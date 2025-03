Petrecca marcó ejes de gestión y desde la oposición criticaron las "omisiones"

El intendente Pablo Petrecca dejó abierto este viernes un nuevo período de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante y reveló los ejes que tendrá su gestión este año.

Entre los puntos que destacó estuvo el Transporte Público. Habrá una nueva línea de colectivos, la amarilla, y se extenderá la línea verde, para llegar a la nueva terminal de ómnibus.

Otro de los anuncios tuvo que ver con la educación, sumando inglés, música y deporte para los más de 500 niños de 45 días a 2 años que asisten a los jardines maternales municipales.

También en salud se avanzará con la remodelación de los centros primarios y la prestación de más servicios y aseguró además que se continuará con la revalorización de todos los Centros Municipales de Atención Primaria de la Salud.

Obras y problemas

Respecto del Viaducto dijo: "Necesitamos agilidad burocrática y reducir el proyecto original, modificar indicadores urbanísticos de las tierras ferroviarias, solicitar al AABE la venta de las mismas y afectar esos fondos a la culminación de la obra. Ya no pedimos plata, solo pedimos gestión y compromiso". Además, aseguró que se avanzará con el Proyectar 5 y 6.

También afirmó que continuará reclamando por las 149 viviendas, que están paralizadas hace más de un año. "No me las deben a mí, son una deuda con nuestra gente", explicó.

Otros temas

"Lanzaremos líneas de Créditos Verdes, Créditos para la Economía del Conocimiento, Créditos para Productores Regionales, entre otros. Vamos a ampliar y modernizar la Escuela de Robótica y crearemos el Espacio Maker", añadió.

La gestión trabajará para la implementación de un Chatbot para la atención ciudadana con analíticas confiables, respuestas rápidas y precisas disponibles las 24 horas.

En lo que respecta al deporte, afirmó: "Duplicaremos los montos para las becas deportivas y de los subsidios mensuales a los clubes".

"En los pueblos vamos ampliar los horarios de atención. También se creará un nuevo espacio en conjunto con Sedronar, para que junto al dispositivo municipal, sigamos tratando la problemática de las adicciones", adelantó.

El intendente de Junín manifestó que a pesar de que es un camino provincial, estarán interviniendo toda la avenida de Circunvalación y el camino al Balneario con luces led.

"Este año tenemos planificado hacer 50 cuadras de cordón cuneta; ampliaremos la Bicisenda; seguiremos mejorando el Parque Borchex, las plazas y haremos más obras en el Aeródromo provincial", dijo Petrecca.

En materia de seguridad, confirmó que se lanzará la APP Ciudad Segura y se sumará un nuevo sistema de Fotomultas, para que quien no cumpla con las normas.

En materia de desarrollo turístico, afirmó: "Crearemos el Ente de Turismo Junín, que nos permitirá profundizar el desarrollo y fomento del turismo como actividad económica estratégica".

Críticas de la oposición

Desde Unión por la Patria hubo cuestionamientos a los anuncios y marcaron omisiones. Clara Bozzano criticó algunos de los enfoques planteados por Petrecca y expresó: "Pésima estrategia de un intendente chato, mediocre y desactualizado. Solo veo el fin de un ciclo, de una mala gestión".

Además, la edil, cuestionó que "en todas las aperturas dice las mismas mentiras" y subrayó que "todas las obras que ha mencionado el Intendente son y fueron realizadas con fondos provinciales".

La concejal cuestionó -a su parecer- la fala de claridad y transparencia con el uso de lo recaudado por las tasas municipales: "Qué hace con las tasas el intendente Petrecca, porque la verdad vemos que la ciudad no crece nada, y es más de lo mismo".

Entre lo que la integrante del cuerpo deliberativo cree que el intendente no incluyó en el discurso, dijo: "No habló de ludopatía ni de los caminos rurales. No hubo ningún anuncio. Es que es más de lo mismo de lo que viene haciendo estos 12 años", remarcó.

Pablo Petraglia, dijo que escuchó "un discurso dentro de la misma tónica que viene haciendo siempre, con un larguísimo recuerdo de todo lo que hizo en el 2016". Para el concejal, la articulación de la cosa pública con el sector privado "viene desde hace 40 años". Por ende, cuestionó que "en lo anunciado no hay nada innovador, ni novedoso". Y sumó: "Hay algunas falacias en los números que se presentaron y omisiones graves".

Sesiones previstas para 2025

18 de marzo.

8 de abril.

24 de abril.

13 de mayo.

27 de mayo.

10 de junio.

26 de junio.

15 de julio.

12 de agosto.

26 de agosto.

11 de septiembre.

25 de septiembre.

9 de octubre.

30 de octubre.

13 de noviembre.

27 de noviembre.

Período ordinario de prórroga