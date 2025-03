Pesar por el fallecimiento del el ex fiscal Carlos Colimedaglia

Hoy se conoció el deceso del ex fiscal Carlos Colimadaglia, a los 66 años de edad, quien se había retirado de su labor en los Tribunales de Junín a fines del 2020, tras una vida dedicada a la Justicia. “Creo que le entregué todo lo que pude a la Justicia y lo hice plenamente. Me pueden haber salido las cosas mejor o peor, pero me voy con la conciencia tranquila de que di todo de mí”, comentó en una entrevista a Democracia al momento de su jubilación.

Fue un reconocido fiscal, quien impulsó y dirigió investigaciones de gran repercusión en la opinión pública no solo de Junín sino de la región, desde el Ministerio Público Fiscal. Nació en nuestra ciudad y fue vecino del barrio El Picaflor. Prácticamente toda su vida laboral la transcurrió en el Departamento Judicial Junín, donde tuvo una destacada actuación en el ámbito penal.

Al respecto, y según relató en una entrevista con Democracia realizada el 6 de diciembre de 2020, si bien al principio pensó que su paso por la Justicia sería transitorio, se sintió tan atraído por esa tarea que allí se quedó. “Me gustó mucho más trabajar desde adentro que de manera independiente, me sentía más cómodo, más pleno, podía ejercer la profesión libremente”, afirma. Estuvo en el juzgado hasta 1998. Es que a partir de la reforma que se había hecho el año anterior sobre el Sistema Penal, se crearon algunos cargos y así fue elegido, después de concursar, primero como fiscal adjunto y luego como fiscal.

Con respecto a su tarea como fiscal, en la misma entrevista comentó que “antes era muy intenso porque éramos pocos y abarcamos un territorio muy grande. Además, el trabajo del fiscal fue mutando, aparecieron cuestiones en las que se centró mucho más la atención, como la violencia de género o las drogas cuando se incorporó todo lo que tiene que ver con la venta al menudeo, lo que hizo que se fuera modificando la forma de hacer nuestra tarea”, contó.

Por su trabajo, le tocó abordar temas difíciles para la condición humana, como homicidios, violaciones, robos calificados. “Cada caso lleva detrás un drama que hay que enfrentar, pero hay que intentar que eso se esclarezca, porque la sociedad quiere saber quién cometió ese delito tan grave”, señala. Y también tuvo actuación en otros casos de gran repercusión pública, como la instrucción de la investigación que involucraba al exintendente Abel Miguel o defraudaciones de mutuales. “Nunca trabajé con base en la repercusión social, al contrario, soy de perfil bajo y bastante reacio a hablar con los medios”, dice.

En otro ámbito de su vida, era integrante de la comisión directiva del Club Atlético Sarmiento, entidad que destaca “la dedicación, pasión y liderazgo” de Colimedaglia, que “fueron fundamentales para el crecimiento” de la entidad.

Carlos Colimedaglia.