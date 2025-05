Según datos oficiales de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), los patentamientos de autos crecieron en abril un 63,9% interanual, al registrarse 54.001 operaciones.

Se trata del mejor arranque de año desde 2018, ya que en los cuatro meses acumulados del año se patentaron 216.458 unidades, esto es un 83,9% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 117.722 vehículos.

En Junín en el último mes se realizaron 230 inscripciones iniciales que se suman a las 216 ejecutadas en marzo. El detalle de ambos períodos no es casual, ya que es, justamente, cuando se acentuó la falta de dominios o chapa patentes en los registros del automotor.

Esto hizo que sea cada vez más frecuente una postal urbana que refleja este fenómeno, más allá de las estadísticas oficiales: cada vez hay más patentes provisorias de papel adheridas al interior del parabrisas y la luneta.

Según datos a los que pudo acceder Democracia, la DNRPA tomó la decisión a fines de febrero de limitar a dos lotes de 26 chapas patente por cada Registro del Automotor, es decir que son tan solo 52 vehículos por mes los que tienen disponibilidad de placas en cada uno de ellos.

En Junín hay tres registros, por lo que, por mes, hay 156 placas disponibles. El problema es que la cantidad de autos que se inscriben mensualmente supera ampliamente a la de disposición de dominios.

Es decir que, de los 230 vehículos 0 Km vendidos en Junín en abril, 74 salieron a la calle sin dominio colocado. Y de las 216 ventas ejecutadas en marzo, 60 circulan por la vía pública con un dominio provisorio de papel. En conclusión, en los últimos dos meses se sumaron a las calles 134 unidades sin la placa correspondiente.

Esto, claro, presenta algunos matices, porque el problema inició en el tramo final de 2024. Y no solo lo padecen quienes compran una unidad nueva, sino también aquellos que deben reponerlas por destrucción, robo o cualquier otra contingencia.

Por ejemplo, desde que la Argentina adoptó la nomenclatura del Mercosur y un nuevo diseño de las chapas, una partida fabricada hace varios años empezó a perder su color y a dificultar su correcta visibilidad por el producto que se usó en las impresiones. Como estos daños no son responsabilidad del usuario, sino de algo tan irremediable como el paso del tiempo, la reposición de dichas placas no tiene costo, pero sí circular con el número de dominio total o parcialmente obstruido puede incurrir en una multa ciertamente onerosa. Y si no hay patentes de metal para los 0 km, tampoco las hay para reposición.

Es por eso que a esta altura se naturalizó que circulen autos y camionetas sin otra identificación que la constancia temporal en papel -con suerte-, que se suman a la horda de motos que inundan las calles de Junín sin patentes y a unos cuantos que aprovechan el caos general para sacar la suya y evitar fotomultas o sanciones todavía más graves.

Circular sin el dominio es una falta o contravención, aunque es difícil castigar a quien no se puede identificar. De hecho, especialistas en tránsito advierten que el papel no es tomado bien por las cámaras que detectan infracciones, igual que el certificado que portan los motoqueros. ¿Habría que intensificar los controles para evitar la proliferación de vehículos sin ningún tipo de identificaciones? ¿Qué pasa si uno de estos rodados queda involucrado en un accidente grave y escapa?

No obstante, el Gobierno nacional promete solucionar el problema para julio. Pero debido al volumen que está adquiriendo, voceros del Gobierno señalan que la solución podría llegar este mes.