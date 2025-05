Junín espera expectante el traspaso de la vieja a la nueva terminal de ómnibus

Con la presentación de un oferente para la provisión del servicio y concesión de la administración, funcionamiento y explotación comercial de la terminal de ómnibus, además de la concesión de uso, construcción y explotación de instalaciones comerciales, recreativas y culturales complementarias en el edificio y zonas aledañas, la ciudad aguarda la inminente puesta en marcha de la gran construcción ubicada en Avenida de Circunvalación y Ruta 7.

Si bien los ojos están puestos allí, con la expectativa de que la evaluación de la empresa denominada "Soluciones Químicas S.A. y Planet Partner Development S.A. Unión Transitoria" y la documentación presentada tengan resultado satisfactorio, los pasos administrativos incluyen un posterior envío al Concejo Deliberante para que pueda ser aprobado y promulgado.

En caso de que eso ocurra, la empresa estaría en condiciones de operar la nueva terminal, y se espera que el traspaso sea a mediados de este mismo año.

No obstante, hay también expectativa por conocer mayores detalles sobre el destino del actual edificio de la terminal, ubicado en Winter 30, en confluencia con avenida San Martín, Rivadavia y Belgrano.

Fuentes oficiales señalaron que la entrega a la empresa Rowing, dueña del predio de la terminal que hoy se ubica en el corazón de la ciudad, se hará efectiva cuando empiece a funcionar la nueva terminal y esperan que pueda ser en junio.

Espera de proyecto

Actualmente se aguarda que la empresa Rowing presente un proyecto para la zona de la terminal céntrica actual. Según indicaron, el predio “se entregará cuando ya esté funcionando la nueva terminal” y adelantaron que aún no se cuentacon el proyecto de la empresa, refiriéndose, claro está, a Rowing.

No obstante, en un diálogo reciente con TeleJunín, el presidente del Concejo Deliberante, Juan Fiorini, había señalado que "hace tiempo que la empresa hizo la parte que le correspondía y hay que entregar esta terminal. Lo que pasa es que, hasta que no se ponga realmente en marcha la nueva terminal, no podemos hacer esa entrega, así que llegamos a un acuerdo".

En la actualidad se está trabajando con los sectores afines a la temática, como arquitectos e ingenieros, que van a acercar una propuesta que, seguramente, sea un complejo de viviendas con comercios. Si bien la empresa presentará su proyecto, Fiorini había asegurado en dicha entrevista que "el Municipio va a ser el que diga qué se puede y qué no se puede hacer en ese lugar”.

Nueva terminal, ¿en junio?

Sobre la fecha posible para el traspaso a la nueva terminal, de la que se estima que pueda ser en junio de este año, desde el Municipio aseguraron que “en cuanto se adjudique, es decir, desde que el Honorable Concejo Deliberante lo apruebe, la empresa tiene 45 días para ponerla en marcha”. Si bien se espera que junio sea la fecha, resaltaron que “antes debe ser aprobado por el Concejo Deliberante”.

Cabe recordar que el proyecto de la empresa oferente se realizó por un valor de 380 millones de pesos hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive. Luego, por la concesión del servicio público, de administración, funcionamiento, operatividad, explotación comercial, mantenimiento, reparaciones y servicios complementarios, desde el 1 de enero de 2026 y hasta la finalización de la concesión se establecen módulos de cánones mínimos: para el 2026, dos módulos; desde 2027 hasta 2028 inclusive, cinco módulos; año 2029 y 2030 inclusive, ocho módulos; año 2031 hasta finalización de la concesión, doce módulos.

La secretaria de Gobierno, Agustina de Miguel, señaló que, al tratarse de la administración, explotación del servicio de transporte y concesión de uso del lugar para poder tener actividades comerciales, culturales, recreativas, “era un desafío muy grande, con lo cual claramente no había mucha posibilidad, no había una gran cantidad de posibles empresas que puedan arriesgar algo así”, y agregó: “Que hoy tengamos una interesada, para nosotros es maravilloso; y que haya sido en el marco de una licitación pública, más, porque hace al buen gobierno y a la transparencia”.

En cuanto a los pasos que siguen, se encuentra en evaluación de la comisión, una vez realizado esto, “se hace dictamen de la Subsecretaría Legal y Técnica que depende de la Secretaría de Gobierno y, al haber sido un solo oferente, sube al Concejo Deliberante”.

Una vez que se promulgue y sea adjudicada “rápidamente arranca el servicio de colectivos ya en la nueva terminal”, afirmó. Y en 2026 la empresa adquiere la concesión plena.