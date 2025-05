El rechazo del Senado a Ficha Limpia despertó el debate político en Junín

Por un voto, el Senado rechazó el miércoles por la noche el proyecto de Ficha Limpia. Obtuvo 36 votos positivos y 35 negativos, pero necesitaba 37 adhesiones para convertirse en ley. Con la oposición dura del kirchnerismo, la Cámara Alta debatió la iniciativa durante más de 7 horas.

Los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut -que responden al ex gobernador Carlos Rovira, bloquearon junto al kirchnerismo la iniciativa con media sanción de Diputados.

El proyecto buscaba impedir la candidatura para un cargo nacional de quien esté condenado por corrupción con una sentencia confirmada en segunda instancia. Una figura que comprometía fundamentalmente a la ex -presidenta, Cristina Kirchner.

Tras conocerse el bloqueo, el sector político local dio su parecer al respecto lo ocurrido anoche y varios dejaron en claro sus posturas al respecto. Danya Tavela, Yamila Alonso, Pablo Petrecca y los concejales Juan Fiorini y José Luis Bruzzone, fueron algunas de las voces que "saltaron" tras la polémica noche. Además, Democracia repasó los dichos a principio de año de otros referentes sobre el mismo tema.

El referente local del socialismo, Juan Manuel Sequeira, se refirió tiempo atrás a una dualidad donde, por un lado, está la importancia de “poder revalorizar a la política”. “Estoy convencido que es la única herramienta que tiene la sociedad para poder cambiar; la ética en la política”, indicó.

Sin embargo, consideró que “la ley tiene un nombre y apellido”. “Hubiese sido mucho más válido que esta ley se hubiese puesto en funcionamiento desde 2027, porque queda como una proscripción a quien tiene una importancia ante la sociedad por haber sido presidenta, vicepresidenta, senadora, diputada, y legisladora”, explicó. “Me parece que en este momento es importante cuidar a la democracia. Es una herramienta que es valedera pero no a meses de una contienda electoral”, concluyó.

"Un papelón"

Por su parte, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, optó por dar su opinión por medio de las redes sociales. En un posteo en "X" recordó: "Hace diez años que desde el PRO peleamos por Ficha Limpia. El kirchnerismo volvió a elegir la impunidad y defender la corrupción antes que cuidar a la democracia. Un papelón y, sobre todo, una enorme tristeza".

En el mismo sentido, Yamila Alonso, senadora provincial, le explicó a Democracia que Ficha Limpia es un proyecto de ley que nació de una iniciativa popular. "Es importante reconocer el camino recorrido y el origen del proyecto, más allá de que luego muchos diputados formaron parte del trabajo y de impulsarlo, como Silvia Lospennato del PRO", compartió.

Para la senadora provincial, Ficha Limpia es poner un límite ético en la política. "Algo tan básico como que quienes nos representan no sean corruptos. Que hoy no sea ley es lamentable y han defraudado a los argentinos, pero no vamos a parar hasta que los corruptos dejen de festejar, los que miran para el costado, los que quieren impunidad no nos van a frenar", aseveró.

"Proscribir a Cristina"

En contraposición, Gastón Bisio, concejal de Unión por la Patria, dijo semanas atrás que lo ocurrido en el recinto de la Cámara de Diputados (donde Ficha Limpia sí había avanzado), puede ser definido como “un nuevo capítulo de judicialización de la política”. “Es entregarle una nueva herramienta a los jueces para que elijan a los gobernantes; un poder que nadie elije y que tiene cargos vitalicios; que a dedo dice quien sí y quien no puede ocupar cargos públicos”, sostuvo.

Para el edil, el único objetivo de Ficha Limpia “es la proscripción de la figura política más importante de esta parte del mundo”, haciendo referencia a la dos veces presidenta de la Nación, Cristina Kirchner.

“Se preocupan por tener a Cristina en las tapas de los diarios para ‘tapar’ la realidad que estamos atravesando: más de 2.300 obras públicas paralizadas mientras siguen cobrando los impuestos para el mantenimiento y construcción de rutas; el FMI no emite un solo dólar porque entre otras condiciones no le permite que los metan en la timba financiera del ministro Luis Caputo”, aseguró.

Del mismo modo, la concejal de Unión por la Patria, Clara Bozzano, también opinó sobre la iniciativa que promueve el presidente Milei. “Quedó en evidencia que la Ley de Ficha Limpia solo busca la proscripción de Cristina. Ese es el único objetivo de Milei, de Macri y de quienes temen competir con Cristina en las urnas”, aseguró.

