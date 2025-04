Se demora el nombramiento del nuevo director de Caminos Rurales

El 26 de marzo fue el último día de Mauricio Mansilla como director de Caminos Rurales del Municipio de Junín. La noticia de la renuncia del ex funcionario municipal fue adelantada por Democracia tres días antes de suceder y, según trascendió, además de motivos personales, lo que derivó al alejamiento de Mansilla de la dirección es que también habría sido decisiva la falta de apoyo para brindar respuestas al sector en cuestión.

A casi un mes de la partida del director, la cartera de Caminos Rurales continúa acéfala en un contexto donde el campo pide que las arterias estén en condiciones para poder sacar lo cosechado de los lotes sin inconvenientes.

Este medio consultó a integrantes del Gabinete municipal del por qué de la demora y lo que explicaron fue que no quieren cometer errores en la selección y que, además, se estaría analizando un cambio de esquema de trabajo, más allá de los nombres, algo que también pide el campo.

Desde la asunción como intendente de Pablo Petrecca, el 10 de diciembre de 2015, a la fecha, Mansilla fue el sexto director de Caminos Rurales, presentado el 12 de diciembre del año pasado, por lo que sólo estuvo 105 días cumpliendo las transitorias responsabilidades públicas.

Aquella renuncia se dio en medio de un contexto donde los principales referentes rurales locales mostraban, disconformidad por cómo maneja el tema caminos la administración municipal, algo que no se modificó.

Uno de los principales focos de conflicto es la Tasa Vial, ya que sólo se redistribuye el 55% de lo recaudado para el mantenimiento de los pasos. Además, otro punto tiene que ver con que las maquinarias municipales no estarían en buen estado.

Inclusive, de las seis máquinas pesadas para el sostenimiento de caminos, cinco habrían presentado problemas en el último tiempo, en medio de un clima adverso. Primero por la sequía y luego por las intensas lluvias de febrero, lo cual impidieron una diagramación concreta de las tareas a realizar.

Cuando se conoció la decisión de Mansilla, diferentes sectores dieron su parecer al respecto. Desde la Sociedad Rural de Junín manifestaron que "no resulta suficiente un cambio de nombres” si no hay un cambio de sistema para afrontar "la difícil tarea de mantener en condiciones los 1456 kilómetros de caminos que componen la red rural".

Su presidente, Hernán Guibelalde, consideró que “más allá de la renuncia, la cuestión no pasa por los nombres, sino más bien por el funcionamiento del sistema". "Venimos reclamando desde hace años y el sistema evidentemente no funciona”, expresó.

Guibelalde dijo que “el mal estado de los caminos estuvo tapado durante tres o cuatro años por la sequía", y con las lluvias recientes, todas las problemáticas se pusieron de manifiesto, tanto la falta de inversión como la ineficiencia al momento de realizar los trabajos.

Por su parte, la presidenta de la Federación Agraria filial Junín, Rosana Franco, reconoció en su momento que la decisión de Mansilla los tomó de sorpresa y ayer dijo: "Es una vergüenza la situación porque quedó el área acéfala.

Esta situación no da para más y consideramos que se debe privatizar el servicio porque el Estado municipal no puede hacer caminos. No lo sabe hacer, ni tampoco le interesa", sentenció.

La cosecha y los caminos

Pese a algunas dificultades logísticas por las recientes lluvias, y a la vez acicateado por la decisión del gobierno de intentar llevar el dólar a $1.000, en las últimas jornadas el campo aceleró la cosecha y el envío de producción a los puertos.

Como consecuencia, aumentó notablemente el ingreso de camiones a las terminales portuarias del Gran Rosario: con un incremento cercano al 20% y hasta 5.500 camiones diarios moviéndose hacia y desde los puertos cerealeros.

El volumen de producto enviado a los puertos ya supera en 15% el de igual momento del ciclo pasado, y eso se ve en los caminos y rutas que, antes de empezar la campaña, presentaban situaciones delicadas y que, seguramente tras la finalización de la misma, los estados empeorarán de manera considerable.