Mauro Imperatori: "Hoy no hay fusión con el PRO y la lista de concejales será pura"

El abogado Mauro Imperatori se convirtió en el nuevo armador a nivel local de La Libertad Avanza, el tercero en 18 meses, tras la abrupta salida de Alberto Pascual, como consecuencia de una disputa de poder en redes sociales que reveló un delicado equilibrio entre distintos sectores internos, cada uno de ellos representado por actores de renombre.

En diálogo con Democracia, el excandidato a diputado nacional por Recrear, contó cuáles son sus objetivos como armador o "aglutinador", como él mismo se definió, de cara a las elecciones que se aproximan. Además, hizo un análisis de la política a nivel local y reveló su deseo en el armado de la lista libertaria para elegir concejales.

-El mundo de la política puede ser muy cruel en algunas circunstancias. En este contexto, ¿cómo tomó su familia la decisión de sumarse a La Libertad Avanza?

-Por suerte me apoyaron desde un primer momento. Vengo abrazando las ideas de la libertad desde niño y me he formado, más allá de mi profesión de abogado, en las ideas liberales y he sido alumno de Alberto Benegas Lynch.

Por mis ideales, siempre me dije que tenía que formar parte de esto, no lo podía dejar pasar. Por eso se lo planteé a mi esposa y no hubo inconvenientes.

-Y usted, ¿cómo lo tomó?

-Esto para mí es como un sueño. Estar viviendo con un gobierno encabezado por un libertario, cuando hace 20 años tenías que reprimir las ganas de decir que eras liberal.

Cuando fui candidato a diputado nacional, allá por los años 2000, daba un cierto prurito decir que éramos liberales porque en ese momento se priorizaba todo lo que tuviera que ver con la influencia del estatismo.

Desde hace un tiempo vengo participando en agrupaciones vinculadas a Patricia Bullrich. Realmente para mí es un gran orgullo poder encabezar en Junín, por lo que voy a estar eternamente agradecido por esta oportunidad y espero merecer la confianza que me han dado para este cometido.

-¿Fue Sebastián Pareja quien lo llamó para acercarle la propuesta?

-Fue algo así, él consensuó esto con gente del entorno de Patricia Bullrich y entiendo que también han estado averiguando sobre mi persona antes de que me enterase. Por supuesto que lo tuve que evaluar, pero no lo dudé.

-¿Qué opina respecto a todo lo que sucedió y que tuvo como consecuencia la abrupta y sorpresiva salida de Alberto Pascual?

-Particularmente no hago leña del árbol caído, es parte de mi esencia. Sí puedo decirte que se cometieron errores, pero ya pasó. Ahora es tiempo de barajar y dar de nuevo. Y, a partir de ahora, la idea es que en el espacio tenga cabida cada una de las personas que enarbolen las ideas de la libertad. Eso es prioritario.

-¿Cuál es la misión interna que tendrá en el espacio?

-Mi misión, que pienso realizarla sin ningún tipo de contraprestación, es trabajar para la unión enarbolando las banderas de la defensa de la libertad y las de Alberti, Mitre, Roca, Avellaneda y Sarmiento. Todos los que están en contra del avasallamiento y de la casta y a favor de las ideas de la libertad, son bienvenidos.

Por eso el objetivo es coordinar todas las líneas internas. Debo reconocer que me sorprendió la cantidad de gente que está militando, los proyectos que hay y las proyecciones de cuadros políticos.

Por eso es un desafío enorme poner una articulación a esta posible dispersión y limar todo tipo de asperezas que haya, porque son mínimas. No es que haya habido grandes problemas.

-Usted hace mención a que no hay grandes asperezas. De todos modos, los dos concejales que tiene La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante se han separado y cada uno armó su bloque…

-Creo que hay muchos malentendidos. Estoy hablando con los concejales; ya me reuní con uno y hoy me reúno con el otro. Y no puedo creer que pueda haber una diferencia de criterios que exceda algún evento muy particular que va a ser superado.

-Pero la diferencia está, porque el bloque se fracturó…

-Quizás hubo algunas intencionalidades que fueron superadas y, en este momento, entiendo que los concejales saben que fueron mucho más allá de lo que implicaban las diferencias reales. Se fueron de foco y van a tener que saber encaminarse, porque naturalmente piensan lo mismo. Y por eso están dentro de las ideas de la libertad, de la defensa de la vida, de la propiedad y de la no injerencia del Estado. Lo demás se tiene que reducir a cero.

-Imagino que otro de los objetivos a corto plazo será esquivar el armado de la lista…

-Aún falta mucho para eso y cuando llegue el momento tenemos que hacer el máximo esfuerzo para que sea consensuado. Tenemos un desafío enorme y sabemos que lo ideal es que la lista sea integrada en su totalidad por los elementos más valiosos en cada uno de sus sectores, de sus profesiones y de la inserción que pueda tener en la territorialidad.

-¿Su idea es que sea una lista pura integrada por representantes de La Liberad Avanza o está abierto a que haya una fusión con el PRO?

-No. Hoy no hay fusión con el PRO y la lista de concejales será pura, porque vamos a ir en busca de sumar más concejales en la próxima elección.

-¿Tiene relación política con Pablo Petrecca?

-No. Nos saludamos y nos conocemos, tengo mucho respeto por él en lo personal, pero no tengo un diálogo político.

-Desde diciembre de 2023 a la fecha, usted es el tercer armador que tiene La Libertad Avanza en Junín. Por la dinámica del espacio, ¿le preocupa que le pueda pasar lo mismo que a sus antecesores?

-Entiendo que no, porque tengo algunas diferencias desde lo ideológico. Y no me considero el tercer referente, sino un aglutinador. Y como tal me diferencio en cuanto a la contención de todos los que quieran trabajar en este espacio.