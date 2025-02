Rosa aseguró que no habrá cambios en el cobro de tasas municipales en facturas de servicios

La polémica por la medida del Gobierno nacional, que prohíbe el cobro de tasas municipales en las boletas de servicios, tuvo otro capítulo en los últimos días con un fallo en un amparo presentado por el intendente de Tigre, Julio Zamora, que fue desestimado por la Justicia.

En la presentación se buscaba declarar inconstitucional la Resolución 267/2024 del Ministerio de Economía en torno al cobro de las tasas municipales.

Consultado el subsecretario de Gobierno, Andrés Rosa, a raíz del fallo conocido para el municipio de Tigre, aseguró que de momento en Junín, "no se va a modificar nada".

Advirtió que "este es un fallo para el municipio de Tigre y son fallos apelables. Nosotros siempre seguimos estas implicancias. No analizamos quitar las tasas", reiteró.

Cabe señalar que en nuestra ciudad, en la boleta de luz, se registran dos ítems que pertenecen a tributos municipales, una es la tasa de seguridad y la otra es la de alumbrado público (si bien esta última se considera que guarda relación con el servicio eléctrico).

En la boleta de Gas, se cobra por separado, desde este mes, una tasa de mantenimiento de infraestructura.

Boletas de luz y gas

El tributo que genera mayores cuestionamientos tiene que ver con la Tasa Complementaria de Seguridad, que se incluye en las boletas de electricidad de EDEN y no corresponde a dicho servicio.

En las facturas de luz también se incluye un ítem de Alumbrado Público que, por guardar relación con el servicio, no se vería modificado.

En cuanto a las boletas de gas, cabe recordar que una resolución del Enargas prohibió la inclusión de tasas municipales en las boletas, por lo que la empresa Grupo de Servicios Junín eliminó el pasado mes de noviembre la tasa de mantenimiento de red que incluía en la facturación.

No obstante, en febrero, la empresa volvió a detentar su cobro pero en una boleta separada. En ese sentido, se informó recientemente que, "por decisión del Gobierno Nacional y hasta tanto la justicia se expida, la liquidación del servicio se entrega con dos comprobantes: uno, con el costo del servicio público del gas natural y, otro, con la liquidación de la Tasa de Mantenimiento de Infraestructura Redes de Gas Natural".

Municipios con más necesidades

Sobre la Tasa Complementaria de Seguridad que se cobra en la boleta de EDEN, el subsecretario de Gobierno explicó oportunamente, que “está desde el año 94 y se extiende a varios municipios. Tiene que ver con cómo estos sostienen la seguridad pública, urbana", señaló.

Asimismo refirió que “la Constitución del 94 consagra las autonomías municipales y no hay resolución de ningún ministro que pueda modificar una norma constitucional. Hay que entender que los municipios no son los municipios del alumbrado del barrio, de la limpieza, ahora tienen un horizonte ampliado de servicios, de salud, de seguridad, de cuidado del espacio público, de tareas sociales. Es de demagogos decir que no hay que cobrar tal impuesto o tasa. ¿De dónde van a sacar los recursos los municipios?”.

"Derechos de los consumidores"

En el amparo, el municipio de Tigre solicitó mantener la tasa de alumbrado en las boletas de luz (Edenor) y la de una "contribución especial por el uso de la red de gas natural", que se incluía en la factura de gas (Naturgy).

En la resolución, se destaca que la medida del Gobierno, no lesionaría derechos del municipio y que, de hecho, los municipios deben tener "mecanismos alternativos para la recaudación de tasas municipales" y que se debían tomar precauciones "para no afectar los derechos de los consumidores".

Tasa Vial

Mientras tanto, persiste el cuestionamiento por la Tasa Vial Municipal que grava el combustible, que en nuestra ciudad rige desde el 2013, y desde hace un tiempo se viene implementando en varios distritos.

Rosa reiteró que "de ninguna manera se trata de una tasa abusiva, ya que en Junín no representa un monto significativo" y que "se trata de una tasa destinada a una contraprestación, es decir, su recaudación se destina a los trabajos de bacheo".

Asimismo resaltó que "estamos hablando de una tasa avalada por la Justicia, de hecho, en septiembre del 2021 la Corte Suprema falló en contra de la firma Axion y avaló cualquier tipo de tasa que decidan cobrar los municipios, siempre y cuando cumplan con una serie de pautas explicitadas al final del fallo".

El mensaje de Luis Caputo

En un mensaje en X, Caputo destacó el fallo del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, que rechazó los amparos que siete municipios de la provincia de Buenos Aires habían presentado contra la Resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía que prohibía incluir cargos ajenos al servicio contratado en las facturas de servicios públicos.

"Ante los amparos presentados por los municipios bonaerenses de Tigre, Hurlingham, Moreno, General Rodríguez, José C. Paz, Ituzaingó y San Martín, la Justicia definió que no hubo violación a la Constitución Nacional y ni avasallamiento de las autonomías provinciales. Además, en el fallo del Juzgado se destacó el valor del sistema protectorado de los consumidores que reconoce la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor", destacó el ministro.

Resaltó, además, que "la Justicia les otorgó a los municipios 90 días para redefinir los mecanismos más apropiados y que consideren idóneos para cobrar las tasas municipales en forma separada de los servicios públicos contratados por el usuario".

El funcionario nacional también señaló que "el fallo judicial dejó expresamente reconocida la validez y legalidad de las normas del ENARGAS y el Entre, y de la Resolución 267/24 de la Secretaría de Industria y Comercio en la que se señala que la información relacionada a los conceptos contenidos en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios deben referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y suministrado por el proveedor, no pudiendo contener sumas o conceptos ajenos a dicho bien o servicio".

"La inclusión de conceptos ajenos a aquellos contratado por el consumidor en las facturas de servicios públicos por parte de municipios y gobiernos provinciales se ha ido transformando en una práctica generalizada. Esta práctica configura no sólo una violación al deber de brindar un trato digno a los consumidores, sino también una clara violación a la libertad de elección", agregó Caputo sobre el fallo.