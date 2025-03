Emoción en la reapertura del Teatro San Carlos, emblemática sala cultural de Junín

En un contexto de gran emoción y acompañamiento por parte de los juninenses, el Teatro San Carlos reabrió sus puertas luego de quince años de permanecer cerrado, justo en el 79° aniversario de su primera apertura, allá por 1946.

De la mano del empresario Eduardo Dimarco y familia, que emprendieron el año pasado una restauración del edificio y emblemático espacio cultural de la ciudad, para ponerlo en condiciones, ayer tuvo lugar el gran día, con la reinauguración que contó con la presencia del secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, el intendente Pablo Petrecca y el empresario teatral, Carlos Rottemberg.

Se llevó a cabo una interesante agenda, con un destacado cronograma para la reapertura, que comenzó a las 18, con un corte en la cuadra del teatro y la presencia de artistas locales, con vecinos que se acercaron a celebrar la reapertura.

Posteriormente se realizó el corte de cintas oficial, por parte de Eduardo Dimarco, el secretario de Cultura, Cifelli, el intendente Petrecca y el empresario Rottemberg.

Dentro del teatro se realizaron proyecciones de la restauración, y se dirigieron palabras alusivas, luego participaron artistas locales.

Por último tuvo lugar el Tributo a Sandro, con un gran despliegue para la gran celebración de todos los presentes.

Cabe destacar que la agenda continuará hoy, con la presencia de Estelares y para el 29 y el 30 de este mes, llegará la gran actuación del Salmón, Andrés Calamaro, que ya cuenta con localidades agotadas.

La restauración

“La idea principal en la que nos basamos es devolver a la ciudad un lugar que tan felices hizo a muchos juninenses”, afirmó a Democracia, Catalina Dimarco, hija de quien tomó la decisión de recuperar el San Carlos para Junín.

Uno de los primeros trabajos fueron los de limpieza, por dentro y por fuera, además de otras tareas principales.

Se hizo pintura, arreglo de techos, cambio de vidrios del frente, de la parte de arriba. Las puertas se pusieron de aluminio simulando ser las puertas antiguas ya que las originales eran de madera y vidrio, y estas son de aluminio y vidrio.

Se realizó la limpieza y recuperación de las butacas, se realizó un nuevo telón. En el frente se colocaron luces, pantallas y el cartel, de 7 metros de ancho, con el logo del teatro.

Según lo expuesto por Catalina, la idea es que el “Cine San Carlos” se utilice como teatro, “para que vuelvan los grandes shows nacionales e internacionales que en su momento hubo, en un lugar tan amplio como el San Carlos, pero también dar ese espacio a los artistas locales”.

“Esto no quita la posibilidad de que, en algún momento, alguna película muy taquillera se pueda estrenar ahí, o algún reestreno de una película vieja. Queremos tenerlo armado para que se pueda hacer de todo, presentaciones de todo tipo, no solo artísticas. Que esté al alcance de cualquier juninense que quiera hacer una presentación, no delimitarlo a lo artístico. Y también queremos que sea un centro cultural y que cada persona que tenga un proyecto, una obra y demás, pueda hacer uso de las instalaciones”, afirmó.

Un lugar con historia

En los años 40, Juan Carlos Rinaldi tenía en Junín un taller de rectificación de motores, cuando ganó "la grande" de la Lotería Nacional. Decidió invertir el dinero en la construcción de un cine moderno y de enormes dimensiones, donde había funcionado el almacén de ramos generales de Ordiales, Peón y Cía.

El proyecto lo realizó el arquitecto Gastón Cartier y la construcción estuvo a cargo de la empresa de Enrique Dell’Acqua y Cía. La obra era monumental: confort y arquitectura moderna para 2000 espectadores, con 1200 butacas en la platea baja y 800 en la alta, todas tapizadas en cuero. El "Cine San Carlos" se inauguró el 15 de marzo de 1946 con la proyección de la comedia "No salgas esta noche", protagonizada por Enrique Serrano, Alicia Barrié y Olga Zubarri, y dirigida por Arturo García Burn.

Además de la proyección de películas, la sala del San Carlos albergó todo tipo de shows en vivo, aprovechando su escenario de 20 metros de ancho y boca de 14, más el subsuelo de 600 metros cuadrados con camarines, hall de artistas y otras instalaciones. Se destacan las presentaciones de Ricky Martin, Mercedes Sosa, Charly García, Sandro, Andrés Calamaro, Raphael, Diego Torres, Ricardo Montaner, el Puma Rodríguez, Julio Bocca, Cacho Castaña, María Marta Serra Lima, Pimpinela, Midachi, Los Nocheros, Nicola de Bari y la orquesta de Osvaldo Pugliese, entre otros.

La ordenanza 3436 del 18 de octubre de 1995 declaró de Interés Municipal al edificio del cine San Carlos, luego de haber sido considerado por la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico.

La sala funcionó como cine hasta el año 2001, cerrando con “Titanic” y la película argentina “Chiquititas: Rincón de luz”. Desde entonces se utilizó casi exclusivamente para espectáculos en vivo, varios de los cuales tuvieron jerarquía internacional, hasta el cierre producido el 22 de diciembre de 2010.