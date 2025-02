Paso bajo nivel: el nuevo proyecto reduciría las tareas hasta un 50%

Los días pasan y el corte en avenida Rivadavia parece no tener una solución en el corto plazo, debido a que los tiempos de la Justicia marchan por vías diferentes a los de los ciudadanos.

El amparo presentado en la Justicia Federal, justamente por la obra del paso bajo nivel, tuvo su sentencia de Primera Instancia hace un par de días, en la cual el juez Héctor Plou ordenó a la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado (Adifse) a que, en el plazo de 30 días, resuelva si continúa la obra o se abre el paso a nivel.

Pero luego de conocerse la resolución, se confirmó que el Estado Nacional y la Adifse apelaron el fallo y todo indicaría que el corte se extenderá, por lo menos, otros 100 días más, llegando así a los 700.

Aunque es cierto que el abogado Pablo Rasuk, representante legal de los vecinos que iniciaron el amparo, dio detalles del avance del proceso que llegó a La Plata en condiciones de elevarse a la Cámara Federal. Por ser un amparo, según el representante de los vecinos, "debería resolverse en un plazo no mayor a sesenta días".

Proyectos y más proyectos

En diferentes ediciones, Democracia ha expuesto las diversas alternativas que hay para resolver el problema, mientras el péndulo se mueve entre abrir o no abrir el corte, pasando por la idea de crear un fondo fiduciario, abrir y colocar un puente a nivel para resguardar lo realizado, readecuar el proyecto original, que permanezca cerrado hasta que Nación, Provincia o Municipio lo resuelvan, o destinar fondos de las arcas municipales para su apertura o avance. Todas estas ideas generan dudas, y tienen sus pro y contras.

Abrir suena sencillo, rápido y es tentando, pero en realidad, está lejos de serlo. En ese contexto, surgió una nueva alternativa creada por una comisión ad-hoc, que parecería la más lógica, que busca darle continuidad a la obra tal como quedó abandonada, reduciendo tareas, tiempos y, por supuesto, costos.

En definitiva, el proyecto busca simplificar la obra utilizando criterios que podrían reducir costos y mejorar la integración del macro centro de Junín, considerando un ahorro en las tareas del 40 al 50% y facilitando el desarrollo ferroviario y urbano, economizando costos y tiempo.

Así, el bloque de concejales de Juntos por el Cambio se reunió con los integrantes del Consejo Asesor ad-hoc de profesionales, que presentó la propuesta alternativa a la obra ferroviaria, paralizada desde diciembre de 2023, para hacer un paso bajo nivel en calle Rivadavia "más lógico".

El trabajo aún no fue revisado por el Ejecutivo municipal, es cierto. Sin embargo, se adelantó que -una vez analizado y en caso de considerarlo como una alternativa válida-, sería elevada a la Adifse para su conocimiento.

Reducir la cantidad de vías en Rivadavia

Democracia dialogó con el ingeniero ferroviario Severiano Tomasino, integrante de la comisión mencionada y uno de los principales impulsores del proyecto que busca el traslado de las vías y de la parrilla de maniobras que está entre Rivadavia y Alberdi, hacia el predio ubicado entre Rivadavia y Primera Junta.

Pero para llegar a eso, primero será necesario cumplir con otros pasos y avanzar en diferentes gestiones para que por Rivadavia ya no pasen siete vías, sino dos. Además, el proyecto aprovecharía todo lo realizado hasta el momento, sin desperdiciar nada de lo construido.

La propuesta que refiere el Consejo Asesor ad hoc integrado por los Colegios de Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros, Técnicos, Martilleros, Asociación de Arquitectos y de Maestros Mayores de Obras, propone "producir una reestructuración de la obra de manera de que sea viable económicamente, urbanamente conveniente para el desarrollo presente y futuro y dentro de un esquema de uso ferroviario funcional”.

El concepto consiste en disminuir la cantidad de vías de uso que atraviesen la calle Rivadavia a solo dos principales. Considerando que la excavación y gran parte de las trincheras están realizadas para estos dos tramos, y así, se evitaría el relleno de las mismas.

También se encuentran realizados dos de los puentes vías, los cuales deberían ser colocados para continuar el trazado de las dos principales (lado calle Uruguay). Cumplido esto, deberían adecuarse las rampas de salida del túnel hacia la dirección de Maipú-Jean Jaures.

La función de las vías que se excluyen dentro de este planteo, serán subsanadas a partir de la inclusión de siete cambios de vías en forma diagonal, paralelamente a la ubicación de los andenes de la Estación de Ferrocarril.

