oficina de Empleo de Junín, este año hubo al menos 100 nuevos puestos de trabajo en lo que es gastronomía.

Sin embargo, este punto no quiere decir que todo el sector gastronómico tradicional de Junín haya crecido, sino que estas dos empresas puestas en marchas, con el acompañamiento del Municipio, incorporaron mucho personal este año.

En otros locales no fue así. El trabajo se mantuvo más bien estable, incluso hubo algunas bajas de personal y empleadores esforzándose por mantener las puertas abiertas. Desde la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica de Junín, tras ser consultados por Democracia, hicieron un relevamiento que expuso la realidad imperante.

Respecto a la variación del empleo en el sector gastronómico en el último trimestre (de febrero a abril de 2025), los resultados de la encuesta se basan en 24 respuestas registradas.

En el período encuestado, 19 socios afirman que mantuvieron la misma cantidad de trabajadores, de los cuales 6 socios son hoteleros, 7 tienen casas de comidas (solo delivery o take away), 5 tienen locales y hay 1 heladería.

Tres socios disminuyeron el personal. Se trata de 2 casas de comidas (delivery y/o take away) y una confitería. Y por otro lado, dos socios tomaron personal nuevo, se trata de un Food Truck y una cervecería.

Desde la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica de Junín apuntaron que hay nuevos locales gastronómicos que todavía no son socios de la misma, quizás los que estuvieron abriendo son los que han sumado lo que tiene que ver con el empleo.

El aporte del Municipio en la instalación de nuevos locales gastronómicos ha sido importante en el 2025. “El empleo es prioridad en la gestión, y cada acción está orientada a seguir generando más oportunidades de crecimiento personal, profesional y económico para toda la comunidad de Junín”, aseguran desde la Oficina de Empleo.

“Un dato para destacar en este tema, es que, gracias a la política municipal de fomentar el emprendedurismo, facilitar con exenciones de tasas la apertura de nuevos comercios y el crecimiento de los que ya funcionan, en los últimos días se han generado en Junín más de 100 nuevos empleos, principalmente en el rubro gastronómico, que está teniendo un crecimiento exponencial y ubica a Junín en un referente de esta oferta a nivel regional”, destacaron desde la comuna.

Construcción

Uno de los sectores donde hubo una baja pronunciada en el trabajo fue el de la construcción, con la paralización de obras públicas estatales principalmente. En cuanto a las de particulares, puede decirse que hay menos, y varias con trabajadores sin registrar, en negro.

De acuerdo a lo expuesto por Eduardo Diotti, secretario general de UOCRA Seccional Junín, en el 2024 y lo que va del 2025 se perdieron alrededor de 100 mil puestos de trabajo, y en Junín, particularmente, bajó al menos un 50 por ciento el nivel de empleo en ese sector.

“En lo que es empleo estamos muy mal, la peor época en muchos años. La bolsa de trabajo de nuestra seccional aumentó y vemos que en las obras hay poca gente trabajando. Por otra parte, no hay obra pública, no empieza obra nueva o son pocas las que empiezan. Desde que empezó el 2025, venimos mal y lo peor es que no hay perspectivas de mejoras”, describió Diotti sobre el panorama actual.

Al ser consultado sobre la cantidad de gente que estaba anotada en la bolsa de trabajo que casi siempre tiene UOCRA en Junín, el dirigente respondió que la cifra fluctuaba entre 800 a 1000 currículums. “Tenemos algún proyecto de obra privada, en este municipio, ojalá que se cumpla”, acotó.

También se le preguntó por el trabajo en negro, aquellos que no estaban registrados legalmente, y Diotti respondió que había obras de privados que empezaban y que cuando iban con inspectores del Ministerio de Trabajo de provincia, encontraban mucha gente en negro.

“Hay constructores que se aprovechan de la situación, por lo cual hay que estar recorriendo las obras porque hay compañeros que cobran menos por hora. También hay que entender al compañero que no tiene trabajo y lo necesita, y acepta lo que le ofrecen”, comentó.

Respecto a si había obras de construcción impulsadas por el Municipio, mencionó que había una, por la cual estaba hablando con gente de Vialidad provincial en La Plata, porque no empezaba y había unos cuantos puestos de trabajo pendientes.

