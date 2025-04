Corralones juninenses enfrentan con cautela la salida del cepo, pero son optimistas sobre un repunte de ventas

El levantamiento del cepo ha generado expectativas en el sector de la construcción y venta de materiales, más allá del aumento del dólar y la posibilidad de que eso mismo repercuta en los precios de dicho rubro, que sufrió una caída importante de las ventas durante el 2024.

En Junín, los corralones están en alerta ante la llegada de las listas de precios, sabiendo que dependiendo de qué tipo de materiales se trate, puede haber variantes. No obstante ello, confían en que haya mayor movimiento del rubro de la construcción si hay un marco de estabilidad económica.

Al respecto, Gustavo Marsetti, uno de los responsables de EyC Materiales, se refirió a cómo reaccionó el mercado de la construcción el lunes último tras la determinación del gobierno nacional de quitar el cepo al dólar, anunciada el viernes pasado por cadena nacional.

“Hoy por hoy – manifestó Marsetti al ser consultado por Democracia- no se puede decir mucho. Creemos que estabilizar un país que está acostumbrado a vivir en la inestabilidad es un desafío muy grande para todos los argentinos. Va a ser muy difícil adaptarse. Sí creo que es una opción de economía estable mucho más fácil para trabajar todos juntos de cara al futuro”.

Para el comerciante, el nuevo panorama podría permitir tener precios más estables, competencia genuina, importadores que van a poder importar. “Probablemente el consumidor final estaba pagando el costo de muchos impuestos que aún hay en el camino. Entonces, si se sacan impuestos, los sueldos aumentan y todo va encaminado a esta relación de equiparar un dólar con el otro y hacer todo más estable, va a funcionar la economía”, estimó.

Estabilidad

Respecto a las posibilidades de inversión en la construcción, luego de las medidas adoptadas por el gobierno nacional, Marsetti opina que quizás se busque “blanquear” aquellos dólares que tienen todos los ciudadanos argentinos y mantener una economía más afianzada a un tipo de cambio real, estable. “Se busca tener precios sin cambios durante un período de tiempo: ejemplo, que una bolsa de cemento valga 12 mil pesos y que salga lo mismo después de 6 meses, quizás y ojalá así sea. Entendemos que eso podrá llegar a ser a futuro”, confió.

“No obstante todo eso, nosotros nos adaptamos, como siempre hemos hecho los argentinos, dependiendo de las políticas de Estado que nos van bajando y hoy estamos ante un nuevo desafío: el de ser un país económicamente estable, de precios más estables”, dijo.

“Y si esto viene acompañado de bajar la carga tributaria, tener a los empleados con los sueldos que les correspondan en base al recibo de sueldo y que puedan llegar a fin de mes, y que todo el desarrollo del país esté mancomunado por un mismo camino, es un buen paso”, destacó.

En cuanto a si la apertura de más créditos hipotecarios podría incentivar la construcción, Marsetti acotó que créditos ya había antes de los últimos anuncios y sigue habiendo. “Pasa que a los bancos no les queda otra que salir a prestar, necesitan mover sus cuentas y las tienen que mover en pesos. Entonces prestar plata y generar créditos hipotecarios para hacer viviendas, hará que esto funcione, sobre todo en el rubro nuestro”, dijo.

En movimiento pero no demasiado

Marsetti dijo que el rubro de la construcción siempre estaba en movimiento, en mayor o menor medida. “Hoy por ejemplo te encontrás con clientes que ante la duda que aumenten los precios, quieren apurar el cierre de un presupuesto o si tenían algo en cartera, aprovechar y pagarlo”, mencionó.

“La realidad es que todavía no hay grandes movimientos, solamente tres empresas avisaron: una que no hacía operaciones durante todo el día y las otras dos que había una lista de aumento en breve pero no dijeron cuánto, cómo ni cuándo, solo en breve...”, acotó

¿Qué va a pasar?

Democracia también consultó al arquitecto Julián Domagala, gerente general de Fortehouse, empresa dedicada a la venta de materiales de construcción.

