Junín toma distancia de la posible restricción provincial para motos con dos ocupantes

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó en las últimas horas que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires analiza implementar una normativa que restringiría la circulación de dos personas en motocicleta como medida para “prevenir delitos”.

Según detalló el funcionario provincial durante una conferencia de prensa, la disposición sería selectiva: se aplicaría en determinadas zonas y franjas horarias, y únicamente cuando los intendentes de cada distrito lo soliciten formalmente.

“Es una medida sensible, por eso creemos que debe ser el intendente el que lo solicite. Hay una ley que nos permite tomar esa medida como Ministerio de Seguridad”, expresó Alonso, en alusión a la Ley “Antimotochorros”, aprobada en 2019.

Esa normativa también exige que los motociclistas lleven impresa la patente en el casco y en el chaleco, una disposición que, según el propio ministro, no se cumple en muchos casos.

Aunque la iniciativa estaría enfocada principalmente en el Conurbano bonaerense, el ministro aclaró que podría aplicarse en los 135 municipios de la provincia. En ese sentido, destacó que el objetivo es profundizar la articulación con los gobiernos locales: “Esto es un avance en materia de política de seguridad y de esfuerzos compartidos. Tiene que ver con el trabajo mancomunado que hacemos con cada uno de los 135 gobiernos locales, con la Justicia federal y la justicia provincial”.

En Junín

En diálogo con Democracia, el secretario de Seguridad del Municipio de Junín, Lisandro Benito, tomó distancia de la posible aplicación de la medida en la ciudad y sostuvo que no considera que represente una solución efectiva en el contexto local. “Es una medida para una realidad delictual más del conurbano y que – de entrada – no me genera una opinión positiva. No considero que sea realmente la solución al problema de los motochorros que tienen en el conurbano”, afirmó.

En ese sentido, el funcionario municipal explicó que Junín no registra delitos cometidos bajo esta modalidad de forma frecuente. “Acá prácticamente no existen estos hechos; ha habido por ahí algún tema de algún arrebato pero el delito motochorro con armas de fuego prácticamente no existe en la ciudad o si ha habido son casos muy aislados en comparación con lo que es el conurbano”, explicó. Además, remarcó que las fuerzas de seguridad locales ya cuentan con herramientas para intervenir en casos sospechosos, sin necesidad de recurrir a medidas restrictivas. “Hoy sin necesidad de ninguna medida prohibitiva, la Policía tiene facultades para identificar y parar personas, sean que vengan de a dos en moto, de a tres o siendo incluso una sola la persona”, detalló.

Por otra parte, Benito puso el foco en la dimensión social y cotidiana del uso de la motocicleta en nuestra ciudad. “Consideremos que en Junín hay mucha gente que utiliza la moto para trabajar y a veces para llevar a sus hijos a la escuela. Es un vehículo de mucha utilización en nuestra ciudad, pensando también en lo que significó - durante tanto tiempo- no contar con el transporte público”, indicó.

Por tal motivo, reconoció que “se está recuperando la cultura del uso del transporte público”, pero subrayó que durante muchos años la motocicleta fue el único medio de movilidad para gran parte de la población.

Para el secretario, la clave pasa por reforzar los controles con presencia policial y apoyo tecnológico “tiene que ver con el tema de una postura de control y de actividad en la vía pública y de prevención con recursos policiales y también con la utilización por ejemplo de las cámaras y de todo lo que se pueda aportar desde la tecnología”.