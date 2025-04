La comunidad juninense se unió en oración tras la partida de Bergoglio

La ciudad de Junín se sumió en un profundo sentimiento de duelo tras conocerse la noticia del fallecimiento del papa Francisco. Ayer, la Iglesia Matriz San Ignacio de Loyola se convirtió en el epicentro de las muestras de respeto y oración, albergando una misa especial en la que los fieles se congregaron para elevar sus plegarias y recordar al Sumo Pontífice.

La ceremonia, marcada por la solemnidad y la emoción, contó con la presencia de representantes de instituciones religiosas y numerosos vecinos que quisieron rendir homenaje al Papa Francisco. Durante la misa, se realizaron oraciones e intenciones especiales, destacando el legado del Pontífice y su incansable labor en favor de la paz y la justicia social.

Reflexión en las escuelas

La noticia del fallecimiento del papa Francisco también generó un profundo impacto en la comunidad educativa de Junín. En este contexto, las escuelas privadas de la ciudad se encuentran ante la posibilidad de suspender sus actividades hoy, en señal de duelo y respeto.

El Colegio Marianista confirmó que no abrirá sus puertas hoy, sumándose así a las muestras de pesar. Por su parte, el Colegio Santa Unión, el Colegio San José, el Colegio Padre Respuela y el Colegio Nuestra Señora de Luján analizaban al cierre de esta edición las medidas a implementar, considerando la posibilidad de suspender las clases o realizar actividades especiales de reflexión.

En cuanto a las escuelas estatales, desde la Jefatura Distrital se aconsejó realizar un minuto de silencio en todas las instituciones educativas, así como llevar a cabo actividades de reflexión sobre la figura y el legado de Francisco.

Despedidas en redes sociales

La muerte de Jorge Mario Bergoglio generó una ola de reacciones en las redes sociales, donde numerosas personalidades y vecinos de Junín expresaron su pesar y recordaron el legado del Sumo Pontífice.

La Parroquia San Francisco de Asís compartió en sus redes sociales: "¡Gracias Papa Francisco, tu ministerio ha sido clave en la Iglesia que vivimos hoy! El Señor te conceda el premio eterno. ¡Como peregrino de esperanza, intercede por nosotros para que también logremos alcanzar la vida eterna!".

El intendente Pablo Petrecca (@petreccapablo) expresó: "Lamento profundamente la partida del #PapaFrancisco. Gran líder espiritual y uno de los argentinos más sobresalientes de la historia, cuyo ejemplo y entrega por las causas nobles quedarán marcados para siempre en millones de personas en todo el mundo".

El Rector de la Unnoba (@RectorUNNOBA) manifestó: "Que en paz descanses Santo Padre. Tu legado será eterno".

El presidente del Concejo Deliberante Juan Fiorini (@juanfiorini) escribió: "Hasta siempre Papa Francisco. Tu legado y liderazgo quedará para siempre en la historia y el corazón de nuestro país". Y su par, el edil Juan Pablo Itoiz (@itoizjp) publicó: "Descansa en paz @Pontifex_es. Tu legado será eterno".

Por su parte, Héctor Azil (@HectorAzil) recordó una de las frases más emblemáticas del Papa: "¡HAGAN LÍO! #PapaFrancisco".

Mientras que el gobernador Axel Kicillof (@Kicillofok) destacó: "Hoy es un día tristísimo. Francisco se convirtió en referencia de los que luchan por la justicia social en todo el planeta. Mientras muchos exaltan el egoísmo, el Papa predicó siempre por una economía al servicio de los que más necesitan. La partida de Francisco deja un vacío enorme, pero su mensaje a favor de la paz queda en los corazones de millones de cristianos y no cristianos".

La ex presidenta Cristina Kirchner (@CFKArgentina) compartió un recuerdo personal: "La primera vez que estuve con Francisco en marzo del 2013 le dije que, como a Megafón, lo esperaban batallas celestiales. Se rió mucho y me dijo “Es mi libro preferido, me encanta Marechal”. Coincidimos en que “Megafón, o la guerra”, emblemática literatura de Leopoldo Marechal, era una de nuestras novelas preferidas. Esa era la primera vez que me reunía con él como Papa. Fue el rostro de una Iglesia más humana, con los pies en la tierra sin dejar de mirar el cielo. Te vamos a extrañar Francisco, la tristeza que tenemos es infinita".

En el mismo sentido, Alexis Guerrera (@AlexisGuerrera) escribió: "Eternamente gracias por acercar la iglesia al pueblo, por llevar amor donde había odio, por luchar -incansablemente- por la justicia social y por abrirnos la puerta a quienes, por muchos años, nos sentimos excluidos y olvidados, recordándole al mundo que todos somos hijos de Dios".