Al respecto, ayer por la tarde relató: “Hoy a la mañana todavía estábamos todos expectantes, por la apertura del mercado y lo que iba a pasar. Hasta acá (14.30 horas de ayer), ha sido un día relativamente tranquilo. Aunque empezaron a haber algunos movimientos. Por un lado, cómo se va a comportar el rubro, los proveedores, todas las empresas y demás que venden materiales. Y por otro lado cómo se va a comportar el cliente y el inversor”.

“Hasta ahora – siguió diciendo- los proveedores tienen mucha cautela. Algunos, cuatro o cinco, ya empezaron a informar sobre los aumentos y son de rubros diversos. Otros venden materiales en dólares, entonces frenan un poco y hoy no venden en dólares. Es decir, no te informan de un aumento pero no te venden. Y después hay otros proveedores que están esperando pero se les puede comprar y demás”.

“Comparado con otros momentos –señaló el arquitecto Domagala- , cuando hubo movimientos devaluatorios, es un día tranquilo. Hemos tenido lunes, o días, bastante más complicados luego de una devaluación. Más allá de estos movimientos de proveedores, el panorama está bastante tranquilo”.

“Por otro lado –apuntó el entrevistado-, tenés el cliente, que está preocupado pero se ha movido. Cada vez que hay una fluctuación aunque sea mínima del dólar, o que hay algún movimiento devaluatorio, el mercado se mueve siempre. Hay una tendencia a cerrar cotizaciones, al pensar de que puede venir algo peor o que los precios puedan aumentar”.

Aclaró que la reacción depende de qué tipo de cliente sea. “Está el que no está especulando, aquel que se está haciendo su casa, su refacción, lo que fuera para sí mismo. Y después está aquel que es un poco más especulativo, aquel que está detrás de algún proyecto inmobiliario, edificio, que por ahí ponen el pie en el freno y esperan para ver qué pasa con el valor del dólar, sobre todo porque por ahí están dolarizados”, dijo.

“Tiene que repuntar”

Desde Fortehouse, el arquitecto Domagala aclaró que en días anteriores ya se notaba el movimiento del mercado. “Este mes fue el mejor del año en ese aspecto, quizás porque pensaban que iba a haber una devaluación o también porque el rubro tiene que repuntar porque está por el piso. Realmente está muy bajo el nivel de actividad y en algún momento las obras se tienen que empezar a mover porque hay mucha gente que tienen paradas las construcciones”, señaló.

Ante la acotación que en nuestra zona también se observaba qué pasaba con el campo tras la quita del cepo y si podría haber mayor inversión en construcciones, puede decirse que hay mayores expectativas. “Imaginémonos que hace un año y pico que el campo tenía una brecha de casi el 200 por ciento en los tipos de cambio, y que hoy les digan que prácticamente esa brecha no existe, es una gran inyección de confianza para ese rubro. Van a poder comprar insumos al mismo tipo de cambio que están vendiendo la mercadería y eso hace muchos años que no pasaba en este país. Y en nuestra zona el campo es clave para todo el movimiento de dinero y ayudará mucho”.

Entre la esperanza y la inquietud

Por otra parte, Julián Domagala, al solicitársele una opinión personal sobre la actual situación, dijo: “En lo personal o profesional, todas estas cosas vuelven a ser angustiantes. Más allá de que uno espera que se saque el cepo y demás, cuando ve que se devalúa nuevamente la moneda y hay fluctuaciones, cambios en listas de precios, se teme volver a toda esta locura inflacionaria. Esto a uno lo pone mal, porque nunca te podés acomodar y realmente trabajar de una forma normal”.

“Y por otro lado, a nivel de economía, yo lo veo de una gran manera de que se saque el cepo, no podemos dejar de ver con optimismo porque es la única forma de trabajar y seguir adelante. Espero que no haya grandes movimientos, que el dólar no vaya al tope de la banda, sino que esté cerca de la mitad o del piso, y si eso pasa no se verá reflejado en movimientos de precios. Hasta ahora creemos que si hay incremento serán leves a moderados”, apuntó.