Junín rindió honores a los combatientes que participaron en la guerra de 1982

Familiares, excombatientes, autoridades municipales, militares, legisladores, representantes de instituciones y vecinos, acompañaron el emotivo acto realizado ayer en plaza Héroes de Malvinas del barrio 11 de Julio, la cual volvió a ser escenario para rendir honores a los juninenses Gustavo Seitún, Alfredo Jurio, Ricardo Gurrieri y Miguel Ángel Soriano, quienes dejaron sus vidas en la guerra de Malvinas.

Luego del redescubrimiento de las placas que recuerdan a los cuatro héroes llegó el turno de las palabras alusivas. "Este barrio, conjuntamente con la sociedad de fomento, abrazó la causa Malvinas y la hizo suya. Nosotros, como institución, estamos eternamente agradecidos a todas las comisiones que fueron pasando por esta sociedad de fomento desde aquella época hasta el día de hoy. Siempre hemos recibido de todo el barrio respeto, reconocimiento y cariño, hoy volvemos a nuestro primer bastión, que es la plaza del barrio 11 de julio, estamos muy agradecidos por eso", dijo David Imizcoz, actual presidente del Centro de Ex Combatientes de Junín.

Imizcoz, agradeció a los presentes y manifestó: "Hace 43 años ya flameaba nuestra bandera en Malvinas, imagen que me acompañará mientras viva. Como argentinos, como soldados, estamos orgullosos de haber intentado recuperar esos pedacitos de patria que son nuestras islas, la historia ya la conocemos, una guerra que involucró a muchos jóvenes argentinos".

Por último, Gustavo Funes, actual presidente de la Sociedad de Fomento del barrio 11 de Julio, aseguró sentir "una profunda emoción, porque a 43 años de la guerra, hoy volvemos a conmemorar esa fecha en nuestra plaza. Quiero agradecer profundamente a todo el Municipio, en la persona del Intendente Pablo Petrecca por esto y también a todos los que nos acompañaron".

En ese marco, el intendente Pablo Petrecca expresó: "Siempre hablamos de la importancia de poder mantener viva la memoria, de poder recordar, homenajear, honrar a nuestros héroes y también de educar a las generaciones nuevas, a las que abril del 82 les queda muy lejano".

En sus palabras Petrecca recordó la primera reunión que mantuvo oficialmente con los veteranos. "Ellos fueron muy claros, me dijeron intendente, no queremos que nos recuerden sólo el 2 de abril, queremos estar presentes todos los días del año y ahí yo aprendí un concepto, el de malvinizar, que no es más que mantener viva la memoria, tener presentes a nuestros veteranos y a nuestros héroes todos los días".