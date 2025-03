Petrecca sobre el viaducto: "No hay margen para la espera"

Ayer por la tarde noche se llevó a cabo la Sesión de Apertura del Período Ordinario 2025 que contó con el discurso del intendente de Junín, Pablo Petrecca, quien enumeró varios de los logros de la gestión en la última década.

Con un enfoque analítico y perspectivas renovadas, Petrecca abordó diversos temas cruciales para la administración municipal, en un contexto marcado por significativos desafíos económicos y sociales.

En cuanto a la obra del paso bajo nivel de Rivadavia, algo fundamental para la ciudad y de gran interés, adelantó que "es necesario reducir el proyecto original", según la idea presentada por el consejo asesor, para modificar indicadores urbanísticos de las tierras ferroviarias, (dentro del máster plan), y así poder "solicitar al AABE la venta de las mismas y afectar esos fondos a la culminación de la obra".

La actividad legislativa tuvo lugar en el Salón Rojo del Concejo Deliberante, donde los concejales, referentes locales y parte de la comunidad escucharon con atención los ejes de gestión que el jefe comunal delineó para este año.

Además de diversos funcionarios, acompañaron la ceremonia la fiscal Pamela Ricci; Hernán Guibelalde, de la Sociedad Rural; Marianela Mucciolo, a cargo de la Sociedad, Comercio e Industria; la senadora provincial Yamila Alonso; Danya Tavela, diputada nacional, entre otros.

En su discurso, Petrecca fue tocando diferentes temas centrales en materia de económica, social y política del país y de la provincia de Buenos Aires. "No podemos quedarnos esperando respuestas que quizás nunca lleguen. No hay margen para la espera", dijo, haciendo referencia a las obras que aún no se terminaron en el distrito y son de injerencia nacional.

Como era de esperarse el mensaje estuvo apuntó a las principales acciones con la que se buscará seguir desarrollando la ciudad y generando oportunidades para los juninenses con proyectos que permitan más crecimiento, con la participación del sector privado.

Obras públicas

Aunque el punto central y donde se puso mayor expectativa fue sobre las obras inconclusas, principalmente el futuro del paso bajo nivel de Rivadavia, Petrecca reclamó al Gobierno Nacional y Provincial al respecto. "Muchas veces escuchamos que el asfalto no se come. Ahora nos toca escuchar que no hay plata para la obra pública o que no dinamiza la economía local. Pero para esta gestión está claro que las obras cambian vidas y construyen dignidad", sentenció.

Petrecca lanzó un claro mensaje sobre los desafíos que aún restan por enfrentar. Hizo hincapié en la urgencia de avanzar en el paso bajo nivel y en las viviendas que se encuentran paralizadas, responsabilizando a los diferentes niveles de gobierno por estas demoras. “No me deben a mí, son deudas con nuestra gente”, reafirmó, instando a las autoridades nacionales y provinciales a involucrarse en la resolución de estos problemas que afectan a la comunidad.

El intendente subrayó que "todo el ahorro y la eficiencia obtenidos permitieron, a pesar del contexto desfavorable, ejecutar proyectos que muchos consideraban imposibles". Y sumó: “Hicimos obras sin aumentar la deuda municipal, sin crear nuevas tasas y, además, hemos agregado nuevos servicios”.

“Hoy no hablamos de obras pequeñas. Estamos hablando de una transformación real en cada rincón del Partido”, continuó diciendo, mientras detallaba la repavimentación que ha tenido lugar en Circunvalación y en el camino al balneario.

Entre los logros destacados, citó la construcción de 347 cuadras de asfalto, 446 cuadras de cordón cuneta y estabilizado, así como 579 nuevas conexiones de agua y 878 calles más con cloacas.

"Seguiré reclamando por las 149 viviendas que están paralizadas hace más de un año, y las otras 25 que llevan cinco años detenidas".

“Hoy, todo el Casco Urbano cuenta con el 100% de los servicios básicos. Esto es una huella imborrable de nuestra gestión, y que pocas ciudades en el país, con la escala de Junín, pueden exhibir. Iluminamos la ciudad como nunca antes lo habíamos hecho, instalando más de 15.248 luces LED a todas las calles de asfalto de la ciudad”, destacó el intendente, mostrando compromiso con la mejora de la infraestructura urbana.

