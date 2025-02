Siguen los operativos por equinos sueltos en la vía pública

Efectivos del Comando de Prevención Rural local, juntamente con personal de Control Ciudadano Municipal, continúan llevando a cabo operativos en diferentes sectores de la ciudad, con el fin de detectar la presencia de equinos sueltos o en condiciones peligrosas.

Tal es así que días pasados, se labraron infracciones en el marco de la Ordenanza Municipal N°8357, la cual limita la presencia de animales de ganado mayor o menor, en vías o espacios públicos urbanos o suburbanos.

Estas infracciones, una vez labradas, pasan a la órbita del Juzgado de Faltas local, quien decide que el animal sea alojado en un predio dispuesto por el Municipio, hasta tanto el infractor regularice la situación ante el organismo interviniente.

Cabe destacar que esta labor, puede llevarse a cabo gracias al personal policial que existe en este Comando de Prevención Rural, como es el caso del Capitán Chávez y al aporte que ha hecho el Municipio en cuanto al carro de transporte, ya que sin ese elemento la tarea sería casi imposible de realizar.

Días pasados, en el marco de un operativo desplegado en diferentes barrios de la ciudad, Lisandro Benito, titular de la secretaría de Seguridad del Municipio, precisó que estos operativos, "tienen que ver con darle una continuidad de un trabajo que se viene haciendo en el marco de lo que era la ley de tránsito. Nos faltaba una normativa local y en esto quiero destacar el trabajo del Concejo Deliberante, de todos los bloques, donde tras una iniciativa del Concejal Lautaro Mazzutti, se siguió trabajando con los distintos bloques. Nosotros hicimos aportes también a esa ordenanza y hoy este operativo ya se da en el marco de la misma, que el Ejecutivo promulgó y reglamentó".

"Ahora la decisión es avanzar con su cumplimiento. En este punto, lo que nosotros planteamos es que la tenencia de equinos en el casco urbano debe ser de manera responsable y bajo las limitaciones que la propia ordenanza indica. No se puede poner en peligro la vida de terceros, los bienes de terceros, y hay en distintos sectores de la ciudad, una irresponsabilidad por parte de los dueños que además de no cuidar al animal, de no cuidar al equino, los dejan de alguna manera librados a la posibilidad de accidentes de tránsito como han ocurrido en el pasado, tanto en rutas nacionales, con la propia avenidas Circunvalación", aseguró para terminar.