Nueva capacitación para emprendedores locales sobre Inteligencia Artificial

El Club de Emprendedores del Gobierno de Junín convoca a todos los vecinos y vecinas a formar parte de la segunda capacitación virtual de la Escuela Emprendedora, programado para el martes 18 de marzo a las 18, la cual estará a cargo de Paula Monteleone, profesional del equipo de Movistar Innovación Abierta.

En este encuentro los participantes aprenderán cuales son las herramientas para optimizar sus negocios, automatizar tareas y mejorar la estrategia comercial a través de la IA (Inteligencia Artificial).

Aquellos interesados en participar de este nuevo curso, pueden ingresar en junin.gob.ar/escuelaemprendedora y completar el formulario, o solicitarlo vía WhatsApp al 2364225199.

Al respecto de esta nueva propuesta, Angelina Tomasella, manifestó: “Estamos muy contentos de lanzar esta nueva convocatoria, invitamos a toda la comunidad a participar de este segundo encuentro de la Escuela Emprendedora, que consta de un programa en el que buscamos potenciar las habilidades de los emprendedores en diferentes temáticas, en esta oportunidad se compartirán tips y buenas prácticas descubriendo cómo la inteligencia artificial puede ser una aliada en su travesía emprendedora”.

En cuanto a la capacitación, Tomasella detalló que “se va a desarrollar vía Zoom el martes 18 de marzo a las 18 horas y además como plus, quienes participen se van a llevar unos hitos de la travesía emprendedora como premio, la idea es que a lo largo del año todo los que se van capacitando reciban alguna gratificación como parte de la política de apoyo y acompañamiento del Gobierno de Junín a los emprendedores, con esto buscamos generar nuevas herramientas y nuevas capacitaciones para que ellos saquen provecho, lo incorporen y puedan hacer crecer sus proyectos”.

Por su parte, Paula Monteleone, coordinadora del programa Movistar Innovación Abierta, quien estará a cargo de la capacitación, agradeció por la convocatoria y señaló: "Queremos acercar el uso de la inteligencia artificial a la vida cotidiana de los emprendedores, rompiendo barreras y miedos sobre su utilización, esta actividad, libre y gratuita, pretende generar un espacio cómodo para que los asistentes aprendan a utilizar herramientas de IA que les ayuden a desarrollar sus proyectos y mejorar su confianza en esta tecnología emergente”.

“Hace más de 6 años que venimos trabajando en conjunto con el Municipio de Junín en un programa donde ayudamos a desarrollar el ecosistema emprendedor local, pero también a conocer y potenciar a los proyectos locales, y cuando me propusieron formar parte de esta Agenda 2025 no lo dudé, esta es una actividad que ya hicimos de manera presencial el año anterior y tuvimos muy buenos resultados”, indicó y luego agregó: “Este curso apunta específicamente a aquellos que no vienen usando la IA, que la miran un poco de lejos y que creen que de repente eso no es para ellos o que le tienen un poco de rechazo y lo ven con distancia, la idea es que todos se puedan sentir más cómodos y que puedan empezar a usarla y que se sientan también más confiados”.