“Es una obra de bacheo de la Ruta Provincial 65 intersección con la Ruta 7, que quedó inconclusa hasta Arribeños. Es de la Provincia pero tampoco se inicia. En general, cuando una obra de Provincia de Buenos Aires arranca se termina, pero está sin coparticipación, como todas las provincias, y se le complica también la situación con las obras”, dijo Diotti.

El comercio

El sector laboral más importante que tiene Junín es el comercio, obviando el empleo estatal, tanto de Nación, como de Provincia y Municipal, que es muy significativo y base económica para el consumo local.

Según lo expuesto por Federico Melo, secretario general del Sindicato Empleados de Comercio de Junín, el nivel de informalidad es alto y se observa una caída general del salario y del poder adquisitivo de los empleados.

En el rubro mercantil, relativo a venta de indumentaria, calzado, artículos para el hogar, supermercadismo, y en general comercios medianos y chicos, el gremio estaba observando un mismo problema que venía creciendo desde el 2024: aumento de los costos fijos y un gran esfuerzo por parte del empleador para sostener la estructura. Eso en lo referente a los empleadores. Y en lo atinente a los trabajadores, Melo mencionó una problemática que se iba agudizando y es que los asalariados de todas las actividades y en particular los de comercio, tenían salarios que no crecían como deberían hacerlo.

“Tenemos una discusión con el gobierno nacional muy importante que son las pautas salariales que está imponiendo. Son pautas del uno por ciento de aumento salarial mensual para todos los sectores cuando sabemos que la inflación está rondando el 3 por ciento, según las proyecciones", dijo.

En ese sentido, en el último acuerdo que se celebró para acompañar el proceso inflacionario y tratar de recuperar el poder adquisitivo, el Gobierno nacional le solicitó al sector que lo reformule. "Se niega la homologación del acuerdo. Esto le está pasando a muchas otras actividades también. El gobierno ya ratificó el aumento del último trimestre, que esperamos que ayude a recuperar el poder adquisitivo”, detalló.

En cuanto a las altas y bajas de empleados, Melo afirmó que el año pasado hubo una tendencia negativa en los primeros 6 meses del año, y en el resto del año se equilibró. Y que en lo que iba del 2025, hasta los primeros días de mayo, hubo altas y bajas muy similares, alrededor de 300 bajas y aproximadamente 300 altas. “En el rubro comercio –aclaró– las altas y las bajas son más normales que en otras actividades. Es más dinámico el mercado laboral. En Junín este año se sostuvo”.

Al respecto cabe apuntar que el alta es cuando el comerciante toma un empleado y la baja cuando se lo despide, y si estas acciones en lo que es comercio son comunes quiere decir que el empleo es más inestable.

“Hay una necesidad de abordar la informalidad que hay en nuestro país –advirtió Federico Melo–. Seguimos teniendo porcentaje de informalidad alta que hasta el momento este gobierno, ni tampoco los anteriores lo han abordado para poder insertar al ámbito formal a muchos trabajadores que hoy en día no lo están”.

A la pregunta sobre cuántos empleados de comercio no registrados había en Junín, el dirigente dijo que era imposible calcular, por la cantidad de rubros que tenía Comercio. Sí afirmó que había alrededor de 5 mil empleados formales del sector a nivel local.

La industria

Uno de los sectores industriales más importantes en nuestra Región es el relacionado con la metalúrgica, principalmente ligada al quehacer agropecuario, que decididamente es el que lo sostiene.

Al ser consultado por Democracia, Joaquín Peralta, secretario adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica de Junín, manifestó que la situación laboral del sector en la región era estable gracias al trabajo que daba el campo a la industria metalúrgica.

“A nivel empleo, en nuestro gremio la situación es normal, se mantiene estable, no hay ni más ni menos. Y esto es así porque acá lo que más se mueve en trabajo es la metalúrgica para la producción agrícola, sea para la construcción de silos y galpones, armado de maquinarias agrícolas e implementos, que hacen distintos talleres metalúrgicos que trabajan para el campo, principalmente”, explicó Peralta.

“Esto sin dudas ayuda a mantener el trabajo, en cambio en otros lados, como Capital Federal y Córdoba, por ejemplo, hay despidos y suspensiones en nuestro gremio. Lo que no tiene que ver con el campo la está pasando mal. Desde que abrieron las importaciones conviene más importar que hacer”, apuntó.