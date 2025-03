Adhesión a los reclamos, pero con normal dictado de clases en la Unnoba

Tal y como se había anunciado, durante el día de ayer y hoy, el personal docente y no docente universitario convocó a un paro en reclamo de mejoras salariales.

Si bien las 48 horas de protesta tienen alcance nacional, en la Unnoba, la actividad se desarrolló normalmente, aunque con adhesión a los reclamos planteados.

Al respecto, Paula Judurcha, secretaria adjunta de la Asociación Docente de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (Adunoba), señaló a Democracia que “Adunoba adhiere a las medidas de fuerza que plantea Conadu, como parte del Frente Sindical de Universidades”.

No obstante ello, indicó que “las actividades en la Unnoba se están desarrollando con normalidad, también teniendo en cuenta que era el primer día de clases, siempre resguardando la situación de estudiantes que viajan, así que las actividades se desarrollan con normalidad, es decir, con la presencialidad”.

Resaltó que “se está dando clases, adhiriendo a los reclamos que se siguen dando, poniendo en cada aula a los estudiantes y a las estudiantes en situación de lo que estamos pasando, de la grave situación presupuestaria y salarial. Y haciéndoles saber además que la universidad, por resolución del Consejo Superior, ha declarado la emergencia presupuestaria por la situación en la que nos encontramos”.

Judurcha señaló que en breve darán a conocer una agenda de actividades de Adunoba como parte del plan de lucha que llevan adelante desde marzo del 2024 y que, aseguró “va a llevarnos gran parte de este año seguramente”.

Salarios y presupuesto

Por su parte, Jorge Mendoza, secretario de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (Atunnoba), señaló a Democracia que no contaban con el 100% de adhesión.

“Como Atunnoba adherimos al paro que convocó el Frente Sindical Universitario. Entendemos que al ser los primeros días de clase en la Unnoba, los compañeros docentes y no docentes, poniéndonos en el lugar de los estudiantes, pensamos en hacer guardias para estar y recepcionar a los estudiantes, pero siempre pensando en la acción del paro”, indicó.

Asimismo recordó que el reclamo no solo es salarial sino que incluye la falta de presupuesto para las universidades: “La lucha es no solamente por lo salarial sino que vemos que el Gobierno tiene la misma política, dejando por segundo año consecutivo a las universidades sin presupuesto. Ya es a propósito lo que se está haciendo y no tenemos mejoras salariales. Hay aumentos del 1,2 o 1,5%. La lucha sigue siendo la misma”.

Falta de recursos

El secretario adjunto de la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (Fatun), Jorge Anró, confirmó la adhesión al paro de 48 horas en reclamo por el presupuesto universitario y mejoras salariales para docentes y no docentes.

"Estamos realizando un paro de 48 horas en reclamo del presupuesto universitario, que a pesar de la lucha que dimos todo el año pasado, con dos marchas históricas y múltiples actividades, no tuvo respuesta del Gobierno", afirmó Anró en declaraciones radiales.

El dirigente gremial destacó que la lucha no es solo por los salarios, sino también por el financiamiento de becas estudiantiles, inversión en ciencia, tecnología e investigación.

"También se trata del deterioro del funcionamiento de las universidades, que necesitan recursos para mantenerse como la institución más prestigiosa del país", agregó Anró.