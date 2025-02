Ya está abierta la preinscripción a la tecnicatura superior en enfermería

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) filial Junín abrió la preinscripción a la Tecnicatura Superior en Enfermería, para el ciclo lectivo 2025-2027.

La carrera, gratuita, es producto de un convenio entre el sindicato y la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara” del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. La preinscripción está abierta a la comunidad hasta el viernes 28 de febrero.

Héctor Azil, secretario general de ATSA filial Junín, explicó: “La Tecnicatura Superior en Enfermería se dicta en nuestro Centro de Capacitación y Cultura (Brasil 22) con modalidad presencial y la duración es de 3 años. Otorga un título oficial y el único requisito para inscribirse es contar con el secundario completo”.

Y agregó: “A partir de este año, la Tecnicatura Superior en Enfermería estará a cargo de una nueva coordinadora, la licenciada en Enfermería Leticia Del Dago. Por su parte, Vanesa Pesce continuará como Apoyo Técnico Docente (ATD)”.

En relación con su nueva labor, Del Dago manifestó: “Es un gran desafío porque voy a trabajar en la carrera en la cual inicialmente me formé. Gestionar es lo que me gusta y me preparo con mucho entusiasmo. Mi tarea será la coordinación, en conjunto con los docentes, para formar profesionales calificados”.

Leticia Del Dago es licenciada en Enfermería (Unnoba), diplomada en Gestión Estratégica de Servicios de Salud y en Formador de Formadores, entre otras diplomaturas dictadas por la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara” del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. A su vez, se desempeña como coordinadora de Enfermería del Servicio de Emergencias Pediátricas y es integrante del equipo Implementados de la Admisión Centralizada de Cuidados Progresivos del Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. Abraham Félix Piñeyro".

La preinscripción, debe realizarse completando el siguiente formulario: https://forms.gle/eKo43iv8VMJbMG9x5

El inicio de clases está previsto para abril.