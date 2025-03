Se profundiza la grieta entre los referentes libertarios juninenses

Belén Veronelli, concejal de La Libertad Avanza, visitó los estudios de TeleJunín y fue entrevistada por Fernando Almeida. La edil aseguró que "la separación de los bloques es una estrategia política" y aclaró que sigue en contacto con su par Juan Cornaglia Re.

Consultada sobre el referente libertario en Junín, Alberto Pascual, la entrevistada optó por reservar su opinión y dijo que nunca perdió contacto con Javier Souto. "Cuando él ingresó (por Pascual), su idea fue borrar todo lo que se había hecho hasta el momento en La Libertad Avanza, incluso a los propios concejales que ingresamos de la mano de Javier (Souto)", dijo. Además, Veronelli valoró a las personas que realizaron la campaña y que "se embarraron los pies entregando boletas y hablado con la gente".

En cuanto al cartel que colocó la Agrupación Primero Junín en el corte del paso a nivel de Rivadavia, cuestionando al Gobierno nacional, la concejal dijo: "Me molesta muchísimo la manipulación, todos sabemos que es una obra que no se tendría que haber iniciado meses antes de una elección, porque no se sabía si iba a haber cambio de gobierno".

Además, la integrante del cuerpo deliberativo dijo que "no estaban las condiciones económicas dadas para hacer la obra". "Veníamos con un alto nivel de inflación que iba acumulándose mes a mes, entonces no estaban dadas las condiciones económicas para iniciar una obra ese este tipo. El inicio de obra fue netamente político para hacer campaña política", aseveró.

Además, Veronelli dijo que el Gobierno nacional de Alberto Fernández "se gastó todo el dinero de la obra en la campaña política". "La Justicia tendrá que determinar qué es lo que se hizo con ese dinero.

En cuanto al escándalo por el caso de las criptomonedas en el que se vio envuelto el presidente Milei, la edil dijo que "se apresuró a celebrar un proyecto privado", por lo cual consideró que "le jugó una mala pasada". "Muy pocos presidentes han reconocido un error a lo largo de su historia, porque cuando lo cometen, lo único que hacen es justificarse", aclaró.

En cuanto a la ayuda social que están recibiendo instituciones intermedias, como bomberos voluntarios o clubes de barrio, Veronelli dijo que Milei siempre busca ayudar a esos sectores y recordó que "las asignaciones universales aumentaron considerablemente".

Y sobre el subsidio de $31 millones que recibirán los Bomberos Voluntarios de Morse, la concejal explicó: "Llega desde el Ministerio de Seguridad de la Nación porque estas instituciones no tienen forma de cómo equiparse. Lo mismo pasa con los clubes que no pueden sostener su infraestructura porque no tienen los fondos necesarios".