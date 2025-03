Pablo Juliano: "El Gobierno tiene la necesidad de construir un clima destituyente cuando no lo hay"

Futuro Radical, espacio interno de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires conformado por Evolución Radical, liderado por Facundo Manes, se reunió ayer en el Comité de Junín con la presencia de los diputados nacionales Pablo Juliano y Danya Tavela. Tras el encuentro, el primero de ellos visito las instalaciones de Democracia y habló de la necesidad de tomar posición frente al año electoral y el rol del centenario partido.

Juliano visitó Junín para conectarse con diversos pueblos antes de las elecciones, analizando el estado del radicalismo y abogando por un diálogo interno. Criticó la situación política y la violencia en las manifestaciones, destacando la importancia de la calidad institucional.

Sobre lo resuelto por la Cámara Nacional Electoral, la cual dejó abierto el resultado de las elecciones de la UCR bonaerense, el diputado nacional dijo que "es un fallo cargado de docencia", ya que "tiene que poner en alerta a todo el radicalismo". "Nosotros somos los que creemos que hay que recrear un espacio en la oferta política que saque de los extremos a la Argentina y a la Provincia", sumó.

Además, sostuvo que el espacio interno el cual forma parte busca generar un discurso en el que se ponga en manifiesto la necesidad de cuidar a la producción, el sentido común y a la República. "Ahí hay una vacancia y nosotros decimos que el radicalismo la tiene que llenar. La dirigencia radical a nivel provincial no está a la altura y está silenciada. Nuestro espacio tiene que poner un límite a determinadas políticas nacionales. Queremos sacar a la Argentina de ese tironeo pendular que genera una nueva grieta", admitió.

"El bloque de Democracia para siempre surge con la necesidad de que la discusión interna ocupe poco espacio y se enfoque en los grandes temas que le importan a la gente. No podemos compartir el mismo espacio con el que dice defender el jubilado y a la mañana firma una cosa y a la tarde vota otra cosa distinta. El déficit cero no lo tenían que cargar sobre las espaldas de los jubilados", cuestionó el diputado Juliano.

Para el radical, el Gobierno tenía un cheque en blanco para meterse con el pasado y no con "los que trabajaron toda su vida y buscan tener un poco de dignidad o con el futuro, atacando las universidades". "Los radicales tenemos que defender a los jubilados y a la universidad", criticó.

En cuanto a los disturbios del viernes en el Congreso de la Nación, el diputado reprobó todas las manifestaciones de violencia. "Nadie puede estar de acuerdo con que barrabravas acompañen el sano reclamo de un jubilado. Nos gustaría que los jubilados no estén todos los miércoles reclamando, hace meses que están en la puerta del Congreso y esta situación de empañar su reclamo, de contaminarlo, no nos sirve a nadie. Le pedimos al Gobierno que esclarezca la situación de por qué los barrabravas estaban ahí. El Gobierno tiene la profunda necesidad de construir un clima destituyente cuando no lo hay", aseveró.

Para Juliano, "el Gobierno está preocupado por las criptomonedas y creó una escena de desestabilización". "Tiene la responsabilidad de otorgarnos el orden, pero no es gracioso ver que un efectivo empuje a una jubilada de 87 años contra el piso. No es gracioso ver detenidos y esposados contra una reja a menores de 12 años. No es gracioso ver que un periodista gráfico, a la vista de todos, sea acribillado y disparado a poca distancia. Son escenas que el Presidente debiera condenar", remarcó el diputado radical.

A su vez, Juliano cuestionó que "la marcha era a las 5 de la tarde y empezaron a gasear a las 4". "No dejaron ni que comenzara la manifestación. Y le hacen mucho mal al país porque la Argentina tiene que encontrar dos recetas para ponerse de pie. Y es sobre dos columnas centrales. El déficit cero y bajar la inflación. La otra la restitución del imperio de la ley. Y en esa está flojísimo", cerró.