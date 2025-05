El Municipio abrió una licitación para comprar seis patrulleros

Luego de que funcionarios de la Secretaría de Seguridad y la Oficina de Compras se reunieron con representantes de concesionarias oficiales y multimarcas para notificarlos e informarlos sobre las características que tendrá la licitación con la que el Gobierno de Junín busca concretar la adquisición de nuevos patrulleros, se confirmó que bajo el número Nº 06/2025 se realizará el llamado a licitación.

También se indicó que los Pliegos de Bases y Condiciones, se encontrarán a disposición de los interesados para su consulta y/o retiro, del 14 al 22 de mayo inclusive, en horario administrativo, en la Oficina de Compras de la Municipalidad de Junín (Avenida Rivadavia Nº 80 -2do Piso). En tanto, la apertura de las propuestas se realizará el 26 del corriente, a las 12, en la misma.

Vale recordar que esta licitación, se da en el marco del convenio firmado por el intendente Pablo Petrecca con el gobierno provincial, con el cual la provincia de Buenos Aires se compromete al envío de 560 millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad Bonaerense en tres cuotas y que del monto total, un 60% (336 millones de pesos), se debe destinar a la compra de patrulleros, un 20% (112 millones de pesos), para la adquisición de bienes como cámaras de seguridad, drones o computadoras y el restante 20% (112 millones de pesos), para gastos corrientes, como combustible y repuestos.

Días pasados, el secretario de seguridad municipal, Lisandro Benito, había expresado que "el objetivo del Municipio es adquirir, mediante esta licitación, cinco camionetas 4x2 y un automóvil tipo Sedán". Respecto del convenio firmado con la provincia de Buenos Aires, el funcionario precisó que "se trata de cumplir una obligación constitucional que tiene la provincia de hacerse cargo de la seguridad pública. Con este convenio la provincia en vez de entregar patrulleros o elementos para las fuerzas de seguridad, indispensables para las tareas de prevención de delitos, lo que hace es darle los fondos a los municipios para que estos se ocupen".

"La última entrega de patrulleros fue en octubre de 2022 cuando, según los propios dichos del ministro Alonso y el gobernador Kicillof la vida útil son 24 o 30 meses y en mayo se estarían cumpliendo esos 30 meses. Esto es lo mínimo que debe hacer la provincia de Buenos Aires y me gustaría que a Junín se le entreguen también algunos de los 750 patrulleros que compró siendo que aún estamos esperando precisiones al respecto de si alguno vendrá", agregó.

Por último, el titular de la cartera de seguridad del Municipio, aseguró que "es mucho lo que aporta Junín en materia de seguridad como ciudad, más de un millón y medio de pesos diarios en combustible, resmas de papel para las comisarías, los artículos de limpieza, que a diario compramos. Lo mismo en el taller de las patrullas donde la provincia no nos manda ni una batería o ni una cubierta para los móviles que reparamos. Esto en muchos otros municipios no sucede porque no hay tasa de seguridad o no hay compromiso de los intendentes, como el nuestro, para hacerse cargo de la seguridad".