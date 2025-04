Bancos cerrados durante cuatro días en Junín y el resto del país

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que todas las entidades bancarias del país permanecerán cerradas durante cuatro días consecutivos, desde el jueves 1° hasta el domingo 4 de mayo inclusive, debido a la conmemoración del Día del Trabajador y a un día no laborable con fines turísticos.

El jueves 1° de mayo es feriado nacional inamovible por el Día del Trabajador, según lo establecido por la Ley 27.399. A esto se suma el viernes 2, declarado día no laborable por fines turísticos, según el calendario oficial de feriados publicado por el Gobierno nacional. Por este motivo, los bancos no retomarán la atención al público hasta el lunes 5 de mayo.

En Junín, al igual que en el resto del país, las entidades financieras no abrirán sus puertas durante ese período. No obstante, los clientes podrán seguir operando a través de canales electrónicos que no requieren atención presencial. Entre ellos se encuentran el homebanking, que permite realizar transferencias y pagos en línea, y las billeteras virtuales, que permiten operar con código QR y otras funciones.

También estará disponible la extracción de dinero en efectivo tanto en cajeros automáticos como en comercios habilitados, como supermercados y farmacias. Estos servicios estarán activos durante todo el fin de semana largo, brindando una alternativa a la falta de atención presencial en ventanilla.