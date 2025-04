Baja ocupación hotelera en Junín pese al movimiento turístico en la Laguna

Aunque el Parque Natural Laguna de Gómez fue uno de los grandes protagonistas del fin de semana largo por Semana Santa, con un importante movimiento turístico y actividades recreativas colmadas, el sector hotelero de Junín no vivió el mismo escenario. Según referentes del rubro, los niveles de ocupación estuvieron por debajo de lo esperado, marcando una diferencia notable respecto a años anteriores.

Nadia Gazzotti, responsable del Hotel Avenida y secretaria de la Cámara Hotelera y Gastronómica, señaló que solo los primeros días del feriado mostraron algo de actividad, pero que el balance general fue negativo. “Durante el jueves y el viernes trabajamos muy bien. En mi caso, tuve entre un 80 y 90 por ciento de ocupación, y colegas también reportaron buenos niveles. Sin embargo, el sábado bajamos a un 50 por ciento y el domingo fue prácticamente nulo, entre un 30 y un 20 por ciento”, explicó.

Gazzotti remarcó que este comportamiento no es habitual para Semana Santa, una fecha que históricamente moviliza a muchas personas hacia Junín, ya sea por turismo o para visitar familiares. “Es la primera vez en los últimos años que trabajamos tan poco para estas fechas. Teníamos mayores expectativas, pero no se cumplieron. La verdad, no sabemos bien a qué se debió”, agregó.

La empresaria hotelera también indicó que el buen nivel de ocupación registrado el jueves y viernes respondió, en gran medida, a personas que estaban de paso o que llegaron para visitar a familiares, pero ese flujo no se sostuvo el resto del fin de semana.

Esta situación contrasta con el fuerte movimiento que se vivió en espacios públicos como la Laguna de Gómez, el Museo Paleontológico y la Estación Hidrobiológica, donde la afluencia fue constante. El dato deja planteado un interrogante sobre los hábitos de los visitantes actuales, que parecen privilegiar las visitas por el día o escapadas sin pernocte, un fenómeno que podría estar vinculado al contexto económico y a nuevas formas de consumo turístico.

El escenario en la Laguna

Durante el fin de semana largo de Semana Santa, la ciudad de Junín fue epicentro de una intensa actividad turística, con cientos de visitantes que eligieron el Parque Natural Laguna de Gómez para disfrutar de unos días de descanso al aire libre.

La postal fue clara: familias enteras, grupos de amigos y turistas de distintas partes del país aprovecharon la recuperación del espejo de agua y las mejoras en infraestructura para reconectar con la naturaleza y vivir experiencias culturales.

Desde el jueves hasta el domingo, la afluencia de visitantes no se detuvo. Las zonas de recreación, fogones, juegos, restaurantes, bares y paradores de playa estuvieron en pleno funcionamiento. A esto se sumó la gran actividad en puntos clave como el Museo Paleontológico (MUMPA) y la Estación Hidrobiológica con su acuario municipal, que registraron un flujo constante de público.

Según detalló Jorge Centurión, guía turístico en la Estación Hidrobiológica, recibieron alrededor de 120 personas por día, con una respuesta muy positiva del público que valoró especialmente las explicaciones sobre la reproducción del pejerrey y la biodiversidad local.

El subsecretario de Turismo de Junín, Luis Bortolato, señaló que, pese a que las reservas iniciales eran bajas, el balance del fin de semana fue sumamente positivo. “Tuvimos una ocupación aceptable. No logramos la ocupación plena, pero el movimiento fue muy bueno. Muchos turistas decidieron salir a último momento y eligieron Junín como un destino accesible y acorde a sus expectativas. La presencia de agua en la Laguna generó una muy buena aceptación”, aseguró.

Además, destacó el uso generalizado de los espacios del parque y la buena recepción de los turistas que recorrieron los caminos del predio, como el de los pecadores, el de los navegantes y el costero.

El testimonio de los visitantes fue una constante que acompañó la marea de gente durante los cuatro días. Desde San Rafael, Mendoza, Franco valoró el estado del predio: “Está divino, lo vemos muy mejorado. Vinimos por Semana Santa y estamos disfrutando a pleno”. Por su parte, Bárbara, desde Moreno, destacó la propuesta educativa del MUMPA, mientras que Elvira, de La Plata, se emocionó al ver la laguna con agua tras haberla conocido seca: “Es espectacular cómo está ahora, muy hermoso”.

No faltaron las opiniones de vecinos y visitantes frecuentes, como Alberto Nápoles, juninense, que resaltó: “Tiene otro color, otra vista. Espero que siga así”. Cristian, de Ascensión, celebró las mejoras del espigón, mientras que Luciana, desde Mendoza, puso el foco en el cuidado de los espacios verdes. Desde Chacabuco, Natalia y Fermín destacaron la arboleda, la limpieza y la experiencia en el acuario. Incluso un grupo de Villa Cañás descubrió la Estación Hidrobiológica con sorpresa y entusiasmo, al tiempo que que Héctor, de Juan Bautista Alberdi, aseguró que “la gente que venga se va a ir contenta”.

Bortolato también mencionó que hubo buena respuesta en actividades vinculadas al turismo rural, vuelos de bautismo y alquiler de kayaks. “Hoy ya vislumbramos un horizonte positivo, con buena ocupación y la presencia de agua en la Laguna como mensaje claro para quienes estaban esperando este momento para volver”, afirmó.

Así, Junín se consolidó como una opción elegida por su combinación de naturaleza, cultura, actividades y servicios, en el marco de políticas públicas que apuestan a la recuperación ambiental y el fortalecimiento de sus espacios recreativos. Semana Santa volvió a poner a la Laguna de Gómez en el centro del mapa turístico regional.

Datos de la CAME

Semana Santa dejó un balance positivo para el turismo en todo el país. Durante los cuatro días del fin de semana largo, se movilizaron 2,7 millones de personas, generando un impacto económico de $733.128 millones.

El gasto se distribuyó principalmente en alojamiento, gastronomía, transporte, actividades recreativas y compras, dejando una alta circulación y dinamismo en los diversos destinos, según el relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En promedio, cada persona desembolsó $87.590 diarios y tuvo una estadía media de 3,1 días, dejando un consumo de $271.529 por visitante durante el fin de semana. El dispendio por jornada fue muy variable entre destinos. Mientras que un turista que viajó a Tierra del Fuego gastó $320 mil diarios, quien eligió a Tucumán desembolsó $72.000 o $75.000 si fue a Mendoza.

Los encuentros religiosos dominaron la agenda en cada ciudad, pero fueron bien acompañados por festivales, competencias deportivas y ferias gastronómicas.