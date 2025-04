El Gobierno de Junín presentó un nuevo curso de capacitación sobre Inteligencia Artificial, productividad y conocimiento. El mismo dará inicio el próximo lunes 21 de abril y es dictado por la Escuela Municipal de Innovación y Tecnología. También se informó que hay 100 becas disponibles para quienes se inscriban y para más información se puede ingresar a la web cdc.junin.gob.ar .

Al respecto de esta nueva propuesta, el subsecretario de Producción del Municipio, Mariano Gentilucci, precisó que "la inteligencia artificial nos viene hoy a plantear dos problemas claves, que es entender de qué se trata, entender cómo funciona y cómo va a afectar nuestra cotidianidad, y también entender cómo nosotros podemos aprovecharla".

"La dicotomía entre la inteligencia artificial o no, entre usarla y no usarla, ya no es una discusión porque está entre nosotros, ahora hay que ver cómo aprovechamos la inteligencia artificial para ser mejores, para ser mejores en nuestro trabajo, para aumentar la productividad y para aprovechar y sacarle más valor o aportar valor a los distintos sectores de la ciudad", agregó.

En este sentido, Gentilucci mencionó que "es por eso que nosotros nos proponemos lanzar este curso, el cual va a contar con dos partes. En esta primera, vamos a explicar cómo funciona, cuáles son los orígenes, cuál es la tecnología que tiene atrás la inteligencia artificial y de qué manera hoy está impactando en nuestras actividades y qué herramientas son las que se están posicionando".

"Luego de este primer curso, y en el segundo semestre de la Escuela , se va a dar uno más. Hoy todos escuchamos hablar y entendemos y sabemos que la inteligencia artificial llegó y que está afectando distintos rubros, que es algo que vino para quedarse y que viene para modificar la estructura o la matriz productiva de distintas ciudades. Por eso no nos debemos quedar quietos, sino que debemos incorporar esto y estas herramientas para que la ciudad esté a la vanguardia y pueda sacarle el máximo provecho", remarcó.

También agregó, respecto del segundo curso, que "buscamos que los profesionales de nuestra ciudad entiendan que esto es una oportunidad, hemos decidido desarrollar estos dos cursos. En el segundo se va a hablar sobre la aplicación, cómo usarla, cómo aprender a que la inteligencia artificial nos dé soluciones, nos escriba un copy para una publicación, nos arme un dictamen, analice una imagen y pueda detectar alguna anomalía. En definitiva, el curso ofrecerá herramientas para que la inteligencia artificial pueda ser un aliado en el desarrollo de las carreras de quienes participen".

Como se dijo, esta nueva oferta de capacitación que brinda el Gobierno de Junín a través de su Escuela de Innovación y Tecnología, dará inicio el día lunes 21 de abril, y las clases, que serán 6 en total, se dictarán los días lunes y miércoles, de 19 a 21 horas de manera completamente online.

El curso brindará herramientas, conceptos y habilidades clave para diseñar flujos de trabajo asistidos por inteligencia artificial, aplicar comandos efectivos y automatizar tareas. Entre los temas destacados, se abordará: La aplicación práctica de la inteligencia artificial en tareas laborales cotidianas; El diseño de flujos de trabajo con asistencia inteligente; La automatización de tareas utilizando herramientas gratuitas; Técnicas para la redacción y organización de contenidos con IA y Métodos para visualizar y sistematizar ideas y procesos de manera efectiva.