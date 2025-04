Alberto Pascual: “La Libertad Avanza va a tener una opinión determinante dentro de la política juninense”

El director del PAMI y principal referente de la Libertad Avanza en el distrito de Junín, Alberto Pascual, estuvo en TeleJunín, donde fue entrevistado por Fernando Almeida y hablaron del armado del espacio político a nivel local de cara a las próximas elecciones legislativas, destacando la reciente incorporación de Luis Chami.

Además, habló de cuestiones internas del partido libertario y cuestionó la postura de los concejales libertarios que se mantienen al margen de la estrategia partidaria y no se alinean con el liderazgo de Javier Milei.

En cuanto al esquema político a nivel local, dejó en evidencia la fría relación entre La Libertad Avanza y el PRO, al reconocer: “No tenemos ningún tipo de negociación con Pablo Petrecca en este momento”.

- Se aproximan las elecciones, ¿cómo se encuentra actualmente el armado del espacio a nivel local?

- Estamos trabajando con los distintos sectores que forman el espacio, para prepararnos para una elección legislativa a nivel local que va a ser muy importante. Creo que La Libertad Avanza va a ocupar, de una vez por todas, el espacio que se merece en Junín, para poder tener una opinión determinante dentro de la política juninense.

- En esta sumatoria de espacios se incorporó Luis Chami…

- Sí. Hace poquito se sumó Luis Chami, en representación del espacio de Patricia Bullrich. Luis es una persona con mucha experiencia a nivel local, la cual nos va a enriquecer políticamente. Además, ya ha ido de candidato por el bullrichismo en su momento, por lo que su experiencia será fundamental.

- ¿Qué rol ocupan actualmente los concejales libertarios dentro del espacio?

- Hoy, por una decisión propia de ellos, los dos concejales se mantienen al margen de las decisiones del armado político de La Libertad Avanza. Es una situación que en el futuro la queremos corregir, porque no podemos tener dos bloques unipersonales.

Si nosotros nos basamos en los ideales que pregona Javier Milei, donde una de las cuestiones que plantea es que tenemos que tener autoridad administrativa, pero en la práctica estamos haciendo gastos con dos concejales, y eso hace que estemos fuera de esa realidad que pide el Presidente, porque vos podés comulgar en muchos casos con la filosofía del Presidente, pero llamativamente no comulgás con las formas del Presidente.

Él te dice que la presidenta del partido a nivel nacional va a ser Karina Milei; que el presidente en la Provincia va a ser Sebastián Pareja, y que el coordinador en Junín va a ser Alberto Pascual. Entonces, comulgan con la idea, pero no con la forma. Es algo medio raro.

Entonces, por ese motivo aparecen estas agrupaciones que, si bien se dicen liberales, no respetan los lineamientos del Presidente. También hay una cuestión que dice: somos tan liberales que no somos tan verticalistas. Entonces es una conjunción rara, cuando en realidad los partidos políticos son verticalistas.

- ¿El liderazgo lo marca Javier Milei?

- Sin dudas. Lo marca Javier Milei y nadie más que él. Él marca las decisiones, quiénes son las autoridades partidarias, desde el primero al último. Y hay que adaptarse a eso o dar un paso al costado.

- Pero los concejales no dan el paso al costado…

- Ellos no se adaptan a la reglamentación o a los ideales políticos que tiene Milei en cuanto a las personas que van a llevar adelante esta situación. Entonces hay una mala interpretación.

- ¿En qué aspecto lo dice?

- Que están tomando sólo la parte que les conviene. A ellos le sirve la idea, la filosofía política de Milei y no más que eso. Es muy mezquina esa postura. Pero, más allá de todo, se puede discutir dentro del partido, porque siempre las puertas están abiertas para todos los que quieran sumarse.

- ¿Cómo está la relación política con el PRO?

- Son negociaciones a nivel nacional y a nivel provincial. Pero uno, por lo que puede ver políticamente, es que hay un acuerdo con Diego Santilli y Cristian Ritondo. Ese sector ha acordado una unión con La Libertad Avanza.

Y por otro sector, está la parte que representa más al expresidente Mauricio Macri, y que no está de acuerdo con el Presidente Javier Milei. Ahí está la diferencia. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires, donde es el bastión del PRO, no hubo ningún tipo de acuerdo.

- ¿Y a nivel local?

- Y a nivel local, sabemos que el señor intendente representa más las ideas de Mauricio Macri, por eso no tenemos ningún tipo de negociación con él en este momento.

- ¿Están abiertas las puertas para el PRO a nivel local?

- A ver, volvemos a lo mismo. Uno es orgánico. A mí me dice el presidente del partido: “Tenés que sentarte con fulano de tal a hablar de política", y yo lo voy a hacer. No tengo ningún problema.

- ¿Qué análisis hace del desdoblamiento electoral en Provincia y la posible eliminación de las PASO?

- Entiendo que a La Libertad Avanza no la perjudica, porque estamos preparándonos desde el primer día para estas elecciones. Por eso no nos cambia nada.

Y en cuanto a las PASO, considero que no tienen sentido y son un gasto innecesario porque no determinan absolutamente nada. Pero nosotros estamos preparados para ir a unas elecciones en octubre, en septiembre, en agosto o cuando lo determine la Provincia.

- ¿Cómo es la relación del espacio con los vecinos?

- Me llama la atención poderosamente que es notable la cantidad de gente que quiere participar y que quiere sumarse a La Libertad Avanza. Después llegará el momento de determinar quién encabeza la lista, quién va en segundo y en tercer lugar. Hoy, es lo de menos. Lo importante es poder ocupar un espacio legislativo que represente las ideas del Presidente a nivel local de una vez por todas.

- ¿Le gustaría tener una candidatura?

- No. Hoy estoy ejerciendo el rol de coordinador a nivel local. Y si uno quisiera ser concejal, creo que tendría que dejar la coordinación. Me parece que no es práctico ni queda bien que uno como coordinador también se presente como candidato. Hay que dejar espacio al resto. Estoy cómodo en la situación que tengo como coordinador político y la idea es que surjan nuevas personas, nuevas figuras dentro del espacio para hacer que, cada vez más, sean más personas las que puedan representar estas ideas.

- En cuanto a gestión, ¿tuvo algún contacto para tratar de solucionar el tema del paso a nivel de Rivadavia?

- Sí. Nosotros le hemos presentado algunas ideas a Sebastián Pareja, que es el presidente del partido de la Provincia, y él las ha elevado. Todos los juninenses creemos que esto se tiene que solucionar de una vez por todas. No creo que haya nadie que esté en contra de encontrar soluciones. Y la verdad que no me importaría quién lo logre, si es el PRO o si es La Libertad Avanza. Y estamos tratando de salir adelante con estas propuestas para poder lograrlo lo antes posible.