Organizan una jornada de astroturismo rural en la chacra "La Granja" de Morse

El viernes próximo, 7 de marzo, en la chacra La Granja de la localidad de Morse se realizará un evento de astroturismo y turismo rural. Está previsto iniciar a las 20 con una recorrida por La Granja, visita guiada que terminará a las 21 estimativamente. Y desde las 21 hasta las 22, astronomía visual con telescópicos y guía, actividad sujeta a condiciones climáticas. En la oportunidad habrá servicio de cantina. El precio de la entrada es de 14 mil pesos.

En diálogo con Democracia, Juan Francisco Ceser, oriundo de Vedia, profesor de Matemática y aficionado a la astronomía, quien dirige “Campo y Estrellas, Astroturismo”, indicó en qué consistirá la jornada prevista para el 7 de marzo.

“Es una jornada que hacemos juntos Daniel Ferrúa, el dueño de la chacra La Granja, y yo, que hago turismo astronómico. Se hará un recorrido por la granja, Daniel dará la visita guiada comentando lo que se hace, apreciando el entorno natural que se vive en el lugar. Y desde las 21 a las 22, aproximadamente, observaremos el cielo rural, sin contaminación lumínica, donde presentaré mis servicios de astroturismo con varios telescópicos, aplicación, pantalla, música, creándose un ambiente familiar. Tratamos de juntar 40 a 50 personas”, explicó Ceser.

El entrevistado aclaró que no va a ser una clase de astronomía, sino la observación del cielo a simple vista, con telescopio, juegos mediante, y algunas preguntas para hacer la experiencia un poco didáctica también.

“No es que voy a dar una charla de astronomía ni voy a mostrar fotografías, sino que es una jornada de astronomía visual a través de telescópicos y a simple vista. Yo soy profesor de Matemática hace 20 años y hace 4 años estoy con el astroturismo. La iniciativa surgió en la pandemia”, recordó Ceser.

“En las jornadas –dijo- observamos la Luna, los planetas, cúmulos de estrellas, nebulosas. También tratamos de dibujar constelaciones, marcar dos puntos cardinales, entre otras actividades. Depende de la fecha, la latitud donde uno se pare para ver el cielo. Nosotros, desde el hemisferio sur, en esta época del año tenemos la constelación de Orión, todo lo que es la Cruz del Sur, los planetas que andan como Júpiter, Marte. En invierno se puede trabajar con otras constelaciones que ahora no se ven. A veces los planetas se ven desde la Tierra y otras, no”.

A la pregunta sobre si se solía ver, en esas observaciones del espacio, “la caída de alguna estrella” como se dice, Juan respondió que sí, que en las últimas jornadas de astroturismo que habían hecho casi siempre se pudieron ver estrellas fugaces y el paso de satélites. “Siempre hay cosas para ver en el cielo, lo que pasa es que uno no acostumbra a mirarlo, y menos si se vive en una ciudad. Ya en el campo, cuando se ve ese cielo sin contaminación lumínica, se ven muchas más cosas”, comentó.

No ovnis, ninguno vieron hasta ahora, aseguró Juan Francisco a la requisitoria de Democracia al respecto. “Yo nunca vi nada, pero eso no quiere decir que otra persona no los haya visto. A mí lo que más me gusta ver son los cometas, que son cosas estudiadas, anunciados incluso, viralizados a través de las redes sociales”, contó.

La jornada

Para la jornada, los concurrentes pueden llevar reposera, equipo de mate, y podrán acceder a una cantina, disfrutar de la vista del campo y las estrellas durante dos horas aproximadamente, desde las 20 hasta las 22. Recomiendan llevar abrigo y repelente. Siempre se espera que el clima esté lindo, pero si se complicara en ese aspecto, la actividad se suspende.