Cánepa Leiva dio por concluido el Taller Literario Junín, tras una larga trayectoria

El Taller Literario de Junín, tras 47 años de historia, llegó a su fin pero con los recuerdos intactos de una época dorada para la literatura de Junín y el país. Su creador, el escritor y profesor Roberto Cánepa Leiva, fue quien lo impulsó en 1978 y luego llevó adelante durante más de cuatro décadas en un espacio que, en un principio fue el mismo domicilio de Roberto, y luego lo trasladó a uno de los salones de la sede del Club Social, invitado por el entonces presidente del club, el doctor Juan José Azpelicueta.

En diálogo con TeleJunín, Roberto Cánepa Leiva compartió su valioso aporte a la historia, la literatura y la cultura de Junín. Siempre vinculado al mundo de las letras, es una figura clave en la historia cultural local por múltiples razones: su escritura, la creación del primer Taller Literario de Junín y su gestión para traer a la ciudad a Jorge Luis Borges, con quien además cultivó una amistad.

Al referirse a la decisión de no realizar una nueva edición de su amado taller literario, el dijo: “Fue como la muerte de un hijo. El 8 de marzo, aniversario del natalicio de mi madre, decidí que había llegado el fin y se terminó”.

Respecto a lo motivos que lo llevaron a tomar tamaña decisión, Roberto respondió: “Mi salud ya no es la de antes. Tuve dos ACV y el último muy serio, necesité una internación de tres meses y medio internado. Pude salir pero estoy expuesto a ese tipo de problemas. No tengo las mismas fuerzas. No puedo caminar más de dos o tres cuadras porque me caigo”.

Conserva todo un bagaje de recuerdos de quienes pasaron por su Taller, más de 800 alumnos. “Comencé en Mayor López, donde estaba mi domicilio de entonces, en un espacio que tenía todo lo necesario: aula, pupitre y pizarra. Luego el doctor Juan José Azpelicueta, a la sazón juez federal de Junín me llamó y me ofreció una salón del Club Social para que realizara el taller literario allí, en un lugar cómodo, hermoso, una belleza. Siempre pienso qué destino tendrá todo eso”.

Algunos de los nombres recordados por el entrevistado fueron los escritores premiados Alfredo Benigno Correa, Ana María Bertuzzi, Aida Bertuzzi, Marta Victorina Casanueva, entre tantos otros, mencionando también a quien lo llevó al canal para la entrevista, Ruben Omar Orrico, galardonado con sus libros.

En el caso de Rubén Cánepa Leiva dijo tener dos libros editados, 8 obras de teatro presentadas, en teatro leído primero, que luego pasó a ser primer teatro y actuado realizado en Junín. Mencionó eso más dos novelas inéditas. Respecto a las editoriales, tema comentado por el locutor, Roberto acotó: “La editorial puede asumir dos posiciones: edita o bien edita y difunde, que es lo conveniente. Normalmente una edición son 5 mil libros. Cuando edita y lleva el libro a las principales librerías del país, eso conviene pero los contratos son también acordes…”.

Sobre la Feria del Libro, referida por el entrevistador, Cánepa Leiva respondió: “Nunca me invitaron y yo, donde no me invitan no voy”.B“Soy primer premio municipal de letras, a fines de los 80, donde el jurado era proveniente de Buenos Aires”, acotó.

Consultado sobre su relación con el reconocido escritor argentino Jorge Luis Borges, apuntó que había sido una naciente amistad, muy linda, que lamentablemente había quedado trunca, mencionando (como al pasar) a María Kodama, la mujer de Borges. “Habría que preguntarla a ella qué pasó con los que frecuentaban el trato con Borges. No quería”, afirmó.

“Yo siete veces estuve en el departamento de Maipú 994, sexto piso B, frente a la Plaza San Martín, barrio Retiro (CABA), y ¿dónde nació esa amistad? En la sala de profesores del Instituto Superior del Profesorado Junín, donde trabajé y le tengo un cariño enorme”, dijo.

A pedido del locutor, el entrevistado mencionó la segunda vez que estuvo Borges en Junín, cuando fue al Instituto del Profesorado Junín, cuando Cánepa Leiva era miembro del Instituto de Cultura Hispánica. Le informan que Borges había sido invitado por el Club Los Indios, que está en la calle del abuelo de Borges por lo cual quería conocerla. “Viene Edith Iparraguirre para llevarnos en un Fiat 600, no entrábamos ninguno entonces no pudo ser. Entonces la directora Carmen Garay propuso que fuéramos caminando, que no era lejos. Y así fue. De un lado (de Borges) iba yo y del otro María Matilde Del Rosso, queridísima colega”, recordó, incluso cuando le describió al notable escritor (ciego de un ojo) la calle de su abuelo...

“Y llegamos. Nos estaban esperando el presidente del Club y la comisión directiva, nos saludan y nos hacen pasar al gimnasio, donde el árbitro hace sonar el silbato, forman los jugadores de básquet y Borges le dio la mano a cada uno. El presidente del Club le entrega un banderín, hermoso y me dice que se lo guarde. Yo lo miro y decía: “Club Los Indios. Torneo Juvenil de Básquet ‘María Eva Duarte de Perón’. Y bueno, está bien, así se llamaba el certamen”, comentó sonriendo, quizás recordando aquella linda experiencia y de la posición de Borges respecto al peronismo por entonces. “Seguramente debe haber guardado el banderín”, comentó.

Para el fin de la entrevista, TeleJunín había reservado una sorpresa al invitado: una foto de cuando él era director artístico de Canal 2 de Junín y dirigía el programa literario “El Arte y su Expresión”. Sobre su función, Roberto Cánepa Leiva, comentó que aquel había sido un compromiso enorme, asumir esa función ante un Comfer (Comité Federal de Radiodifución) que debía autorizar los programas que allí se emitían.