Las 149 viviendas de Procrear II en Junín, sin avances y todavía sin destino ni definiciones

A mediados de febrero, el Gobierno nacional disolvió, a través del Decreto 70/2025, la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, de la que dependían, por ejemplo, el programa Procrear y Casa Propia.

En el caso de Junín, la decisión impacta de lleno en las 149 viviendas de Procrear II que se encuentran frenadas, sin respuesta, y en miles de juninenses que aún no pueden acceder a la casa propia.

Cabe destacar que, del total de viviendas, 20 ya están terminadas y podrían pasar a sorteo. En cuanto al resto, algunas cuentan con un avance del 70%, y otras con un 50%, tal y como había confirmado oportunamente a Democracia Eduardo Diotti, secretario general de la Seccional Junín de UOCRA.

La justificación del Gobierno por la disolución de la Secretaría, según indicaron, "responde a la convicción de que la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado Nacional en esta materia”.

En el discurso de apertura de sesiones ordinarias, el pasado viernes, el intendente Pablo Petrecca afirmó que continuará reclamando por las 149 viviendas, paralizadas hace más de un año: "No me las deben a mí, son una deuda con nuestra gente. Voy a seguir reclamando hasta que esas obras se terminen, porque cada casa que falta, es una familia esperando por un techo", dijo.

Algunos días atrás, previo al inicio del período de sesiones, el concejal Pablo Petraglia, presidente del bloque de Unión por la Patria, señaló a Democracia que el Intendente “debe ponerse al frente del reclamo por las viviendas”.

Por su parte, la concejal Francina Sierra, del mismo espacio, reforzó el reclamo, al asegurar que Petrecca, “debe solicitar que nos entreguen la obra a los juninenses”.

Destino "incierto"

En diciembre pasado, el intendente Pablo Petrecca se refirió en una entrevista con TeleJunín a la situación de las viviendas, que se ubican en calle San José Obrero y Borchex, cuando el gobierno nacional decidió cerrar el programa.

Oportunamente indicó que “el objetivo del Gobierno nacional es venderlo a un desarrollador”, y señaló: “En lo particular no comparto esa decisión, creo que son viviendas muy importantes para la comunidad. El programa era muy bueno porque permitió que muchos vecinos accedan a la vivienda”.

“Quizás había que hacer algún ajuste porque las cuotas no eran demasiado accesibles, pero no sacarlo. No comparto la mirada de haber sacado el programa, pero no es una competencia municipal. Ni siquiera las viviendas se levantaron en un terreno del municipio, sino que es un terreno de un privado que se le puso en un fideicomiso al Banco Hipotecario”, aclaró el intendente en su momento.

“Desde el municipio hemos gestionado, he golpeado innumerables puertas, pero el Gobierno nacional decidió suspender el programa y lo que quiere hacer es que ese desarrollo, tal cual está, venderlo a algún privado, con algunas condiciones. Para mí hay que venderlo a los vecinos”, sostuvo en dicha entrevista, pero aclaró que “el municipio no puede intervenir en esas situaciones”.

“Tan urgente como el viaducto”

La concejal Francina Sierra, de Unión por la Patria, reconoció que la situación del Procrear, “es un tema sensible para los juninenses y por eso el Intendente se tiene que poner al frente para poder dar solución a esto”.

“Sabemos que el Programa Procrear está disuelto, que la obra pública, o por lo menos lo que tiene que ver con la inversión que requiere terminar las 149 viviendas desde el Gobierno Nacional no va a llegar con lo cual es también muy importante. Y en urgencia es equiparable a lo del viaducto, porque tener 149 viviendas en el estado en que están, abandonadas desde hace varios meses, sabemos lo que significa el deterioro y lo que causa en las construcciones el paso del tiempo”, analizó la edil.

“Entonces es fundamental que el Intendente acelere los pasos para que el gobierno nacional le ceda esta obra, creo que ese es el camino, pedir que sea cedido al Municipio para que éste, con algún sistema de finalización de la construcción y posterior distribución que podamos acordar entre todos, efectivamente entregue las 149 viviendas a nuestros vecinos”, argumentó e insistió en que “es el Intendente el que se tiene que poner a la cabeza y solicitar que nos entreguen la obra a los juninenses”.

Un convenio del año 2021

El convenio para la construcción de 149 viviendas en Junín, mediante la ejecución del Desarrollo Urbanístico del Procrear II, dependiente del, en ese entonces, Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, se firmó en septiembre de 2021.

Para ello se utilizaron terrenos ubicados en calles San José Obrero, Chacabuco, Capitán Vargas, e Intendente Borchex.

Hoy, con 20 dúplex terminados, listos para ser sorteados y otros con un alto grado de avance, el Gobierno nacional no solo decidió dar de baja el proyecto sino disolver el área de Vivienda.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Pablo Petraglia, en diálogo con Democracia, señaló que el intendente Pablo Petrecca “debe ponerse sincera y genuinamente al frente de temas como el reclamo de las 149 viviendas", a lo que sumó "el paso bajo nivel, la travesía urbana y la finalización de la autopista”, y otras cuestiones abandonadas por Nación. Asimismo, en cuanto a vivienda, cuestionó que el Municipio "no pudo terminar las 25 viviendas que vienen desde que Macri y Vidal eran sus socios de gobierno”.

"Vemos que muchos juninenses pierden su trabajo, se le dificulta alquilar y el sueño de la casa propia es muy lejano", refirió en un tramo de su reciente entrevista con Democracia.