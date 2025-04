Obra del paso bajo nivel: “Entre la desinformación y la confusión”

El arquitecto Agustín Pinedo, exsecretario de Obras Públicas del Municipio de Junín, habló sobre la obra del paso bajo nivel de calle Rivadavia y no dudó en decir que “se viene llevando a cabo con una gran desinformación”.

El exfuncionario municipal cuestionó que “la Municipalidad nunca dio a conocer los detalles del proyecto elaborado por los técnicos de ferrocarriles, ni explicó de manera acabada cómo afectaría a los vecinos, tanto a nivel residencial como comercial”.

Y para esclarecer interrogantes, el arquitecto abordó las distintas propuestas que se han elaborado a lo largo de los años, empezando por el año 2009, con “un proyecto sencillo y económicamente viable”, cuando “el Ejecutivo presentó ante el Concejo Deliberante un pedido de autorización para el financiamiento de la obra del bajo nivel”.

Sin embargo, el mismo fue rechazado. “Si el resultado hubiese sido favorable, no me cabe la menor duda de que hoy estaríamos disfrutando de la obra”, advirtió. A su vez, Pinedo recordó que “el proyecto contemplaba todas las sugerencias de los vecinos, tenía una visión arquitectónica y urbanística que no posee el que licitara ferrocarriles”. Sin embargo, el arquitecto aseguró que “fue ocultado por las autoridades municipales”.

El exsecretario de Obras Públicas opinó que el proyecto de año 2021 es “complejo y perjudicial”. “Puedo afirmar sin temor a equivocarme que aprobaron el estudio de impacto ambiental sin contemplar a comerciantes ni vecinos, ya que incluía entre otras barbaridades, calles vehiculares llamadas de “convivencia” sobre las veredas de Jean Jaures, Maipú y Rivadavia”, disparó.

El profesional, señaló en múltiples artículos sobre “la importancia de evitar obstáculos físicos que interrumpieran la continuidad espacial en una arteria comercial”. Además, explicó que “la urbanización no se logra solo con la continuidad vehicular, sino con la integración del espacio urbano para el uso social”.

A pesar de aquellas advertencias, Pinedo manifestó que “los funcionarios nunca dieron información completa sobre las falencias del proyecto” y dijo que “solo se limitaron a elogiarse a sí mismos”.

El arquitecto argumentó que “un claro ejemplo de la mala planificación es la construcción de un puente peatonal con un costo multimillonario (1.200 millones de pesos a valores actuales), sin acceso al andén central, lo que obligará a los pasajeros a seguir cruzando las vías a pie, como hace un siglo”.

Pinedo sostuvo que “la reformulación es insuficiente”. “Si bien se eliminaron las calles de convivencia y el puente ferroviario de acceso a los talleres, aún persisten problemas como la encrucijada vial, la amplia curva de calle Maipú propia de autopistas, la persistencia del puente ferroviario de Fecovita, sin uso desde hace años y sin viabilidad operativa y una circulación peatonal problemática, con rampas en trinchera rodeadas de muros y cemento, en lugar de un entorno más abierto y amigable”, sumó.

Por un proyecto viable

Pinedo recordó que “hoy la obra está paralizada y sin financiamiento nacional”. Y dijo: “Pero, como dice el dicho: No hay mal que por bien no venga. Esto nos da la oportunidad de reformular el proyecto, basándonos en la versión de 2009 y en la reciente propuesta del Ing. Tomasino, que permitiría eliminar tres vías de maniobra y optimizar el diseño”.

El arquitecto consideró que la posibilidad de eliminar tres vías de la playa de maniobras y, obviamente, la de Fecovita, que es técnicamente viable, deberá transitar el recorrido administrativo para la aprobación por parte de ferrocarriles y, si eso ocurre, mejorará aún más el proyecto de 2009 que hiciera la Secretaría de Obras Públicas.

Para cerrar, Pinedo manifestó que “es momento de que el Gobierno municipal asuma la responsabilidad técnica, legal y financiera de la obra, y presente un proyecto definitivo con documentación acorde a su magnitud. De lo contrario, el Estado nacional nunca dará curso a ninguna solicitud”. (Nota completa en https://www.diariodemocracia.com/.