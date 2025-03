Cambio de paradigma en la Policía de Junín: más mujeres al mando

En un giro notable hacia la equidad y el reconocimiento del liderazgo femenino, Junín se ha convertido en un ejemplo de cómo la presencia de mujeres en puestos de mando dentro de las dependencias policiales ha crecido exponencialmente. Una situación que, hasta hace pocos años, era impensable. Hoy, la realidad muestra un panorama diferente, donde la capacidad y la profesionalidad de las mujeres policías se reflejan en su ascenso a roles de alta responsabilidad.

En diálogo con Democracia, la Oficial Principal, Yanina Prado, titular de la Comisaría de la Mujer y la Familia, compartió su trayectoria de 16 años, destacando su compromiso con el servicio y su liderazgo en el área de género. "Cuando me recibí me mandaron a Tigre y estuve allí dos años. Después conseguí la permuta del traslado a la Comisaría de la Mujer de Chacabuco; casi toda mi carrera -en total 14 años-, estuve en el área de género", relató.

La Oficial Principal enfatizó la importancia de la capacitación continua para el crecimiento profesional y personal. "Uno se capacita en algo para progresar pero como persona, no para demostrarle nada a nadie", indicó.

Antes de asumir su cargo actual, Prado se desempeñó como segunda jefa de la Comisaría de la Mujer durante 4 años, una experiencia que representó un desafío en términos de liderazgo. “Estar a cargo de una cantidad específica de personas fue un desafío porque habían sido mis compañeras. Entonces tenía que dar ciertas órdenes o directivas habiendo sido anteriormente compañera de ellas, en un turno. Pero lo fui resolviendo con el trato adecuado", detalló.

Por su parte, la Subcomisaria, María Lorena Guruceaga, segunda jefa de la Comisaría de la Mujer y la Familia, compartió su experiencia de casi dos décadas como policía, destacando el papel crucial de la mujer en la resolución de situaciones complejas.

"Siempre estuve en la calle; primero en la Comisaría Primera como oficial de servicio, después fui cambiando de jerarquía hasta que llegué a la Comisaría de la Mujer y la Familia; allí me desempeñé como jefe de turno, oficial principal y ahora estoy en el puesto del segundo jefe", relató.

La Subcomisaria enfatizó que, a lo largo de su carrera, nunca sintió discriminación por parte de sus colegas masculinos. "El trato era distinto porque eran jefes y estaban en un cargo superior. Pero para mí no tiene nada que ver el trato con que sea hombre o mujer; vos te tenes que hacer respetar y no dejar que nadie te lleve por delante. El ejemplo se marca trabajando. Si vos haces las cosas bien, nadie te puede decir nada”, explicó.

La Comisaria Inspectora, Daniela Cionchi, es titular de la División Coordinación Zonal de Políticas de Género Junín, y lleva 27 años dentro de la fuerza policial.

"Estuve desde mi egreso hasta el 2009, en la comisaría de General Pinto; de 2009 a 2015, en Vial; en 2015 entré a Género y estuve a cargo de la Comisaría de la Mujer en Ameghino. En el 2021 dejé el cargo y comencé como jefa de estación de la Comisaría de Ameghino. Fue en 2023 que inicié en la Coordinación de Género", relató.

La Comisario Inspectora enfatizó la importancia de la comunicación y el ejemplo personal en el liderazgo. "Yo siempre utilizo el ejemplo espejo: si uno es honesto, el resto tiene que copiar. Uno no puede dar una imagen y el resto saber que en realidad es otra tu esencia. Creo que eso es fundamental", sostuvo.

Cionchi también reflexionó sobre el cambio en el panorama para las mujeres en la Policía a lo largo de su carrera. "Cuando yo entré y trabajaba en General Pinto, había una sola femenina. El personal policial masculino andaba en los móviles y a nosotras nos hacían salir caminando", reveló.

A pesar de los desafíos iniciales, Cionchi persiguió su vocación desde la infancia. "Yo quería ser policía desde los seis años. Pero mi mamá no quería saber nada, me mandaba a inglés, a clases de órgano. Después, cuando terminé la secundaria, me fui a La Plata porque mi hermana estaba estudiando allá y seguí sus pasos, me anoté para estudiar contadora pública pero a los seis meses me volví y entré a la Escuela de Policía".

La comisario inspectora destacó el progreso en la inclusión y el reconocimiento del papel de la mujer en la fuerza policial, subrayando su compromiso con la profesionalidad y el servicio a la comunidad.

Comisaría Primera

La Subcomisaria, Nadia Avendaño, segunda jefa de la Comisaría Seccional Primera de Junín, está por cumplir 19 años en la fuerza policial y se refirió a la superación de desafíos en un entorno tradicionalmente masculino.

“Enfrenté el reto de ser la primera jefa a cargo del destacamento de Baigorrita. En aquel momento sentí un desafío porque me ponía a pensar por qué anteriormente no había una mujer que ocupara ese puesto. Durante todo ese tiempo intenté demostrar que sí se podía", indicó.

