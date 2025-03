Críticas y elogios de los concejales al discurso del intendente tras la apertura de las sesiones

El discurso del intendente Pablo Petrecca en la apertura de sesiones ordinarias 2025, realizado anoche en el Salón Rojo del Concejo Deliberante, generó una significativa repercusión en el ámbito político local.

Durante su alocución, que duró 75 minutos y utilizó cerca de 4500 palabras, el intendente abordó diversas temáticas, haciendo hincapié en los logros de su gestión y las prioridades para el futuro de la ciudad, como la infraestructura, la seguridad y el desarrollo social (ver páginas 2/3).

Tras el discurso, varios ediles expresaron a Democracia sus opiniones. Desde el oficialismo, el concejal y presidente del bloque de Juntos, Javier Prandi, resaltó que "fue un discurso que englobó estos diez años de gestión". Y mirando hacia adelante, el edil admitió que "hay un futuro prometedor". "Nosotros somos defensores de la obra pública; de hecho lo hicimos cuando fuimos Gobierno a nivel nacional, que fue una de las características de la obra pública, y en aquel momento se decía que el asfalto no se comía. Entendemos que detrás de la obra pública hay desarrollo", expresó.

"Teniendo en cuenta un Junín de cara a los 200 años, la articulación de lo público y privado, con tres cuestiones fundamentales, como es el Paseo de la Ribera, con el inicio del funcionamiento de la terminal, con la Laguna, con lotes municipales puestos a disposición de los públicos y con un corredor comercial en esa región, son fundamentales", aseveró.

Por otro lado, desde la oposición, Clara Bozzano cuestionó algunos de los enfoques planteados por Petrecca. "En todas las aperturas dicen lo mismo, mentiras. Le exigió todo el tiempo al gobernador Kicillof, pero no lo escuché en absoluto pedirle algo al presidente Milei, quien tiene abandonada nuestra ciudad", criticó.

Además, Bozzano subrayó que "todas las obras que ha mencionado el intendente (la bicisenda, el espigón, las obras de cloaca, el asfalto), son y fueron realizadas con fondos provinciales". "La verdad es que la Provincia ha aportado a Junín muchísimo", sumó.

La edil, a su vez, cuestionó -a su parecer- la falta de claridad y transparencia con el uso de lo recaudado por las tasas municipales: "Qué hace con las tasas el intendente Petrecca, porque la verdad vemos que la ciudad no crece nada, y es más de lo mismo".

Entre lo que la concejal cree que el intendente no incluyó en el discurso, dijo: "No habló de ludopatía ni de los caminos rurales. No hubo ningún anuncio. Es que es más de lo mismo de lo que viene haciendo estos 12 años", remarcó.

De la vereda opuesta, Marcelo Balestrasse, de Juntos, dijo que "Junín ha sido transformado y no se puede hablar solo de la obra pública". "Se ha hecho mucho en educación, en tecnología, en seguridad sobre todo, en obra pública, en transporte, en movilidad, pero fundamentalmente lo que me sorprendió fueron algunos mensajes que dejó para el futuro. Los municipios que estamos llevando al frente muchas cuestiones que son de índole provincial y nacional, como la seguridad, como la educación, entre otras cosas, y no cobramos tasas por eso", explicó.

En contraposición, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Pablo Petraglia, le dijo a Democracia que escuchó "un discurso dentro de la misma tónica que viene haciendo siempre, con un larguísimo recuerdo de todo lo que hizo en el 2016". "Algunos fuegos artificiales de obras que se prometen, pero que no se dice de dónde se van a financiar. Dice que estamos en problemas, porque no hay financiación nacional ni provincial, la recaudación cayó al 38% y somos un catálogo de buenas intenciones y de compromisos, en donde la palabra está devaluada", disparó.

"Lo hemos querido ayudar muchas veces al intendente y ha sido mezquino en su actuar, en su proceder. Habla de autonomía municipal y hace seis meses atrás se presentó con la firma del proyecto que va exactamente en contra de la autonomía municipal. Se contradice", manifestó Petraglia.

Para el concejal, la articulación de la parte pública con el sector privado "viene desde hace 40 años". Por ende, cuestionó que "en lo anunciado no hay nada innovador ni novedoso". Y sumó: "Hay algunas falacias en los números que se presentaron y omisiones graves. Cinco minutos antes de la sesión tuvimos una extraordinaria, por lo cual aprobamos la licitación para la ampliación y remodelación de la Escuela Técnica II por 509 millones que vienen de la Provincia", aclaró.

Las diferentes posiciones reflejan un clima de diálogo intenso, donde cada parte busca enfatizar sus prioridades y preocupaciones. En este contexto, Cristina Cavallo, integrante de Juntos, dijo que escuchó "un discurso optimista, comprometido con la realidad de Junín". "Tocó distintos aspectos, como la obra pública del paso a bajo nivel", remarcó la concejal, quien destacó que "es fundamental establecer prioridades". "En estos momentos es necesario consensuar, articular con Nación y Provincia, y también lo público con lo privado", sintetizó.

La sesión concluyó con una discusión sobre la necesidad de incrementar la participación ciudadana en la toma de decisiones, un aspecto que, según varios ediles, fue insuficientemente abordado por el intendente.

Este intercambio de opiniones dejó en evidencia la polarización local. La apertura de sesiones parece haber marcado el inicio de un año político activo, donde se espera que la agenda de trabajo se discuta con fervor y compromiso entre las diferentes fuerzas de cara a las elecciones intermedias que están cada vez más cerca.