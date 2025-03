La Unión Ferroviaria evalúa el futuro y los desafíos del servicio Belgrano Cargas

El martes estuvieron en el Taller Ferroviario “Mario Meoni” de Junín directivos a nivel nacional de la Unión Ferroviaria para conocer in situ, la realidad que atraviesa el sector.

Ezequiel Brigliano, secretario de Asuntos Laborales, fue recibido por José García y Martín Magan, secretario general y secretario adjunto de la Unión Ferroviaria, respectivamente.

En diálogo con Democracia, Martín Magan, secretario general adjunto de la Unión Ferroviaria y delegado del Taller Ferroviario “Mario Meoni”, tras la visita de las autoridades nacionales, se refirió a la situación actual.

Preguntado cuántas personas trabajaban en las empresas de ferrocarriles de Junín, respondió que eran más 170 empleados, no solo de Junín sino también de la Región, de los cuales 110 pertenecían a Belgrano Cargas, aclarando que la representación de la Unión Ferroviaria llegaba hasta Rufino, Villa Cañás y Mercedes. Además acotó que el resto de los trabajadores que no estaban en Belgrano Cargas pertenecían al Taller ferroviario “Mario Meoni” y al servicio de trenes de Pasajeros.

Sabido es que el anuncio de privatización de la empresa ferroviaria que el gobierno de Javier Milei decidió al inicio de su gestión, generó mucha preocupación por el futuro laboral de los trabajadores. Ante esto el secretario general adjunto de la seccional Junín dijo en principio que este año no hubo despidos ni traspasos, aunque sí un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas desde hacía más de un año, entre enero-febrero del 2024 concretamente.

Ese plan del Gobierno nacional involucraba a todas las empresas estatales ferroviarias que abarca Trenes Argentinos: FASE (Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado), Belgrano Cargas, Decahaf (Trenes Argentinos Capital Humano y Sofse (Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado).

“No se habla de despidos”

Magan opinó que "fueron planes muy específicos para aquellos que estaban cerca de una edad jubilatoria o los que se querían retirar". "Actualmente no se habla de despidos y respecto al tema de las privatizaciones, llevarlas a cabo demandarán bastante tiempo”, opinó.

“Nosotros -dijo el secretario general adjunto de la Unión Ferroviaria Seccional Junín- no estamos manejando mucha información desde lo local, aunque sí estamos enterados de los pasos a seguir que tiene pensado hacer el gobierno respecto a Belgrano Cargas". Magan dijo que "la idea es presentar los pliegos a mitad de este año, en el mes de octubre revisar las ofertas que se presenten y después el proceso continuará en la sede de Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT)".

El ente, tendrá que ver cuáles serán las empresas que se presentaron en la licitación y aprobarla. Porque este proceso de Open Access (Acceso Abierto), permite que "cualquier privado que tenga la posibilidad de poder adquirir vagones, locomotoras se haga de parte del sistema ferroviario, entonces, va a demandar mucho tiempo”.

Según lo explicado por Magan, hablar de despidos, o de traslados "no es conveniente", porque "una privatización no tendría por qué terminar en despidos o en traslado del personal". y Afirmó: “Nosotros vamos a luchar desde nuestro lugar diciendo que operativamente falta gente por estos retiros (voluntarios) y las jubilaciones (anticipadas) que se dieron y no se reemplazaron. No queremos ser alarmistas hablando de despidos, de traslados porque una privatización no implica eso necesariamente. Depende de la mentalidad de la empresa que venga. Hoy con los retiros y las jubilaciones que hubo falta gente”.

Las empresas

Según lo expuesto por el dirigente, el Gobierno nacional quiere vender las empresas estatales, porque según ellos “es un gasto” el mantenimiento de las mismas. Este proceso lo haría en tres etapas, la primera es la licitación operativa.

Ante la pregunta si serían empresas argentinas o extranjeras las que se hicieran cargo del servicio y material rodante, estimó que podían ser cualquiera de las dos, apuntando que la última empresa privada que hubo en ese ámbito era brasilera, America Latina Logística.

“Existe la sospecha – advirtió Magan- de que las mismas empresas que son dueñas de puertos, serán las dueñas de su propio transporte… Sospechamos en que va a terminar en eso. Es que por los activos, los recursos que tienen las empresas para comprar material rodante, las locomotoras, podrían ser los dueños de los mismos productos que se transportan y de los puertos”.

¿Inversión?

Para el dirigente, recién el año próximo se verá quienes son los que compran las locomotoras y los vagones, y que al parecer el Estado nacional pensaba invertir el dinero obtenido por esa venta en las vías ferroviarias.

“Por más privados que sean los dueños de locomotoras y vagones, si no tenés las vías en buenas condiciones, no podés circular. Entonces, el Estado cree que con el dinero de la venta luego podría resolver el problema de infraestructura de vías”, manifestó para luego mencionar el problema de los talleres ferroviarios, por la actual desinversión. “Están muy venidos abajo”, dijo

En su opinión, es muy difícil llevar a cabo todos estos procesos de privatización, por lo cual iban a demorar mucho más del tiempo de lo que se creía, de lo que estimaba incluso el propio el gobierno nacional.

Magan recordó también que en el 2014-2015 se había hecho una “inversión enorme” en locomotoras y vagones compradas a empresas chinas, por lo cual si estas privatizaciones previstas por el actual gobierno se llevaban a cabo para hacer inversiones en infraestructuras de vías, le seguiría otro proceso: licitar las vías, cuyos eventuales dueños podrían cobrar un canon, tipo peaje.