Con un tono enérgico, Petrecca comentó sobre la ampliación de la red de gas, que abarcó casi 47 mil metros, permitiendo que 600 familias se conectaran a este servicio el año pasado, y que ya alcanzamos casi 1200 en toda la gestión. “Hoy miles de familias dejan la garrafa atrás para siempre”, aseveró con convicción. Además adelantó la iluminación de todo el camino al balneario y la avenida Circunvalación.

El intendente también hizo referencia a críticas escuchadas en torno a la obra pública, como que “el asfalto no se come” o que “no dinamiza la economía local”. No obstante, Petrecca fue claro: “Para esta gestión, las obras cambian vidas y construyen dignidad”.

En ese sentido, mencionó la obra hidráulica del Sector Norte, como un claro ejemplo de estas afirmaciones, señalando que en los recientes días de abundantes lluvias, se pudo comprobar la eficacia de esas obras. También destacó el mantenimiento del transporte público, desafiando la idea de que no se podía implementar. “Estamos hablando de decisiones que han impactado de manera directa en la vida de los juninenses”, resaltó.

Finalmente, como parte de su listado de obras significativas, se refirió a la rehabilitación de la pista del aeródromo, que estuvo paralizada durante 13 años, y a la culminación de la nueva terminal de ómnibus, llevada a cabo con fondos propios.

Confrontación con Nación y Provincia

El intendente Petrecca hizo alocución subrayando la relevancia del contexto actual, marcado por un cambio de gobierno a nivel nacional. De acuerdo con su análisis, este cambio no es solo una variación política, sino que "define una nueva época que invita a repensar el rol del Estado en relación a la ciudadanía".

“El escenario político y económico ha dado un giro drástico el año pasado, y este año continuará debatiéndose entre la necesidad de adaptarse y la urgencia de responder a las demandas de nuestras comunidades”, explicó.

Petrecca resaltó que los recursos destinados a la obra pública y el envío de fondos desde el Gobierno nacional han sufrido una considerable reducción, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad de proyectos y obras clave para la ciudad. Sin embargo, enfatizó que, a pesar de este contexto adverso, "el Municipio ha estado más presente que nunca” y ha logrado "adaptarse a un nuevo sistema de manera creativa y decidida”. En este sentido, destacó que "la pregunta que debe guiar a los funcionarios no es qué se ha perdido, sino cómo se puede seguir adelante".

“Mi postura es clara: no podemos quedarnos esperando respuestas que quizás nunca lleguen. No hay margen para la espera. La única opción es hacer lo mejor con lo que tenemos, y eso exige un cambio de paradigma. Exige que todos pongamos primero a Junín”.

Seguridad, Educación y Salud

También habló de cuestiones claves como la seguridad, salud y educación. En lo que respecta a esta última, valoró el andar de las escuelas de Robótica y la de Innovación y Tecnología. También adelantó que "se avanzará con obras en las escuelas, y con el Servicio Alimentario Escolar". "Sumaremos a los maternales, inglés, música y educación física", adelantó.

“Llevamos adelante más de 200 obras, alcanzando a todos los establecimientos educativos, para que ningún chico pierda un solo día de clases”, puntualizó, destacando el compromiso y la prioridad otorgada a la educación.

En el plano de la salud, se hizo hincapié en los servicios en los barrios y localidades, a través de las Centros Primarios de Salud, la asistencia en medicamentos o tratamientos a aquellos vecinos que, ya sea por cuestiones económicas o falta de respuestas de organismos nacionales o provinciales, sólo encuentran en el Municipio la forma de acceder a ellos.

En su discurso, el intendente de Junín también dedicó un momento para hablar sobre la cultura y su relevancia en la vida cotidiana de los juninenses. Hizo una mención especial a la Feria del Libro y las celebraciones en los pueblos, destacando la apertura del Teatro San Carlos, que estuvo cerrado durante 14 años.

A su vez, anunció planes futuros en torno a la creación y apoyo de actividades culturales que fomenten el acceso a diferentes expresiones artísticas. “La cultura nos enriquece y nos hace más humanos”, reflexionó, invitando a todos los ciudadanos a participar y aprovechar las propuestas culturales que se pondrán en marcha.