A pesar de tener formación como trabajadora social y docente, Avendaño expresó su pasión por la Policía. "Empecé a estudiar policía a los 18 años y estaba decidida. Entré a la Escuela para bancarme la carrera de Trabajadora Social. Me recibí y también de docente pero si hoy me decís que deje el uniforme para dedicarme a lo que estudié, te digo que no. Yo no reniego de mi trabajo de policía, lo hago con gusto”, aseguró.

División Criminalística

La Subcomisaria, Lucrecia Paviolo, segunda jefa de la División Criminalística de la Policía Científica, compartió su destacada trayectoria en la fuerza, resaltando el creciente papel de la mujer en la Policía Científica.

"Yo entré a Policía en el 2007, hice toda mi carrera en la Policía Científica. Primero fui perito de turno, después fui oficial de servicio, jefa de sección y actualmente, hace seis años, que me desempeño como jefa de la División Criminalística; soy perito de rastro", relató Paviolo.

La Subcomisaria destacó el liderazgo femenino en la delegación de Junín: "Hoy el 80% son mujeres. Cuando entré éramos tres mujeres nada más".

Paviolo también resaltó su papel como la primera mujer a cargo de la División Criminalística. "Siempre tuve jefes hombres y me ha pasado de estar en la guardia solamente con varones. Pero nunca noté la diferencia en el trato. Siempre los hombres me han dado un lugar y creo que uno se lo gana trabajando", explicó.

La Subcomisaria reflexionó sobre el aumento de mujeres en la fuerza: "Actualmente hay una particularidad: entran más mujeres que hombres. Considero que, en unos años, la mayoría vamos a tener jefas mujeres".

Además, destacó la importancia de la comunicación y el acompañamiento en el liderazgo. "Las cualidades esenciales para ser un buen líder dentro de la Policía es la comunicación, porque al tener que dar tantas órdenes, si no sos claro, por ahí se puede malinterpretar. Después también es importante acompañar”, señaló.

A pesar de los desafíos, Paviolo expresó su orgullo por su trabajo: "La vocación se me generó estando dentro de la fuerza, porque antes, si yo hace 20 años atrás me decían vas a ser policía y vas a estar en científica, me hubiese reído y no lo hubiera creído ni yo. Pero hoy me toca estar acá y la verdad que estoy orgullosa".

Patrulla Rural

La Subcomisaria, Analía Norma Vilaseca, es jefa del Comando de Patrulla Rural.

"Yo misma siempre he asociado a los titulares de dependencias con lo masculino y creí que por ser mujer siempre estaría en desventaja con los hombres. Sin embargo, cuando se me dio la posibilidad, me sorprendió por un lado y también me dio un poco de orgullo que incluyan a las mujeres”, explicó.

La Subcomisaria compartió su motivación para servir en la Policía. "Lo que más me gusta de ser policía es poder ayudar a los demás, algo que entendes cuando estás adentro. El ‘gracias’ de la gente, para mí, es impagable", destacó.

Vilaseca destacó el creciente número de mujeres en roles de liderazgo: "También me hizo repensar que dentro de lo que es la superintendencia nuestra hay un montón de mujeres titulares, en General Pinto, en Ameghino, y creo que estuvimos medianamente a la altura de los hombres. Acá en Patrulla Rural tuvimos una jefa que fue temporal, pero soy la primera jefa designada".

Policía Local

La Oficial Subayudante, Lucía Salazar, ejerce como segunda jefa de la Policía Local. "Ocupar este cargo es un desafío personal y laboral porque hoy me toca impartir órdenes a mis propios compañeros", indicó.

Salazar resaltó la importancia de su nombramiento, siendo la primera mujer en ocupar ese cargo, en la Policía Local, con su jerarquía. "En la Policía Local jamás hubo una segunda jefa con la jerarquía que yo tengo; así que estoy muy agradecida que me hayan tenido en cuenta. Fue un desafío personal, también, porque tengo dislexia entonces siempre me ha pasado de sobreexigirme, y tener que demostrarme a mí misma que yo puedo", remarcó.

La Oficial Subayudante compartió su motivación para unirse a la Policía: "Cuando empecé en la Escuela no sabía si me iba a gustar pero me generaba mucha intriga. Veía cómo trabajaban en las distintas áreas y me llamaba la atención. A mi papá mucho no le gustaba porque le daba miedo, siendo yo mujer. Justamente porque en mi familia no hay policías. Pero fue ahí que la vocación se fue generando".

En Saforcada

La Subteniente, Daniela Grillo, es jefa del puesto de vigilancia de Saforcada, desde hace casi tres años. "Estoy por cumplir 19 años en Policía. Antes estaba en Comisaría Segunda”, añadió.

Grillo reflexionó sobre el impacto de su nombramiento en la comunidad: "Y si bien venimos de años que no había mujer encargada en un puesto de vigilancia, o de un destacamento, cuando me dieron el cargo fue bastante llamativo para parte de la sociedad pero para mí no, todo lo contrario".

La Subteniente compartió su vocación familiar por la institución policial. “Ser policía era parte de mi familia, mi padre fue policía, y está en mi historia desde la cuna. Nunca renegué de serlo yo también", aseguró.

Grillo subrayó su compromiso con el servicio y su orgullo por liderar el puesto de vigilancia de Saforcada, destacando su capacidad para superar estereotipos y desempeñar un papel fundamental en la seguridad de la comunidad.