En ese sentido, sostuvo que a la exvicepresidenta “siempre la corren de la cancha”. “Con campañas de desprestigio, con causas inventadas y hasta han querido matarla. Y este proyecto tiene que ver con eso, con otra intención del verdadero poder económico de sacarla de la cancha, de que no compita, porque quizás si compite les puede generar un gran problema para sus negociados”, sostuvo.

"Una vergüenza"

El grupo de los "desilusionados" por lo ocurrido también lo integra Danya Tavela. La diputada nacional en representación de la provincia de Buenos Aires le expresó a Democracia que "lo que ocurrió el miércoles en el senado fue realmente una vergüenza", sobre todo porque "costó mucho construir los consensos y llegar a la media sanción en diputados". "Incluso, muchos fuimos relegando algunas cuestiones que nos parecían importantes incluir y que no se incluyeron para garantizar que se diera esa mayoría, ese consenso que permitiera llegar al Senado", detalló.

Para Tavela, "el Senado tuvo mala praxis o mala fe". "El tiempo nos dirá cuál de estas dos cosas fueron las que primaron en el oficialismo del Senado que hicieron que se cayera la ley y que no se pueda volver a tratar por el próximo año". Y añadió: "Más allá de las consecuencias que esto tenga sobre una u otra persona en términos políticos, de presentarse en una elección, la verdad que Ficha Limpia era un avance en términos de la transparencia que nuestra democracia exige o requiere".

Por eso, la diputada consideró que "es una lástima que no se haya podido alcanzar". Y criticó: "Hay senadores y diputados que cambian de posición, que dicen una cosa, pero luego votan otra. Algunos amedrentados por las redes sociales, otros especulando con la posibilidad de ser reelectos o con integrar algún tipo de frente electoral que les permite esa reelección. Otros, simplemente para quedar bien con el oficialismo de turno, no respetando ni la voluntad de los ciudadanos a los que representan, ni los valores de sus ideas y de sus partidos".

"No hay discusión"

En tanto, Juan Fiorini, actual presidente del Concejo Deliberante de Junín y exsenador de la provincia de Buenos Aires, le dijo a Democracia que "fue una vergüenza lo que pasó el miércoles". "No debería haber discusión al respecto: alguien que tenga causas por corrupción o por otros delitos confirmadas no debe ejercer cargos públicos", dejó en claro.

A su vez, recordó que desde Juntos en Junín, en el año 2022, pudo presentar y aprobar la ordenanza. "Ahí también la votó en contra el kirchnerismo frente a todos en ese momento, pero la logramos aprobar la ordenanza y actualmente rige en Junín para todos los funcionarios", detalló Fiorini.

Del mismo modo, ratificó: "Cuando fui senador también lo impulsamos desde nuestro bloque. En ese momento no se pudo aprobar, pero me parece que todo el mundo quiere que los funcionarios, los candidatos y también los legisladores sean personas honestas, que tengan la trayectoria limpia, que no tengan antecedentes penales y que cumplan con las normas".

Para Fiorini, Ficha Limpia es algo básico que debe aplicarse para todos aquellos que quieran ocupar cargos y fondos públicos. "Estoy en contra del rechazo porque me parece que es una lástima haber perdido esa oportunidad y, claramente, esto tiene el objetivo de que se presenten personas con antecedentes. Y lo que también me parece incorrecto es que hayan festejado haber logrado rechazar este proyecto de ley", cuestionó.

"A medida de una persona"

Por último, el edil José Luis Bruzzone, admitió que Ficha Limpia "tenía un objetivo loable", pero aclaró que "el proyecto que se estaba tratando en las cámaras estaba hecho a la medida de una sola persona", y no interpretaba el deseo de toda la ciudadanía argentina. "Distinto hubiese sido si el proyecto hubiese contemplado que otras figuras que también fueron cuestionadas judicialmente, como Mauricio Macri, condenado por contrabando y salvado por la Corte Suprema de Menem, por ejemplo, no hubiese podido participar de elecciones", disparó.

"Si esta ley nos protegiera de todo el que tiene ese tipo de cuestionamientos, sería un proyecto loable. Pero no era en ese sentido, sino a la medida solamente de Cristina Fernández, que también hay que considerar que las causas, las condenas que tiene, están dictadas por un poder que está sumamente cuestionado", manifestó Bruzzone.

Para el concejal, los jueces que sentenciaron a Fernández "son los mismos jueces que, cercanos íntimamente con Macri y con los poderes económicos a los que Cristina en su gobierno afectó, que son los que la condenan". "Por lo tanto, Ficha Limpia es un objetivo deseable, como la paz mundial, pero en Argentina, ni el fuero federal ni los políticos que impulsan el proyecto tienen ética y moral suficiente como para imponerlo", cerró.