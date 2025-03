Se incrementó el pago presencial por el desdoblamiento de la factura de gas

Ayer se observó una larga fila de gente para pagar la factura de gas natural en las oficinas de Servicios Junín, ubicadas en Coronel Suárez 27, aunque también se abona la tasa municipal para mantenimiento de la red de gas.

La facturación desde febrero último está desdoblada, por un lado es para la tasa municipal mencionada, y por otro, el consumo de gas natural que proporciona Gas Junín, que integra la sociedad anónima de Servicios Junín.

Desde este mes, dicha tasa también se puede abonar en otros sitios como Pronto Pago, Comercio e Industria, en el local de Acerca ubicado en Roque Sáenz Peña 143 hay un tótem para pagar con QR, que con billetera virtual también se puede abonar ahí, tanto la factura de gas como la tasa, y con débito en la página web de Grupo Servicios Junín, portal de pagos.

Más gente en las oficinas de Gas Junín

En diálogo con Democracia, el presidente del directorio de Grupo Servicios Junín, doctor Pablo Torres, explicó por qué había tanta gente que en forma presencial iba a las oficinas de Servicios Junín a pagar, cuando antes se pagaba por otros medios, más accesibles.

“Lo que está pasando es que el mes pasado, cuando se empezó a cobrar la tasa municipal de mantenimiento de red por separado de la factura por el consumo de gas natural, solo se podía pagar en las oficinas del grupo. Por esto se generó esa aglomeración de gente para el pago de la tasa”, dijo el directivo.

Aclaró que eso no era mas así a partir de marzo. “No es que se pueda pagar solo en las oficinas del grupo esa tasa, sino en cualquier Pronto Pago, en Sociedad Comercio e Industria, en nuestras oficinas, o con el QR desde cualquier lugar con cualquier billetera virtual, o con débito por la web”, sostuvo.

“En febrero de 2025 – recordó Torres- solo se podía pagar en el Grupo Servicios Junín, pero quizás todavía hoy la gente no tiene la información de que no es necesario ir de modo presencial a pagar la tasa. En todo caso, quien no pagó en febrero y la quiere pagar ahora, en atención al cliente le van a generar un nuevo QR o nuevo comprobante, porque el comprobante que le llegó en marzo, es solo de marzo”.

A la pregunta por qué se facturaba por separado la Tasa Municipal por un lado y la factura de gas por otro, Torres respondió: “Una resolución del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) indica que no podían estar las tasas municipales incluídas en las facturas de gas, por eso se desdobló y hay dos comprobantes de pago, uno por la factura del gas y otro por la factura de la tasa. Ese es el motivo, la Municipalidad sigue cobrando la tasa para el mantenimiento de la red pero no podía estar incluido en la factura corriente de gas, por eso se desdobló y se estableció este método para el pago de la tasa”.

En cuanto al dinero que se recauda por la tasa, según el doctor Torres apuntó que, como siempre, la recaudaba el Municipio. Antes estaba en la factura de gas, y hoy está pero separado. “La seguimos cobrando nosotros pero el dinero se gira al Municipio y entra a Rentas Generales. La comuna es la que le da el destino que está indicado en la tasa”, describió.

Sobre si esa forma de cobrarlo era porque el Municipio tenía el 90 por ciento de las acciones del grupo Servicio Junín Sociedad Anónima, Pablo Torres respondió: “En realidad el Municipio de Junín es el dueño de la red de gas natural. El grupo Servicio Junín no es dueño de la red de gas, el dueño es el Municipio”. Además, el Municipio tiene el 90 por ciento de las acciones de Servicios Junín S.A.. “La empresa es una sociedad anónima con la participación mayoritaria del municipio como accionista”, agregó.

Consultado sobre los incrementos en el costo de gas natural para los consumidores, el doctor Torres dijo que el viernes último llegó una comunicación al respecto, que indica un aumento de alrededor del 1,3 a 1,4 por ciento, pero todavía no se determinó cuánto impactaba en el precio final de las tarifas.