En tanto, los materiales necesarios para esta modificación del esquema de vías, pueden ser obtenidos del material de vías producidos del desarme para la modificación.

De adoptarse este criterio, se produciría una sensible reducción del costo de obra, pudiéndose destinar los fondos actualmente previstos para el relleno, para la continuidad.

Para materializar esto, se deberá gestionar ante la empresa el rediseño en base a esta economía, como así también ante las entidades ferroviarias, que se estima que, por su sencillez, es factible de hacer en un plazo de sesenta días. En tanto, los tiempos de obra de infraestructura urbana (túnel) dependerá de las gestiones de renegociación de montos y plazos.

Para el ingeniero Tomasino, "es necesario optimizar la operatividad ferroviaria y contribuir al desarrollo económico de la ciudad, enfatizando la necesidad de colaboración y la evaluación de alternativas viables para completar la obra". "Para hacer proyectos todavía hay que lidiar con muchas variables que tenemos que tener en cuenta", aclaró.

En cuanto a los costos del nuevo proyecto, que prometen ser inferiores al plan original, Tomasino aclaró: "En esta evaluación que estamos haciendo, en este contenido de criterios, no aportamos costos económicos en pesos, por la variación de precios. Pero de lo que sí puedo hablar es del porcentaje de obra que se exigiría es menor. Entonces, eso da una idea de que el proyecto sería menos costoso".

La idea del estudio es "trabajar en ideas mínimas para que el sistema funcione", tanto para el barrio y como para el máster plan. "Si hablamos de porcentaje, estamos evaluando una reducción en cuanto a toda la obra, en lo civil y en general que esto está entre el 40 y el 50 por ciento", adelantó.

No abrir, fundamental

El profesional dijo que en la comisión tienen "un acuerdo de ideas que han formado para buscar alternativas para que la obra se llegue a cumplir", porque "representa para Junín un factor fundamental del desarrollo". Es decir, optimizar la operación ferroviaria, pero al mismo tiempo, que sirva para el desarrollo futuro de la ciudad.

Para Tomasino, "abrir al paso sería un error que llevaría caer en los viejos problemas que se conocen de Rivadavia".

Pero siempre está sobre el tapete el costo-beneficio de la obra. "Tiene que ser económica, pero además tiene que servir a los fines previstos. Es un proyecto proactivo para que la obra se termine y no para que se abra, entre comillas, como estaba la posibilidad también de que el gobierno recurría a la Justicia para solicitar la apertura", recordó.

"Nosotros estamos propiciando que esto no ocurra (que se abra), es decir, no volver hacia atrás, a la vieja problemática. Hay que tener las ideas claras y concretas de usar lo que ya se hizo, para así adaptarla con otros valores, de otras formas, usando todos los datos existentes", dijo Tomasino, quien además remarcó que "si se abre el paso en Rivadavia se estaría retrocediendo mucho y seguirían los mismos problemas sin solución".

Para la Comisión "la obra se puede hacer". "Nuestro objetivo es trabajar y aportar ideas para hacer un proceso de gestión para que se complete la obra", dijo el ingeniero en ferrocarriles.

Respecto a por qué surge ahora el proyecto y no antes, Tomasino fue claro: "No íbamos a interponernos nosotros para que la obra no se haga. Pero ya que se paró, y que los costos son muy altos, intervenimos en este momento para que se realice".

Optimismo mesurado

Consultado sobre la esperanza que tiene sobre que la obra pueda concretarse (sea el proyecto que sea), el ingeniero ferroviario dijo que en su carrera ha visto resolverse problemas más complicados. "Tengo la esperanza de que esto se concrete. Ahora, bien, no soy optimista full time, no puedo decir, sí, esto ya se arregla y ya está. Hay que abordar temas que con buena predisposición se pueden lograr. Después tendrá que ver también el arreglo económico, porque por más que se achique la obra, costos va a haber y habrá que afrontarlos. Y después, habrá que ver también otras situaciones con el tiempo, es decir, el tiempo de duración de la obra", anexó.

Para el ingeniero, lo que sí está claro que tapar "implica un retraso muy grande", porque "van a volver los problemas que había antes y agravados", porque "la dinámica ferroviaria es distinta a lo que había antes".

La comisión

Al frente de esta propuesta está el ingeniero ferroviario Severiano Tomasino, uno de los miembros de la comisión ad-hoc, en representación del Colegio de Ingenieros de Junín.

Comisión que también integran otros profesionales como Federico Alzari, Romina Balbi y Marcelo Fernández (Arquitectos); Guido Barbieri (Agrimensores); Daniel Di Palma y Mariano Sartor (Martilleros) y Gerardo Álvarez (Maestro Mayor de Obras).