Petrecca se detuvo también a reflexionar sobre el tema de la seguridad, solicitando mayor atención y acción por parte de las autoridades competentes. “Es nuestra responsabilidad cuidar la vida y el bienestar de nuestros ciudadanos. No podemos seguir de brazos cruzados”, enfatizó.

Un Cambio de Época

El intendente pasó a reseñar los hitos alcanzados en su gestión, enfatizando que "Junín ha demostrado que un Estado puede ser eficiente, innovador y estar a la vanguardia, incluso en contextos adversos". “No nos quedamos en excusas, nos enfocamos en soluciones”, manifestó, reconociendo que esto implicó una serie de ajustes en la estructura municipal.

También mencionó los esfuerzos realizados para poner orden en las cuentas municipales, lo que incluyó la optimización de la estructura administrativa mediante la reducción de secretarías y la eliminación de direcciones que resultaban redundantes. “No fue un capricho, fue una necesidad para poder ofrecer más respuestas en menos tiempo y destinar los recursos a donde realmente importan”, aseveró.

Esta reestructuración formó parte de su estrategia para implementar una gestión marcada por el déficit cero, que él mismo definió como “una norma de gestión desde el primer día”. El intendente juninense también destacó que "la administración municipal se caracteriza por la transparencia y eficiencia en cada peso gastado, lo que ha permitido llevar adelante más de 70 trámites que anteriormente solo podían realizarse de manera presencial".

Para el jefe comunal, esta digitalización no solo representa una modernización en los procesos, sino que "recupera tiempo valioso para que los ciudadanos puedan disfrutar con su familia, amigos, o dedicarse a sus trabajos, tiempo que es oro”.

Más oportunidades

El intendente también presentó la creación del Proyectar, una iniciativa público-privada que ha generado más de mil lotes con servicios, algo que Petrecca consideró "un paso fundamental para garantizar que 121 familias puedan hacer realidad el sueño de la casa propia". “La emoción, las lágrimas y la alegría de cada familia que puede acceder a su hogar son el motor que me impulsa cada día”, expresó.

Continuando con su discurso, hizo hincapié en la importancia del compromiso del Municipio con los sectores más vulnerables de la población. Reconoció el trabajo que "se ha desarrollado desde el Servicio Local en la atención y cuidado de adultos mayores y niños". Al respecto, comentó que "la gestión ha logrado la exención de tasas para jubilados que perciben hasta tres jubilaciones mínimas, lo que ha beneficiado a aproximadamente 650 personas en Junín".

“Gobernar es cuidar a quienes más lo necesitan”, enfatizó, y añadió que el Municipio ha estado entregando medicamentos y asistencia alimentaria a más de 3 mil familias cada mes. “No podemos darnos el lujo de mirar para otro lado cuando hay alguien que necesita nuestra ayuda”, aseveró, haciendo un llamado a la sensibilidad social de los funcionarios y la comunidad.

Desarrollo Público y Privado

A lo largo de su discurso, el intendente hizo un llamado enfático a la colaboración entre el sector público y privado como un requisito fundamental para lograr el crecimiento y desarrollo de Junín. “El Estado solo no puede. Necesitamos sumar al privado y lograr una sinergia que impulse el crecimiento”, declaró, recordando que muchas veces las empresas locales han sido el motor detrás del desarrollo económico de la ciudad.

Resaltó que se trabaja en la transformación de espacios abandonados y la creación de nuevos corredores industriales, lo que redundará en más oportunidades laborales para los juninenses. “Estamos aquí para acompañar a aquellos que invierten en Junín”, instó, destacando la importancia de eliminar tasas para emprendedores, en un esfuerzo por fomentar la actividad económica y apoyar a quienes deciden arrancar un nuevo proyecto.

Nuevos desafíos

Con un mensaje esperanzador y de unidad, concluyó su discurso reafirmando su compromiso inquebrantable con el progreso de Junín y la certeza de que, ante cada desafío, la comunidad debe unirse para hallar solución y construir un futuro mejor. “Estamos en esto juntos, porque Junín es un lugar donde todos somos importantes”, cerró con determinación el intendente Pablo Petrecca.

La apertura de sesiones marcó un momento de reflexión y proyección, donde, a través de sus palabras, el intendente dejó en claro su visión y el firme compromiso de su gestión por avanzar en la construcción de una ciudad cada vez mejor para todos.