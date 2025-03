Varf Natatorio se consolida como un espacio integral para la salud y bienestar

Ubicado en Pellegrini 562, entre Tedín y Derquí, Varf Natatorio se ha consolidado como un espacio integral dedicado al bienestar físico y mental. Con una amplia gama de actividades, desde natación para bebés hasta clases de Sup Yoga, este centro ofrece opciones para todas las edades y necesidades.

"La idea de este proyecto empezó cuando estaba estudiando Educación Física allá por el 2000", recuerda Mariel Daga, profesora de Varf Natatorio. "En el 2003 me recibí de profe y en el 2004 abrimos este espacio, pero en otro lugar. Estaba ubicado –previamente– en la zona de Charras y Gandini. Allí estuvimos muchos años, pero solo contábamos con la parte de gimnasio donde yo daba clases, que se usaba mucho en esa época, y de a poquito fui incorporando algunas cosas de máquinas, la sala de musculación; y así empezamos", relató en diálogo con TeleJunín.

Un espacio en constante evolución

"Hoy ya la parte de gimnasio no está más, pero sí tenemos lo que es el centro de rehabilitación en el natatorio, donde trabajamos no solo en la enseñanza y perfeccionamiento de las técnicas, sino que, las personas que necesitan hacer una terapia complementaria a lo que ya vienen trabajando en kinesiología o traumatología, lo pueden hacer", explica Martín, también profesor de Varf Natatorio.

"Y en la parte de adelante del espacio dictamos las clases de pilates, que también se utiliza mucho para la parte de kinesiología, rehabilitación, trabajos posturales, flexibilidad; es un poco variado", indicó.

Actividades para todas las edades

Varf Natatorio ofrece una amplia variedad de actividades acuáticas y terrestres. "Tenemos dos lugares de trabajo: un espacio seco, que sería pilates; y otro espacio húmedo, donde no solamente damos todo lo de rehabilitación, sino que también damos clases para bebés, niños y adultos. Abarcamos todas las edades", detalló Martín.

Las clases se dictan de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 22 hs. Los adultos pueden disfrutar de clases personalizadas por la mañana y la tarde, mientras que los niños tienen su espacio dedicado por la tarde, de 16 a 19.

Natación para bebés

"Natación para bebés, que antes se decía matronatación porque era la mamá y el bebé en el agua, con el tiempo fue cambiando y, en realidad, se dice que es natación para bebés porque cualquier adulto puede acompañar al bebé en esta actividad", explica Mariel. "Es a partir de los tres meses hasta los tres años. El primer grupo es de 3 meses a 1 año. Son grupitos de 4, con 2 profes y el adulto que está a cargo del bebé. El otro grupo es de 1 a 2 años, y el otro de 2 a 3 años".

Sup Yoga: una fusión innovadora

"Es bastante innovador en la ciudad porque, la verdad, no conozco que se haga en otro lado", comentó Mariel sobre la clase de Sup Yoga que se dictan en Varf.

"La clase se llama Sup Yoga porque es una fusión entre Sup, que es un deporte acuático que se hace sobre una tabla muy similar a la tabla de surf, y el yoga. Entonces, son tres actividades: la actividad de Sup, más el yoga y más cuenco-terapia; son 3 actividades en una sola clase", señaló.

Próximos proyectos

"La idea es poder contar con los servicios de algún masajista matriculado que pueda ofrecerles a los que ya son clientes de acá un servicio más; a quienes lo necesiten por alguna contractura, mala postura o calambre, por ejemplo", adelantó Martín sobre los planes futuros de Varf Natatorio.

Para más información, los interesados pueden visitar el perfil de Instagram: Varf Centro de Rehabilitación, o bien acercarse hasta el espacio en Pellegrini 562.