Detalles de la vacunación y controles a la salud de los niños previo al inicio de clases

Comienzan las clases en pocos días. Además del armado de la mochila y otros elementos, resulta fundamental el control médico. Profesionales de la salud de nuestra ciudad destacaron la importancia de cumplir con el calendario de vacunación nacional y los diversos controles en niños al ingreso del ciclo escolar como así también los que se realizan periódicamente.

Los doctores Cristian Saretto y Agustín Lombardi, pediatras, y en el caso de Lombardi, también cardiólogo infantil, al ser consultados por Democracia, se refirieron a la valiosa oportunidad que se tiene ante el ingreso escolar, de detectar ciertas patologías que pueden ser tratadas por especialistas a tiempo, como así también el beneficio de cumplir con el calendario de vacunación que es obligatorio y gratuito en nuestro país.

Es que el inicio del ciclo lectivo es el momento ideal para detectar problemas de salud que puedan afectar el bienestar físico, mental y social de los chicos más allá de su escolarización.

Vacunas y controles

El doctor Cristian Saretto, médico pediatra de clínica La Pequeña Familia, se refirió a los controles que son necesarios hacer para detectar patologías en niños, que en general son leves, o pasan desapercibidas para las familias, y poder hacer diagnóstico oportuno a fin de darle la solución posible.

Al abordar el tema del calendario de vacunación y lo que indica actualmente, para niños en edad escolar, el doctor Saretto aclaró que actualmente la vacunación se daba a los 5 años cumplidos, no siendo más por ingreso escolar o a los 6 años como antes. “Hace unos años, en la época de pandemia, se modificó el calendario de vacunación y es a los 5 años cumplidos. Lo que está pasando hoy es que muchos chicos cumplen los 6 años pero no se vacunan”, advirtió.

El pediatra acotó también que si bien eran vacunas de refuerzo y que si se atrasaban no había tanto problema, la fecha actual del calendario es que a los 5 años cumplidos.

Otra modificación mencionada, y que se decidió este año, es la vacunación a los 11 años contra el Virus de Papiloma Humano (HPV) en una sola dosis. Según lo expuesto por el doctor Saretto, antes había una segunda dosis de refuerzo a los seis meses de aplicada la primera. Ahora es solo una a los 11 años, por recomendación de la Organización Mundial de la Salud.

En el tema de vacunación, el doctor Saretto señaló la importancia de cumplir con el calendario de vacunación obligatorio, tanto para prever enfermedades como el sarampión, por ejemplo, en el niño mismo o en otras personas que puedan contagiarse, como pueden ser enfermos graves, a las cuales ese contagio pueda afectarlos incluso mortalmente.

Controles de salud

A la pregunta qué otro tipo de controles era recomendados en edad escolar, el doctor Saretto señaló al ingreso de sala de 3 de Jardín de Infantes, y al ingreso de Primaria, los controles odontológico, oftalmológicos y también podía ser una audiometría. No obvió mencionar los problemas de postura, de columna o de pisada, que algunas veces son detectados en las consultas pediátricas.

“Si un niño tiene algún déficit sensorial, como sería en visión o en audición, o de postura (columna y pisada) puede ser detectado en los controles de salud. Es decir, si por ejemplo tiene que usar lentes, es mejor que se le sean indicados al ingreso escolar y no a mitad de año. Por otra parte, si un chico escucha mal, o tuvo una otitis y le quedó algún oído tapado, o tiene algún problema crónico de oído y se ha acostumbrado a escuchar mal, puede ser tratado si se detecta. Estos casos pueden darse también en lo que es la visión, puede ver menos y eso pasa a ser ‘su normalidad’, pero pueden tratarse para que vea mejor. Lo mismo la evaluación de la postura, la columna, la pisada (pie plano o pie cavo) por lo cual puede recomendarse usar una plantilla, por ejemplo”, explicó el doctor.

“Por eso – reiteró el doctor Saretto- es importante hacer los controles al ingreso al jardín de sala de 3 y al ingreso de Primaria, para lograr identificar precozmente si el niño tiene alguno de estos déficit que a veces pasan desapercibidos. En los controles a niños que ingresan a la Primaria, solemos observar también a chicos que tienen problemas respiratorios altos, en las amígdalas o en adenoides (conocida como carnes crecidas)”.

Al ser consultado el doctor Agustín Lombardi, médico pediatra y cardiólogo infantil, que actualmente trabaja en el Hospital Garrahan de la ciudad de Buenos Aires y también en Junín, destacó la importancia del control pediátrico antes de comenzar las clases, como también el cardiológico, oftalmológico y la audición, acotando que en Buenos Aires también se solicitaba la realización del control odontológico.

Señaló que antes del inicio del ciclo escolar se deba una situación para aprovechar y hacer el control correspondiente, a fin de cerciorarse de que todo estuviera bien. “Se pueden llegar a detectar algunos problemas de salud que pueden ser resueltos, estudiados”, apuntó.

Cabe mencionar que el doctor Lombardi también se especializó en apto físico cardiológico, que se solicitaba en algunas instituciones de Buenos Aires. “En algunos chicos que eran presuntamente sanos, se han encontrado algunas cardiopatías congénitas, arritmias y algunos tipos de miocardiopatías, que son enfermedades del músculo cardíaco. Los he encontrado como hallazgos, no por algo en particular, sino en el marco de un control de salud normal digamos. Si se detectan algunas de estas cuestiones, necesitan resolución, intervención”, advirtió.

Sobre el calendario de vacunación y las vacunas obligatorias en la etapa del ingreso escolar, a partir de las 5 años, y a los 11 años de edad, el doctor Lombardi opinó: ”Es importante seguir con el calendario porque hay muchos que no tienen bien reglado sobre cuáles son las vacunas que los niños se tienen que aplicar antes del ingreso escolar o a los 11 años, sobre todo para prevenir las enfermedades inmunoprevenibles justamente. Es importante que tengan el calendario completo, que fue estudiado por infectólogos, por especialistas, que son los que lo recomiendan y aprovechar que es algo que tenemos en nuestro país, y que en otros lugares no está”.

El médico comentó también la aparición de 4 nuevos casos de sarampión, enfermedad prevenible en lo que es vacunación. “Es una alarma. Es importante en este momento reforzar la vacunación porque es lo que nos previene de esas patologías, por más que los niños sean sanos y no tengan otras enfermedades, para que no se propaguen a toda la población que por ahí no tiene las herramientas para resolver una infección de este tipo”, dijo.

“El sarampión es una infección viral, que produce fiebre, lesiones en la piel y es muy contagioso. Nosotros tenemos en el calendario de vacunación la vacuna contra el sarampión. Sin embargo, sabemos que muchas personas no se vacunan, padres que prefieren no vacunar a sus hijos”, apuntó.

Hospital

Desde el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) “Dr. Abraham Piñeyro”, la doctora Elisabet Fadda, a cargo del servicio de Pediatría, habló de las vacunas a través de las redes sociales. “Todos sabemos que estamos cerca del inicio de clases y es una buena oportunidad vacunar a los niños – sostuvo la médica- . En nuestro país, dentro del programa de vacunación y del calendario de vacunación nacional tenemos vacunas que son gratuitas y obligatorias, y el ingreso escolar es una buena oportunidad para completar el esquema y continuar con ello porque las vacunas, como todos sabemos, previenen enfermedades, enfermedades que pueden ser graves e incluso algunas mortales”, manifestó.

“Tenemos que tener en cuenta que las vacunas que son seguras, eficaces, obligatorias y gratuitas es un derecho que tienen nuestros niños”, afirmó la doctora Fadda.